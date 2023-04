Das solltest du über Netflix' kommenden Passwort-Crackdown wissen

Teilst du dein Netflix-Passwort immer noch mit Leuten, die nicht bei dir wohnen? Das wirst du nicht mehr lange tun.

In seinem Aktionärsbrief für das erste Quartal 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat der Streamingdienst (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestätigt, dass er im zweiten Quartal 2023 mit einer "breiten Einführung" seines Plans gegen das Passwort-Sharing beginnen wird. Kurz gesagt: Alle "Netflix Trittbrettfahrer", die das Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Konto eines Freundes oder Familienmitglieds kostenlos nutzen und vor allem in einem anderen Haushalt leben - werden nach dem 30. Juni keinen Zugang mehr zu diesem Konto haben.

Die Ankündigung erfolgt einige Monate, nachdem Netflix seinen Plan zum Passwort-Sharing im ersten Quartal 2023 in Kanada, Neuseeland, Spanien und Portugal getestet hat. In seinem jüngsten Aktionärsbrief bestätigte Netflix, dass die Nutzer in diesen vier Ländern ihr Abonnement zunächst gekündigt hatten, nachdem das Passwort-Sharing von Netflix eingeführt worden war, genau wie bei dem Versuch in Lateinamerika im Jahr 2022.

Netflix behauptet jedoch, dass es nach dem Abflauen der ersten Aufregung einen Anstieg neuer zahlender Abonnenten und einen Anstieg des "Extra-Mitglieder"-Abonnementpakets (das wir in einem eigenen Artikel (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklären) verzeichnete. In den Augen von Netflix waren diese Versuche ein großer Erfolg und haben dem Unternehmen die Zuversicht gegeben, das System weltweit einzuführen.

Bald brauchst du einen eigenen Netflix-Account, um Hits wie The Night Agent zu sehen. (Image credit: Dan Power/Netflix)

Es ist nicht das erste Mal, dass wir über die Versuche von Netflix berichten, gegen das Passwort-Sharing zwischen Haushalten vorzugehen. Im April 2022 enthüllten wir Netflix' Plan, die gemeinsame Nutzung von Konten zu monetarisieren (Öffnet sich in einem neuen Tab), da der Streaming-Gigant nach einem schwierigen ersten Quartal 2022, in dem er finanziell ins Hintertreffen geriet, seine Einnahmequellen erhöhen wollte.

Seitdem hat Netflix seine Aktionäre und Kunden regelmäßig darüber informiert, wann der Plan in Kraft treten wird. Ursprünglich wollte Netflix seinen Zeitplan für das Passwort-Sharing vor Ende 2022 bekannt geben. Dieser Termin wurde jedoch im Januar auf das Ende des ersten Quartals 2023 verschoben (Öffnet sich in einem neuen Tab). Jetzt hat Netflix die Umsetzung seiner Strategie erneut verschoben: Das Unternehmen plant, seine Strategie bis zum Ende des laufenden Quartals umzusetzen.

Da Netflix das Unvermeidliche zweimal verschoben hat, gibt es keine Garantie dafür, dass es das Passwort-Sharing offiziell vor Ende Juni beenden wird. Das breite Zeitfenster für die Einführung im zweiten Quartal 2023 bedeutet jedoch, dass Netflix diese neue Maßnahme auch vor dem 30. Juni einführen könnte. Du musst also damit rechnen, dass du für die besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) und -Serien mehr bezahlen musst - oder, wenn du noch kein eigenes Konto hast, dich für ein Konto anmelden musst.

Neue Netflix-Features zur Abmilderung der Folgen

Netflix führt neue Vergünstigungen für sein werbefinanziertes Angebot ein, um dich zu überzeugen, dich anzumelden. (Image credit: Future)

Wie Netflix erklärte, kommt die Einführung des Passwort-Sharings bei den bisherigen Nutzern nicht gut an, vor allem bei denen, die das Konto einer anderen Person mitbenutzt haben. Netflix hofft jedoch, dass die Einführung neuer Features für sein billigstes Abonnement - das werbefinanzierte Abonnement (Öffnet sich in einem neuen Tab), das Netflix nach dem langsamen Anstieg der Nutzerzahlen auszubauen versprach - neue Nutzer dazu bewegen wird, ein eigenes Konto zu eröffnen.

In seinem Aktionärsbrief für das erste Quartal 2023 hat Netflix bekannt gegeben, dass das Unternehmen in den kommenden Wochen die Features seines werbefinanzierten Abonnements verbessern wird. Was bekommen die Abonnenten dieses Tarifs jetzt? Im Wesentlichen eine Verbesserung der Videoqualität - von 720p auf 1080p - und die Möglichkeit, gleichzeitig auf zwei Geräten statt auf einem zu streamen. Diese Features sind seit gestern (18. April) für Abonnenten des werbefinanzierten Tarifs in Kanada und Spanien verfügbar, während die Features in den anderen 10 werbefinanzierten Märkten sehr bald eingeführt werden.

Netflix versucht also ganz offensichtlich, neue Nutzer mit diesen neuen, scheinbar auffälligen Features für sein billigstes Abonnement zu gewinnen. Angesichts des Anstiegs der Anmeldungen und der Tatsache, dass Netflix nicht will, dass du dich für das werbefreie Basisabonnement anmeldest (Öffnet sich in einem neuen Tab), könnte diese Strategie auch in anderen Ländern funktionieren, sobald der Plan zur Eindämmung des Passwort-Sharings weltweit eingeführt ist.

Das sind also alle Details zu den Netflix-Abonnements, die du wissen musst. (Image credit: Netflix)

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass dies der Fall sein wird, zumal eine Reihe anderer Streaming-Anbieter - Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) - wohl ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten (je nachdem, auf welcher Stufe du dich anmeldest). Selbst der neu angekündigte Super-Streamer Max von Warner Bros. Discovery könnte für Streaming-Fans in den Märkten, in denen Max verfügbar sein wird (er startet am 23. Mai), finanziell rentabler sein als Netflix.

Netflix hofft also, dass seine neuen Strategien ihm im ewigen Rennen um die Krone des Streaming-Königs einige Vorteile verschaffen. Die Zeit wird zeigen, ob das Unternehmen bei diesem Unterfangen wirklich erfolgreich ist.

Wenn du mehr über Netflix erfahren möchtest, lies unseren umfassenden Netflix Guide zum Passwort-Sharing (Öffnet sich in einem neuen Tab). Du kannst dich auch über neue Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) informieren, die 2023 auf den Dienst kommen.