Llegan las nuevas normas de Netflix: ¿cómo impedirán que compartas contraseña y cuánto costará?

Netflix lleva tiempo advirtiéndonos de que va a tomar medidas drásticas contra los usuarios que comparten su contraseña y su cuenta con otros. Con su sistema de pago para compartir contraseñas y unas restricciones más estrictas que empiezan a llegar a nuevas regiones, lo de compartir contraseñas gratis está empezando a acabarse. Pero, ¿cómo lo impedirá Netflix?

Netflix ha explicado que quiere que los usuarios dejen de compartir sus cuentas con otros porque la plétora de gente que no paga por sus contenidos está debilitando su posición como uno de los mejores servicios de streaming. Debido a que estas personas acceden al servicio sin pagar, están disfrutando de los mejores programas de Netflix, pero no están apoyando la producción de nuevas series ni mejorando la plataforma de Netflix.

Sin embargo, el cambio no es popular, ya que los suscriptores de algunas partes de América Latina y del Sur no están contentos con el nuevo sistema de contraseñas compartidas de pago que se probó el año pasado. Además, no ha quedado del todo claro cuándo está bien y cuándo no está bien compartir contraseñas, ni cómo lo evitará Netflix. Aquí te explicamos todo lo que sabemos sobre cómo funcionará la política, pero ten en cuenta que las normas que se indican a continuación podrían cambiar, ya que incluso antes del lanzamiento las FAQ oficiales (opens in new tab) han cambiado tres o cuatro veces. Si esto ocurre, actualizaremos esta página lo antes posible para mantenerte informado.

(Image credit: Netflix)

¿Cuáles son las normas de Netflix para compartir contraseñas?

Según las normas de uso compartido de contraseñas de Netflix, varias personas pueden utilizar y compartir una cuenta siempre que vivan juntas. Así que si sois una familia o un grupo de amigos que vivís juntos en la misma casa, no hay problema: podéis seguir compartiendo vuestra cuenta como un solo hogar.

Sin embargo, si formas parte de un grupo que comparte una cuenta de Netflix y no vivís todos juntos, ya no podréis hacerlo. O bueno, no sin pagar.

Cuando se apliquen las nuevas restricciones en tu región, se te pedirá que establezcas una "ubicación principal", que Netflix determinará probablemente en función de la dirección IP de tu dispositivo. Una vez establecida esta ubicación principal, las personas que no vivan en ella tendrán tres opciones.

Opción 1: abandonar Netflix para siempre

abandonar Netflix para siempre Opción 2: contratar una cuenta propia y privada de Netflix

contratar una cuenta propia y privada de Netflix Opción 3: pagar una cuota adicional y convertirse en un "miembro extra" de la cuenta existente

Esta función adicional para miembros ofrece a los usuarios algunas ventajas (la principal es que la cuota es más barata que pagar por una suscripción Estándar o Premium), pero también tiene algunas restricciones. En primer lugar, solo está disponible para suscriptores de los niveles Estándar y Premium. Además, una suscripción Estándar sólo puede tener un miembro adicional, mientras que una cuenta Premium sólo puede tener dos miembros adicionales.

Puedes seguir compartiendo Netflix fuera de tu casa si pagas (Image credit: Netflix)

¿Dónde se aplican las normas de Netflix sobre el uso compartido de contraseñas?

Netflix es cada vez más estricto con el uso compartido de contraseñas en todas las regiones en las que opera. Sin embargo, la mayoría de sus esfuerzos actuales parecen centrarse en los países en los que los usuarios pueden pagar por subcuentas de miembro adicionales. En el momento de escribir estas líneas (10 de febrero del 2023) son:

España

Portugal

Canadá

Chile

Costa Rica

Nueva Zelanda

Perú

Si estás fuera de España y esas regiones, es posible que puedas compartir tu contraseña de Netflix con personas ajenas a tu hogar sin demasiados problemas, pero creemos que no tardarás mucho en verte obligado a tomar medidas.

¿Cómo evitará Netflix que se compartan las contraseñas?

Por el momento, no sabemos exactamente cómo hará Netflix para detectar y detener a los que comparten contraseñas. Todo lo que tenemos es información disponible anteriormente que ya ha sido eliminada de su FAQ oficial.

A principios de este año, Netflix explicó que utilizará datos como "direcciones IP, ID de dispositivos y actividad de la cuenta de los dispositivos conectados a la cuenta de Netflix" para determinar si un usuario de Netflix forma parte del hogar de una cuenta. Si Netflix determina que el usuario no forma parte del hogar -y puede estar intentando infringir sus normas de uso compartido de contraseñas-, le pedirá que verifique su dispositivo. Se enviaría un código de un solo uso al número de teléfono o dirección de correo electrónico registrados en la cuenta y el usuario dispondría de 15 minutos para introducir el código o se le bloquearía el acceso a Netflix.

Durante un breve periodo de tiempo, las normas fueron ligeramente diferentes; en lugar de este método de verificación, el usuario tendría que iniciar sesión en Netflix desde la conexión Wi-Fi asociada al hogar "al menos una vez cada 31 días". Si se pasaba este plazo, sólo se podía recuperar el acceso utilizando un código temporal de siete días, registrándose en una nueva cuenta de Netflix o configurando el dispositivo como miembro extra de una cuenta. Sin embargo, Netflix aclaró más tarde que estas normas se publicaron por error y que sólo debían aplicarse a los usuarios de Chile, Costa Rica y Perú, las únicas regiones que en ese momento podían pagar por miembros adicionales.

(Image credit: Netflix)

Sin embargo, después de revertir las reglas al método de verificación por correo electrónico/texto, las FAQ han vuelto a cambiar. Si visitas las FAQ en el momento de escribir este artículo (9 de febrero del 2023) ahora sólo verás esta breve declaración en la mayoría de las regiones:

"La cuenta de Netflix está pensada para ser compartida en un hogar (personas que viven en la misma localidad que el propietario de la cuenta). Las personas que no vivan en tu hogar tendrán que contratar su propia cuenta para ver Netflix".

En los países en los que se puede pagar por miembros adicionales, encontrarás detalles sobre cómo funciona, pero esa es la única información adicional que obtienes.

Cuando nos pusimos en contacto con Netflix para averiguar por qué se habían introducido los cambios más recientes en las preguntas frecuentes, nos dijeron que el centro de ayuda era demasiado confuso antes, así que se ha simplificado la información que contiene. La información era ciertamente confusa (especialmente cuando cambió durante un día antes de que la información volviera a ser como antes) pero no es muy útil que las reglas exactas estén ocultas.

Por lo tanto, sospechamos que parte de este cambio es también un esfuerzo por ocultar las normas para evitar que la gente encuentre formas de eludirlas. Con el método de verificación por correo electrónico, los usuarios sólo tendrían que configurar una cuenta de correo electrónico compartida; mientras que con el método de "utilizar una conexión Wi-Fi específica cada 31 días" sólo tendrías que asegurarte de visitar la ubicación principal de la cuenta con regularidad; si vives cerca, no sería una petición difícil. Al ocultar las normas, Netflix puede alterar sus métodos para detectar cuentas que incumplen sus normas de uso compartido de contraseñas sin que nadie lo sepa, y gracias a ello probablemente será más fácil para la compañía detectar estas cuentas y hacer que paguen.

¿Cuánto cobra Netflix por compartir contraseñas?

Swipe to scroll horizontally Tarifas "extra domésticas" de Netflix por país País Coste mensual (moneda local) España 5,99€ Canadá $7.99 Chile 2.380 pesos chilenos Costa Rica $2.99 Nueva Zelanda $7.99 Perú 7,9 soles peruanos Portugal 3,99€

Está claro que Netflix está utilizando factores que van más allá de la simple conversión de divisas para determinar cuánto cuesta un miembro adicional en cada región. De lo contrario, en España y Portugal estaríamos pagando lo mismo para empezar, ya que ambos países utilizamos euros.

Aunque esta estimación es más cara que en otras regiones, y sin duda más cara que compartir la cuenta de forma gratuita, sigue siendo más barata que pagar una suscripción Premium.

¿Y si quiero usar mi cuenta de Netflix en vacaciones?

Si tu cuenta está asociada a una red Wi-Fi concreta y te vas de vacaciones, puede que te preocupe no poder acceder a Netflix desde el extranjero. Por suerte, el servicio de streaming ha comunicado que sus próximas restricciones no te impedirán acceder a tus contenidos favoritos de Netflix cuando estés fuera de casa durante un tiempo limitado.

(Image credit: Shutterstock / Oleksii Synelnykov)

No está claro cómo lo hará exactamente, aunque ya ha esbozado planes para utilizar su método de verificación de correo electrónico/teléfono para conceder acceso, y también un código de uso limitado que te permite acceder al servicio durante siete días. Estas ideas (junto con otras normas públicas) se han eliminado de las preguntas frecuentes, así que por el momento no estamos seguros de qué enfoque adoptará para garantizar que puedas seguir conectado a Netflix.

¿El cambio de normas de Netflix me impedirá usar una VPN?

En los últimos años se ha disparado la popularidad de las mejores VPN (opens in new tab) (o redes privadas virtuales), ya que te permiten ver contenidos que no están disponibles en la versión de Netflix de tu región.

Cuando accedes a un sitio web o a un servicio en línea mientras tu VPN está activa, tu conexión no se dirige directamente al destino, sino que primero da un rodeo a través de los servidores encriptados del proveedor de VPN. Cuando lo hace, la VPN es capaz de ocultar la información real de su dispositivo (incluida su dirección IP) y utilizar la información del servidor en su lugar, manteniendo los datos privados.

(Image credit: ExpressVPN)

Sin embargo, si Netflix quiere utilizar la información de un dispositivo y su dirección IP para verificar si los usuarios están en un Hogar o no, puede que no quiera que utilicen herramientas que oculten estos datos. Utilizando una VPN, personas que en realidad no viven juntas podrían conectarse al mismo servidor y parecer que lo están.

Actualmente, Netflix dice que "puedes usar una VPN con Netflix en los planes Básico, Estándar o Premium", pero no se sabe si su postura cambiará si el uso de una VPN permite a los usuarios eludir su nueva política de uso compartido de contraseñas. Potencialmente, sólo pedirá a los usuarios de VPN que verifiquen su dispositivo cada vez que accedan a Netflix, pero podría adoptar una postura mucho más dura contra el uso de VPN. Tendremos que esperar a ver qué pasa y actualizaremos esta guía si la postura de Netflix sobre las VPN cambia.