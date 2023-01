Netflix verspricht, den werbefinanzierten Abo-Plan trotz geringer Akzeptanz auszubauen

Die Netflix-Chefs bleiben optimistisch, was das günstigere, werbefinanzierte Angebot Netflix Basic with Ads (Öffnet sich in einem neuen Tab) angeht, obwohl es von den Abonnenten relativ zögerlich angenommen wird.

Laut einer Analyse (Öffnet sich in einem neuen Tab)des Marktforschungsunternehmens Antenna entfielen auf Netflix Basic with Ads im Monat nach dem Start im November 2022 nur 9 % der Abonnentenanmeldungen in den USA, aber die Netflix-Führungskräfte haben den Investoren versichert, dass sie mit dem Wachstum des Tarifs "zufrieden" sind.

Diese Aussage stammt von Jeremi Gorman, dem President of Worldwide Advertising des Streaminganbieters, der auf dem CES 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Entertainment Summit von Variety (H/T TechCrunch (Öffnet sich in einem neuen Tab)) sagte, dass die Gespräche zur Neuverhandlung von Inhaltsverträgen, die ursprünglich keine AVOD-Rechte (Advertising Video on Demand) beinhalteten, "Tag für Tag voranschreiten".

Mit anderen Worten: Die Anzahl der Inhalte, die du über Netflix Basic with Ads ansehen kannst, wird steigen. Derzeit bietet die günstigere Abo-Stufe, die 6,99 € pro Monat kostet, etwa 85 % der Inhalte, die auf Netflix selbst gestreamt werden können (obwohl fast alle der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) bereits in diesem Tarif enthalten sind).

Das im November 2022 eingeführte Netflix Basic with Ads verlangt von seinen Abonnenten, dass sie im Gegenzug für eine günstigere Monatsgebühr bis zu fünf Minuten Werbung pro Stunde und eine Begrenzung der Videoqualität auf 720p in Kauf nehmen. Außerdem können die Abonnenten mit dem neuen Tarif keine Inhalte für die Offline-Nutzung herunterladen.

Netflix with ads currently costs $6.99 / £4.99 / AU$6.99 per month (Image credit: Shutterstock / Koshiro K)

Kunden und Kommentatoren kritisieren die inkonsequente Umsetzung (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Werbung und die Aushöhlung des werbefreien Ideals, das Streaming-Dienste einst verkörperten. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Was den ersten Punkt angeht, ist Netflix anderer Meinung. Auf der CES 2023 erklärte Gorman, dass der Streamingdienst seine "große Vielfalt an Werbetypen" - d.h. Werbung von "Konsumgüterherstellern, Luxusunternehmen, Automobilherstellern [und] Einzelhandelsunternehmen" - als "gut für das Verbrauchererlebnis" betrachtet.

Netflix ist auch nicht der einzige Streaming-Anbieter, der 2023 in die Werbeoffensive geht. Warner Bros. Discovery wird auch nach der Verschmelzung der Dienste HBO Max und Discovery Plus zu einem Dienst im Laufe dieses Jahres ein günstigeres, werbefinanziertes Abonnement anbieten, während Disneys vergleichbarer Plan (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Disney Plus weitergeführt wird.

Solltest du ein werbefinanziertes Streaming-Angebot abonnieren?

(Image credit: Shutterstock / Daniel Constante)

Es versteht sich von selbst, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Wechsel zu einem günstigeren Streaming-Tarif von deinen persönlichen Umständen abhängt.

Sicherlich ist es nicht besonders attraktiv zu wissen, dass deine Netflix-, Disney Plus- oder WOW-Filme und -Serien von bis zu fünf Minuten Werbung pro Stunde unterbrochen werden, wenn du die entsprechenden werbefinanzierten Tarife abonnierst - aber es bleibt die Tatsache, dass dies die günstigsten Streaming-Abonnements sind, die wir je gesehen haben.

Bei Netflix kannst du für 4,99 € im Monat immer noch Stranger Things, Squid Game (Öffnet sich in einem neuen Tab), The Crown, Sex Education und Bridgerton nach Herzenslust schauen - du musst nur eine Reihe von 15- bis 30-sekündigen Werbeeinblendungen vor und währenddessen ertragen.

Der Schritt der Streaming-Anbieter, Werbung einzubinden, ist natürlich in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie ihre Gewinne steigern wollen. Aber die Umstellung bietet auch eine größere Auswahl für Kunden, die lieber viel weniger für die Inhalte zahlen möchten (zum Vergleich: Netflix' höchste Abonnementstufe kostet derzeit 17,99 €).

Die Kontroverse entsteht, wenn Streaming-Anbieter den Preis ihrer werbefreien Abonnements erhöhen, um Platz für diese neuen werbefinanzierten Angebote zu schaffen. Während die Preise für bestehende Netflix-Abonnements gleich geblieben sind wie vor der Einführung von Basic with Ads, sind die Preise für Disney Plus in den Wochen nach der Einführung des entsprechenden werbefinanzierten Abos in die Höhe geschossen.

Sollte Netflix im Jahr 2023 den gleichen Weg einschlagen, könnte das Vertrauen der Geschäftsführung in die werbefinanzierte Zukunft des Streaming-Anbieters nicht mehr so unerschütterlich sein.