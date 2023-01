So hält Netflix dich von Passwort-Sharing ab

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)gegen die Weitergabe von Konten und Passwörtern vorgehen wird. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Netflix diese Praxis bereits im März 2023 deutlich verschärfen könnte.

Netflix will verhindern, dass Menschen ihre Konten weitergeben, weil dies seine Position als einer der besten Streamingdienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) schwächen soll. Das Unternehmen ist der Meinung, dass die gemeinsame Nutzung von Passwörtern "langfristig die Fähigkeit untergräbt, in seine Inhalte und seine Plattform zu investieren und sie zu verbessern". So hindern all die Leute, die sich das Netflix-Passwort eines anderen ausleihen, anstatt selbst für den Dienst zu bezahlen, den Streamingdienst auf lange Sicht daran, die besten Inhalte zu produzieren.

Die Änderung ist jedoch nicht gerade beliebt, denn Abonnenten in Teilen Latein- und Südamerikas hassen das neue kostenpflichtige Passwort-Sharing, das letztes Jahr getestet wurde. Außerdem war nicht ganz klar, wann das Teilen von Passwörtern in Ordnung ist und wann nicht, und wie Netflix das Teilen von Passwörtern unterbinden will.

Wir erklären dir alles, was wir darüber wissen, wie die neue Regelung funktionieren wird.

Mit wem kannst du dein Netflix-Passwort teilen?

Das Wichtigste zuerst: Auch wenn Netflix die Weitergabe von Passwörtern einschränkt, kannst du dein Passwort und dein Konto weiterhin ohne zusätzliche Kosten mit anderen teilen.

Laut den offiziellen FAQ von Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) selbst müssen mehrere Nutzer, die sich ein Konto kostenlos teilen wollen, zum selben Haushalt gehören - das heißt, sie müssen eine Gruppe von Personen sein, die zusammen in derselben Immobilie leben. Wenn du also das Netflix-Konto deiner Eltern nutzt und bei ihnen wohnst, ist alles in Ordnung. Wenn du dir aber stattdessen das Konto eines Onkels oder einer Tante ausleihst, die irgendwo anders auf der Welt leben, wird Netflix wahrscheinlich davon erfahren und deinem Trittbrettfahren ein Ende setzen.

Wenn Netflix dich daran hindert, dein Konto mit anderen zu teilen, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du zahlst selbst für den Dienst oder du zahlst eine zusätzliche Gebühr - während der südamerikanischen Testphase etwa 2,99 € - um deinen zusätzlichen Haushalt zu deinem bestehenden Konto hinzuzufügen.

Woher weiß Netflix, wer in einem Haushalt ist?

Dem offiziellen FAQ von Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) nach werden Informationen wie "IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten von Geräten, die im Netflix-Konto angemeldet sind" verwendet, um festzustellen, ob Personen zu einem Haushalt gehören oder nicht. Wenn also dieselben Geräte von derselben IP-Adresse (sprich: vom selben Standort) aus benutzt werden, weiß Netflix, dass sie zu einem Haushalt gehören, aber wenn ein neues Gerät versucht, sich von einem anderen Ort aus anzumelden, kann es sein, dass Netflix es nicht zulässt (zumindest ohne eine Gebühr zu zahlen).

Wenn Netflix jedoch den Verdacht hat, dass etwas faul ist, sollte es dich nicht gleich aussperren, sondern dich bitten, dein Gerät zu verifizieren, bevor du auf seine Inhaltsbibliothek zugreifen kannst. Dazu sendet Netflix einen Code an die primäre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontos, den du innerhalb von 15 Minuten nach dem Senden der Anfrage auf dem Gerät eingeben musst, mit dem du dich verbinden willst.

Netflix sagt auch, dass eine kurze Urlaubsreise jemanden in deinem Haushalt nicht davon abhalten sollte, sich bei Netflix einzuloggen, aber es kann dich bitten, ein Gerät "gelegentlich" erneut zu verifizieren, wenn es "über einen längeren Zeitraum" von deinem neuen Standort aus benutzt wird.

Wenn Netflix feststellt, dass ein Gerät kein rechtmäßiges Mitglied eines Haushalts ist, wird Netflix höchstwahrscheinlich verhindern, dass du dein Passwort mit diesem Gerät teilen kannst, bis die zusätzliche Gebühr bezahlt ist - oder du musst dich an den Kundendienst wenden, wenn der Anbieter einen Fehler gemacht hat.

Hält mich die Regeländerung von Netflix davon ab, ein VPN zu benutzen?

In den letzten Jahren sind die besten VPNs (Öffnet sich in einem neuen Tab) - oder virtuellen privaten Netzwerke - immer beliebter geworden, da sie es Nutzern ermöglichen, Inhalte zu sehen, die auf der Netflix-Version in ihrer Region nicht verfügbar sind, indem sie den Anschein erwecken, dass sie von einem anderen Ort aus auf den Dienst zugreifen.

Wenn du bei eingeschaltetem VPN auf eine Website oder einen Onlinedienst zugreifst, wird deine Verbindung nicht direkt zum Ziel geleitet, sondern nimmt zunächst einen Umweg über die verschlüsselten Server des VPN-Anbieters. Dabei kann das VPN die echten Daten deines Geräts (einschließlich der IP-Adresse) verschleiern und stattdessen die Daten des Servers verwenden - so bleiben deine Daten privat.

Wenn Netflix jedoch die Daten und die IP-Adresse eines Geräts verwenden will, um zu überprüfen, ob die Nutzer in einem Haushalt leben oder nicht, möchte es vielleicht nicht, dass sie Tools verwenden, die diese Daten verschleiern. Mit einem VPN können sich Personen, die eigentlich nicht zusammenleben, mit demselben Server verbinden und so aussehen, als ob sie es wären.

Derzeit sagt Netflix, dass "du ein VPN mit Netflix im Basic-, Standard- oder Premium-Tarif nutzen kannst", aber es ist nicht abzusehen, ob sich die Haltung dazu ändern wird, wenn die Nutzung eines VPNs ermöglicht, die neuen Passwortfreigabe-Richtlinien zu umgehen. Möglicherweise werden VPN-Nutzer einfach aufgefordert, ihr Gerät jedes Mal zu verifizieren, wenn sie auf Netflix zugreifen, aber es könnte auch eine viel härtere Gangart gegen die VPN-Nutzung einschlagen. Wir müssen abwarten und sehen.

Wenn du vorhast, Netflix zu verlassen, wenn die Beschränkungen für die Passwortfreigabe eingeführt werden, findest du hier die besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab), die du sehen solltest, bevor du dich abmeldest.