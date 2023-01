Netflix will wirklich nicht, dass du dich für das werbefreie Basisangebot anmeldest

Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)drängt seine Kunden dazu, sich für das werbefinanzierte Basisangebot anzumelden, obwohl das Unternehmen dies nie vorhatte.

Wie Andrew Freedman (Öffnet sich in einem neuen Tab), ein Insider der Streaming-Branche, herausgefunden hat (und Cord Busters (Öffnet sich in einem neuen Tab) zuerst berichtete), versucht Netflix, potenzielle Abonnenten zu ermutigen, sich für die werbefinanzierte Grundstufe anzumelden, statt für die traditionelle Grundstufe.

Bisher konnten Kunden, die die Netflix-Anmeldeseite (Öffnet sich in einem neuen Tab) aufriefen, zwischen vier Stufen wählen: Basic mit Werbung, Basic, Standard und Premium. Die drei letztgenannten Stufen sind werbefrei, d. h., die Zuschauer müssen sich nicht für jede Stunde Netflix-Inhalte, die sie streamen, fünf Minuten Werbung ansehen.

Wer ein Abonnement abschließen möchte, hat jetzt nur noch drei Stufen zur Auswahl. Die monatliche Basisstufe für 7,99 € ist nicht mehr dabei.

Auf der Anmeldeseite von Netflix wird das werbefreie Basisangebot nicht angezeigt. (Image credit: Netflix)

Zumindest scheint es so. Du musst nur ein bisschen suchen, um das Netflix Basisangebot zu finden.

Genauer gesagt musst du nach unten scrollen, bis du das Kleingedruckte siehst, auf dem steht: "Willst du mehr Optionen? Alle Pläne anzeigen". Wenn du auf den verlinkten Text klickst, gelangst du zu einer fast identischen Anmeldeseite, die das werbefreie Basispaket enthält. Dieser Tarif ist etwas teurer als die werbefinanzierte Variante, aber dafür musst du dir keine Werbung ansehen und hast die Möglichkeit, die besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab), -Serien und -Dokumentationen auf dein Gerät herunterzuladen. Mit dieser Stufe kannst du Netflix-Inhalte auch offline ansehen.

Wenn du ein bisschen suchst, findest du die werbefreie Basisvariante. (Image credit: Netflix)

Was ist also das Besondere daran? Die Netflix-Basistarife bieten nur eine 720p-Auflösung, also werden sich die meisten Zuschauer für die Standard- oder Premium-Tarife entscheiden, die dir eine bessere Videoqualität, eine höhere Auflösung und andere Boni bieten, oder?

Nicht unbedingt. Die aktuelle Lebenshaltungskostenkrise bedeutet, dass die Verbraucher große Entscheidungen darüber treffen müssen, wie sie ihr Geld ausgeben. Dazu gehört auch, welche Streaming-Abonnements - egal ob es sich um Fernseh- und Filmplattformen oder Musikstreamingdienste wie Spotify handelt - sie behalten oder kündigen.

Angesichts der Tatsache, dass die Menschen ihr Geld immer weiter strecken müssen - oder in manchen Fällen sogar Probleme haben, ihre Rechnungen zu bezahlen - ist ein günstiges, wenn auch werbefinanziertes Abonnement für den größten Streaming-Dienst (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Welt für einige sicherlich attraktiv. Netflix könnte also denken, dass es im besten Interesse der Verbraucher handelt, wenn es sein billigstes Abonnement in den Vordergrund stellt. Wie wir bereits erwähnt haben, kostet das werbefreie Basisabonnement mehr als sein werbefreies Pendant. Warum sollte Netflix also in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nicht auch dieses Angebot fördern?

Stranger Things 4 hat Netflix geholfen, seine Abonnentenschwäche zu überwinden. (Image credit: Netflix)

Das Problem liegt jedoch in der Art und Weise, wie Netflix sein werbefinanziertes Basisangebot bewirbt. Indem Netflix sein werbefreies Basisangebot aktiv versteckt, schränkt es die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auf seiner eigenen Anmeldeseite ein. Das könnte man als schlechten Kundenservice bezeichnen, da potenzielle Abonnenten so nicht alle verfügbaren Optionen sehen können.

Dieser Schritt steht auch im Widerspruch zu dem, was die Netflix-Geschäftsführung ihren eigenen Aktionären mitgeteilt hat. Greg Peters, Netflix' Chief Operating und Chief Product Officer, behauptete während der Netflix Gewinnmitteilung für das dritte Quartal 2022, dass der Streaming-Riese einen "Pro-Konsumenten-Ansatz" (laut dem Finanzberatungsexperten The Motley Fool (Öffnet sich in einem neuen Tab)) verfolgen würde, um den Verbrauchern seine Abonnementoptionen zu präsentieren.

"Wie wir bereits gesagt haben, versuchen wir nicht, unsere Mitglieder zu dem einen oder anderen Tarif zu drängen", sagte Peters. "Wir versuchen, einen Pro-Konsumenten-Ansatz zu verfolgen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den für sie richtigen Plan zu finden... Wir gehen also davon aus, dass dies ein Pro-Konsumenten-Modell ist, das attraktiver ist und mehr Mitglieder anlockt, weil der Preis für die Verbraucher niedrig ist."

So @HedgeyeComm is obviously one of the sharpest minds out there, and he spotted probably the most "un-customer" friendly thing I've seen them do.Basically, they're hiding their fourth plan on their sign-up page: pic.twitter.com/edqD7ky51cJanuary 13, 2023 See more

Peters äußerte sich, nachdem Netflix im dritten Quartal 2022 einen Nettozuwachs von 2,4 Millionen Abonnenten verzeichnet hatte. Zuvor hatte das Unternehmen in mehreren Quartalen Millionen von Kunden verloren und mehrere in der Entwicklung befindliche Serien abgesetzt (Öffnet sich in einem neuen Tab). Damals schien es so, als ob Netflix von seiner abonnentenbasierten Trendwende angetrieben wurde und diese positive Stimmung aufrechterhalten wollte, indem es den Investoren sagte, was sie hören wollten.

Doch nun, vier Monate nach dieser Bilanz, hat Netflix eine seiner Abonnementkategorien im Kleingedruckten seiner Anmeldeseite versteckt. Was hat sich also geändert? Die Beliebtheit (oder eher Unbeliebtheit) des werbefinanzierten Netflix-Abonnements.

Wie wir am 9. Januar berichteten, ergab eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Antenna, dass das werbefinanzierte Netflix-Abonnement nur langsam angenommen wird - und zwar so sehr, dass sich in den vier Monaten seit der Einführung nur 9 % der neuen Abonnenten in den USA für dieses Angebot entschieden haben. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Trotz des schleppenden Starts erklärte Jeremi Gorman, President of Worldwide Advertising bei Netflix, das Unternehmen sei "zufrieden mit dem Wachstum, das wir sehen" (laut TechCrunch (Öffnet sich in einem neuen Tab)) und erwarte in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg, wenn das werbefinanzierte Angebot in anderen Regionen der Welt eingeführt wird.

Wenn man zwischen den Zeilen liest, scheint Netflix nicht so zufrieden zu sein, wie es behauptet. Es deutet darauf hin, dass Netflix potenzielle Abonnenten dazu drängt, die werbefinanzierte Basisversion anstelle der werbefreien Version zu buchen, was im direkten Widerspruch zu den früheren Aussagen des Unternehmens steht, verbraucherfreundlich zu sein.

Wir haben Netflix um eine offizielle Stellungnahme gebeten, warum das werbefreie Basisangebot auf der Anmeldeseite versteckt wurde. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn wir eine Antwort erhalten.