Endlich hat Loki Staffel 2 ein Disney Plus Startdatum hervorgezaubert

Es ist offiziell, meine Damen und Herren: Loki Staffel 2 hat ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum auf Disney Plus. Die äußerst beliebte und bisher meistgesehene Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird am 6. Oktober 2023 exklusiv auf dem Streaming-Dienst starten.

Marvel-Präsident Kevin Feige machte diese magische Ankündigung während der Upfronts-Präsentation des Studios in New York am Dienstag (16. Mai). Für diejenigen, die nicht an der Podiumsdiskussion teilgenommen haben bestätigte das Studio den Starttermin von Loki Staffel 2 auch auf Twitter, nur wenige Minuten nach der persönlichen Enthüllung.

Diese Ankündigung war aber nicht die einzige erfreuliche Nachricht der Upfronts 2023. Das Studio gab auch den Starttermin für die Hawkeye-Spin-off-Serie Echo bekannt. Die Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Serie soll noch vor Ende des Jahres in die Disney Plus Geschichte eingehen.

Marvel Studios🤝@DisneyPlus A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiVMay 16, 2023 See more

Die zweite Staffel von Loki hat für die Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU (Öffnet sich in einem neuen Tab)) lange auf sich warten lassen. Die erfolgreiche Serie mit Tom Hiddleston in der Rolle des nordischen Anti-Helden war seit Juli 2021 nicht mehr auf unseren Bildschirmen zu sehen. Nach dem Abspann der Serie verriet Marvel jedoch, dass eine zweite Staffel bereits in Entwicklung sei, was bedeutet, dass die multiversalen Abenteuer des Gottes des Unheils weitergehen würden.

Es ist verständlich, dass Marvel die Geschichte von Loki Staffel 2 unter Verschluss hält - so wie es das Studio bei allen seinen Projekten tut. Auf der offiziellen Website des Studios (Öffnet sich in einem neuen Tab) findet sich nur eine kurze Zusammenfassung der Handlung: "Loki ist zurück bei der TVA. Er hatte eine sehr schwierige Konfrontation mit Sylvie, während Mobius und Hunter B-15 nicht mehr wissen, wer er ist."

Und da ist es wieder, das wichtige Veröffentlichungsdatum: Loki Staffel 2 erscheint am Mittwoch, den 6. Oktober, exklusiv auf Disney Plus.

Ein multiversales Wirrwarr

Jonathan Majors wird voraussichtlich auch in Loki Staffel 2 eine Rolle spielen. (Image credit: Marvel Studios)

Es ist eine gute Nachricht, dass Loki Staffel 2 endlich einen Starttermin erhalten hat. Allerdings gibt es ein großes Problem, das dazu führen könnte, dass der Start verschoben wird und/oder Marvel während der gesamten Laufzeit ernsthafte Kopfschmerzen bereitet: Jonathan Majors, der die nächste Thanos-ähnliche Bedrohung des MCU spielt - Kang der Eroberer (Öffnet sich in einem neuen Tab) - und derzeit (wir können dieses Wort nicht genug betonen) in mehreren Marvel-Produktionen auftritt, darunter Loki Staffel 2 und die nächsten beiden Avengers-Filme.

Worum geht es also? Im März wurde Majors verhaftet, weil er seine Freundin angegriffen und belästigt haben soll. Majors wurde seitdem wegen zahlreicher Vergehen angeklagt, wobei der Schauspieler und sein Anwalt die Anschuldigungen gegen ihn vehement zurückweisen. Nach seiner Verhaftung haben sich weitere mutmaßliche Opfer gemeldet und behauptet, Majors habe sie angegriffen und missbraucht.

Da der Fall gegen Majors noch nicht abgeschlossen ist, vermuteten viele Brancheninsider, Journalisten und MCU-Fans, dass Marvel die Veröffentlichung von Loki Staffel 2 verschoben hat, bis der Fall geklärt ist. Auf diese Weise könnte das Studio eine Entscheidung über Majors' MCU-Zukunft treffen, sobald ein Urteil gefällt wurde.

Mit der Ankündigung des Starttermins für Loki Staffel 2 will Marvel den Spekulationen ein Ende setzen. Tatsache bleibt jedoch, dass die Anschuldigungen gegen Majors immer noch ein großes Problem für das Studio darstellen. Wird Marvel Majors als Kang ersetzen, wenn er für eines der ihm vorgeworfenen Vergehen verurteilt wird? Wie will die Disney-Tochter das im Kontext des MCU erklären, wenn Majors bereits in Loki Staffel 1 und in Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Öffnet sich in einem neuen Tab) aufgetreten ist? Lässt der Staffelstart im Oktober Marvel genug Spielraum, um die Ermittlungen zu beobachten und gegebenenfalls das Veröffentlichungsdatum zu ändern?

Natürlich sind das Fragen, auf die Marvel (zumindest öffentlich) keine Antworten hat. Alle - Majors, seine mutmaßlichen Opfer, Marvel und die MCU-Fans - werden hoffen, dass der Fall eher früher als später geklärt wird. Solange dem nicht so ist, hängt eine dunkle Wolke über Loki Staffel 2, egal wie sehr wir uns auf die Ankunft der Serie freuen, die die Reihenfolge der Marvel-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht gerade einfacher nachzuverfolgen macht.