Wie Netflix Passwort-Sharing stoppt und was es kostet

Netflix hat uns schon seit einiger Zeit gewarnt, (Öffnet sich in einem neuen Tab) dass das Unternehmen gegen Nutzer vorgehen wird, die ihr Passwort und ihr Konto mit anderen teilen. Mit der Einführung des kostenpflichtigen Passwort-Sharings und der Verschärfung der Einschränkungen in neuen Regionen könnte das kostenlose Passwort-Sharing bald der Vergangenheit angehören. Aber wie will Netflix das verhindern?

Netflix hat erklärt, dass es möchte, dass seine Nutzer ihre Konten nicht mehr mit anderen teilen, weil die vielen Menschen, die nicht für seine Inhalte bezahlen, seine Position als einer der besten Streamingdienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) schwächen. Weil diese Menschen ohne zu bezahlen auf den Dienst zugreifen, genießen sie zwar die Inhalte, unterstützen aber nicht deren Produktion.

In Teilen Latein- und Südamerikas sind die Abonnenten unzufrieden mit dem neuen kostenpflichtigen Passwort-Sharing, das letztes Jahr getestet wurde. Außerdem war nicht ganz klar, wann Passwort-Sharing in Ordnung ist und wann nicht, und wie Netflix es verhindern will. Wir erklären hier alles, was wir darüber wissen, wie die Regelung funktionieren wird. Beachte aber, dass sich die Regeln unten noch ändern können - denn schon vor dem Start hat sich die offizielle FAQ (Öffnet sich in einem neuen Tab) drei- oder viermal geändert; sollte das passieren, werden wir diese Seite so schnell wie möglich aktualisieren, um dich auf dem Laufenden zu halten.

Netflix' Passwort-Sharing-Regeln

Nach den Netflix-Regeln für Passwort-Sharing ist es in Ordnung, wenn mehrere Personen ein Konto gemeinsam nutzen, sofern sie zusammen wohnen. Wenn ihr also als Familie oder Freundeskreis zusammen in einem Haus wohnt, könnt ihr euer Konto weiterhin als einen Haushalt nutzen.

Wenn du jedoch zu einer Gruppe gehörst, die sich ein Netflix-Konto teilt, und ihr nicht alle zusammen wohnt, ist das nicht mehr möglich. Zumindest nicht umsonst.

Wenn die neuen Einschränkungen in deiner Region eingeführt werden, wirst du aufgefordert, einen "primären Standort" festzulegen, den Netflix wahrscheinlich anhand der IP-Adresse deines Geräts bestimmt (mehr dazu im Abschnitt "Wie wird Netflix das Passwort-Sharing beenden?" weiter unten). Sobald der Hauptstandort festgelegt ist, haben Personen, die nicht an diesem Standort wohnen, drei Möglichkeiten.

Option 1: Netflix für immer aufgeben

Netflix für immer aufgeben Option 2: sich ein eigenes privates Netflix-Konto zuzulegen

sich ein eigenes privates Netflix-Konto zuzulegen Option 3: eine zusätzliche Gebühr zahlen und ein "Extra-Mitglied" für das bestehende Konto werden

Diese zusätzliche Mitgliederfunktion bietet den Nutzern zwar einige Vorteile - vor allem ist sie günstiger als ein Standard- oder Premium-Abonnement - aber sie ist auch mit einigen Einschränkungen verbunden. Erstens ist sie nur für Standard- und Premium-Abonnenten verfügbar. Außerdem können erstere nur ein zusätzliches Mitglied haben, während ein Premium-Konto zwei zusätzliche Mitglieder haben kann.

Wo werden die Regeln durchgesetzt?

Netflix verschärft das Passwort-Sharing in allen Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Die meisten Bemühungen scheinen sich jedoch auf Länder zu konzentrieren, in denen Nutzer für zusätzliche Unterkonten bezahlen können. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (10. Februar 2023) sind dies:

Kanada

Chile

Costa Rica

Neuseeland

Peru

Portugal

Spanien

In Deutschland kannst du dein Netflix-Passwort zwar ohne große Probleme mit Personen außerhalb deines Haushalts teilen, aber wir gehen davon aus, dass das nicht mehr lange so sein wird.

Wie wird Netflix das Passwort-Sharing stoppen?

Im Moment wissen wir noch nicht genau, wie Netflix Passwort-Sharer aufspüren und stoppen wird. Wir können uns nur auf frühere Informationen stützen, die Netflix inzwischen aus seinen offiziellen FAQ entfernt hat.

Anfang des Jahres erklärte Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass es Daten wie "IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten von Geräten, die im Netflix-Konto angemeldet sind" verwenden wird, um festzustellen, ob ein Netflix-Nutzer Teil des Haushalts eines Kontos ist. Wenn Netflix feststellt, dass de Nutzer nicht zum Haushalt gehört und möglicherweise versucht, die Regeln für die gemeinsame Nutzung von Passwörtern zu umgehen, wird er aufgefordert, sein Gerät zu verifizieren. Ein einmaliger Code würde an die registrierte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Kontos geschickt und der Nutzer hätte 15 Minuten Zeit, den Code einzugeben, sonst würde er von Netflix ausgesperrt.

Für einen kurzen Zeitraum galten etwas andere Regeln: Anstelle dieser Verifizierungsmethode mussten sich die Nutzer "mindestens einmal alle 31 Tage" über die Wi-Fi-Verbindung des Haushalts bei Netflix anmelden. Wenn diese Frist verstrichen war, konntest du den Zugang nur mit einem temporären Sieben-Tage-Code wiedererlangen, indem du dich für ein neues Netflix-Konto anmeldest oder das Gerät als zusätzliches Mitglied eines Kontos einrichtest. Später stellte Netflix jedoch klar, dass diese Regeln irrtümlich aufgestellt wurden und nur für Nutzer in Chile, Costa Rica und Peru galten - die einzigen Regionen, die damals für Extra-Mitglieder zahlen konnten.

Nachdem die Regeln jedoch wieder auf die E-Mail-/Textbestätigungsmethode zurückgesetzt wurden, hat sich das FAQ erneut geändert. Wenn du sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (10. Februar 2023) besuchst, wirst du in den meisten Regionen nur noch diese kurze Aussage finden:

"Ein Netflix-Konto ist dafür gedacht, in einem Haushalt geteilt zu werden (Personen, die am selben Ort wie der Kontoinhaber leben). Personen, die nicht zu deinem Haushalt gehören, müssen sich für ein eigenes Konto anmelden, um Netflix zu sehen."

In Ländern, in denen du für zusätzliche Mitglieder bezahlen kannst - wie z. B. in Kanada - findest du Informationen darüber, wie das funktioniert, aber das sind die einzigen zusätzlichen Informationen, die du bekommst.

Als wir uns bei Netflix erkundigten, warum die letzten Änderungen am FAQ vorgenommen wurden, teilte man uns mit, dass das Hilfecenter zuvor zu verwirrend war und die Informationen daher vereinfacht wurden. Die Informationen waren sicherlich verwirrend - vor allem, als sie sich für etwa einen Tag änderten, bevor die Informationen wieder zu dem wurden, was sie vorher waren - aber es ist nicht sehr hilfreich, wenn die genauen Regeln versteckt sind.

Wir vermuten daher, dass ein Teil dieser Änderung auch darauf abzielt, die Regeln zu verschleiern, um zu verhindern, dass Menschen Wege finden, sie zu umgehen. Bei der E-Mail-Verifizierung müssten die Nutzer lediglich ein gemeinsames E-Mail-Konto einrichten; bei der Methode "alle 31 Tage eine bestimmte WLAN-Verbindung nutzen" müsstest du lediglich sicherstellen, dass du den Hauptstandort des Kontos regelmäßig besuchst - wenn du in der Nähe wohnst, ist das keine große Herausforderung. Durch das Verstecken der Regeln kann Netflix seine Methoden zum Aufspüren von Konten, die gegen die Passwort-Sharing-Regeln verstoßen, ändern, ohne dass jemand davon erfährt, und dadurch wird es für den Anbieter wahrscheinlich einfacher, diese Konten zu erwischen und zur Kasse zu bitten.

Wie viel verlangt Netflix für Passwort-Sharing?

Wenn du dein Netflix-Konto weiterhin mit anderen teilen möchtest, musst du dafür bezahlen. Allerdings wissen wir noch nicht, wie viel die zusätzliche Mitgliederfunktion in jeder Region kosten wird. Das liegt zum Teil daran, dass der Preis überall unterschiedlich sein wird.

Hier sind die Preise (pro Monat) in den Regionen, in denen die Funktion verfügbar ist:

Swipe to scroll horizontally Netflix "Extra-Haushalts"-Gebühren nach Land Land Kosten pro Monat (Landeswährung) Kosten pro Monat ($ / £ / AU$) Kanada 7,99 CA$ etwa $6 Chile 2.380 Chilenische Pesos etwa $3 Costa Rica 2,99 US$ $2,99 Neuseeland 7,99 NZ$ etwa $5,10 Peru 7,9 Peruanischer Sol etwa $2 Portugal 3,99 € etwa $4,30 Spanien 5,99 € etwa $6,40

Offensichtlich nutzt Netflix andere Faktoren als die reine Währungsumrechnung, um zu bestimmen, wie viel ein zusätzliches Mitglied in jeder Region kostet - andernfalls würden Spanien und Portugal für den Anfang den gleichen Betrag zahlen, da sie beide den Euro verwenden. Das bedeutet, dass wir abwarten müssen, wie hoch die Gebühren für zusätzliche Mitglieder sind, wenn Netflix die Funktion in anderen Regionen einführt.

Netflix-Konto im Urlaub nutzen?

Wenn dein Konto mit einem bestimmten Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und du dann in den Urlaub fährst, machst du dir vielleicht Sorgen, dass du im Ausland von Netflix ausgesperrt wirst. Zum Glück hat der Streaming-Anbieter angekündigt, dass die kommenden Einschränkungen dich nicht davon abhalten werden, für eine begrenzte Zeit von zu Hause aus auf deine Netflix-Inhalte zuzugreifen.

Wie genau das geschehen soll, ist noch unklar, aber Netflix hat bereits angekündigt, den Zugang über eine E-Mail-/Telefonverifizierung zu gewähren und einen Code für eine begrenzte Zeit zu verwenden, mit dem du sieben Tage lang Zugriff auf den Dienst hast. Diese Ideen (und andere öffentliche Regeln) wurden inzwischen aus den FAQ entfernt. Daher wissen wir noch nicht genau, wie Netflix sicherstellen wird, dass du mit dem Dienst verbunden bleiben kannst.

Was ist mit VPNs?

In den letzten Jahren sind VPNs - oder virtuellen privaten Netzwerke - immer beliebter geworden, weil du mit ihnen Inhalte ansehen kannst, die in deiner Region nicht auf Netflix verfügbar sind.

Wenn du auf eine Website oder einen Online-Dienst zugreifst, während dein VPN aktiv ist, wird deine Verbindung nicht direkt zum Ziel geleitet, sondern nimmt zunächst einen Umweg über die verschlüsselten Server des VPN-Anbieters. Dabei kann das VPN die echten Daten deines Geräts (einschließlich der IP-Adresse) verschleiern und stattdessen die Daten des Servers verwenden - so bleiben deine Daten privat.

Wenn Netflix jedoch die Daten und die IP-Adresse eines Geräts verwenden will, um zu überprüfen, ob die Nutzer in einem Haushalt leben oder nicht, möchte es vielleicht nicht, dass sie Tools verwenden, die diese Daten verschleiern. Mit einem VPN können sich Personen, die eigentlich nicht zusammenleben, mit demselben Server verbinden und so aussehen, als ob sie es täten.

Derzeit sagt Netflix, dass "du ein VPN mit Netflix im Basic-, Standard- oder Premium-Tarif nutzen kannst", aber es ist nicht abzusehen, ob sich die Haltung von Netflix ändern wird, wenn die Nutzung eines VPNs es ermöglicht, die neue Passwort-Sharing-Richtlinie zu umgehen. Möglicherweise werden VPN-Nutzer einfach aufgefordert, ihr Gerät jedes Mal zu verifizieren, wenn sie auf Netflix zugreifen, aber es könnte auch eine härtere Gangart gegen die VPN-Nutzung einschlagen. Wir müssen abwarten und werden diesen Guide aktualisieren, wenn sich Netflix' Haltung gegenüber VPNs ändert.

Wenn du vorhast, Netflix zu verlassen, wenn das Passwort-Sharing eingeschränkt wird, findest du hier die besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab), die du sehen solltest, bevor du dich abmeldest. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, dich einem der Konkurrenten anzuschließen, findest du hier die besten Prime Video-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab), die du dir ansehen solltest.