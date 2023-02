Es folgen mögliche Spoiler für Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Wann wird Ant-Man and the Wasp: Quantumania auf Disney Plus starten? Die kurze Antwort lautet: Wir wissen es nicht genau - was natürlich daran liegt, dass der Film gerade erst in den Lichtspielhäusern angelaufen ist.

Ant-Man 3 ist erst am Mittwoch, den 15. Februar, in die Kinos gekommen, also wird es noch eine Weile dauern, bis er auf Disney Plus zu sehen ist. Während wir auf offizielle Neuigkeiten warten, solltest du unsere Kritik zu Ant-Man and the Wasp lesen: Quantumania lesen oder unseren Movie-Talk anschauen, um herauszufinden, ob es sich lohnt, den Film anzusehen.

Auch wenn wir noch nicht wissen, wann der Marvel Phase 5-Film auf Disney Plus erscheint, können wir schon mal spekulieren. Nachfolgend erfährst du, wann Ant-Man 3 sein Streaming-Debüt feiern KÖNNTE und welche anderen wichtigen Details, wie z. B. die Laufzeit, es gibt. Hier erfährst du also alles, was du über den Start von Quantumania auf Disney Plus wissen musst.

Wann kommt Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu Disney Plus?

Wie wir bereits in der Einleitung erwähnt haben, gibt es für Ant-Man 3 aufgrund des kürzlichen Kinostarts noch keine bestätigte Disney Plus-Veröffentlichung. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis er auf einem der besten Streaming-Dienste erscheint. Wir können jedoch die Disney Plus-Starttermine anderer Marvel-Filme nutzen, um zumindest eine Vorahnung zu erhalten.

Im Folgenden findest du eine Liste mit den Startdaten aller Marvel Phase 4-Filme in den Kinos und auf Disney Plus. Der Einfachheit wegen haben wir auch angegeben, wie viele Tage zwischen diesen Terminen vergangen sind.

Ein paar Dinge sind zu beachten: Black Widow wurde im Juli 2021 gleichzeitig im Kino und auf Disney Plus veröffentlicht (wegen der Covid-19-Pandemie). Spider-Man: No Way Home ist hingegen nicht auf Disney Plus verfügbar, da die Vertriebsrechte bei Sony Pictures liegen.

Black Widow - 9. Juli 2021 (0 Tage zwischen Kinostart und Disney Plus)

Shang-Chi - 2. September 2021 und 12. November 2021 (70 Tage)

Eternals - 5. November 2021 und 12. Januar 2022 (68 Tage)

Spider-Man: No Way Home - N/A

Doctor Strange 2 - 4. Mai 2022 und 22. Juni 2022 (47 Tage)

Thor: Love and Thunder - 6. Juli 2022 und 8. September 2022 (62 Tage)

Black Panther: Wakanda Forever - 9. November 2022 und 1. Februar 2023 (82 Tage)

Was können wir also aus den obigen Informationen herauslesen? Quantumania's wird frühestens sechs Wochen nach dem 15. Februar auf Disney Plus starten. Das liegt daran, dass Marvel-Filme eine 45-tägige Exklusivitätsfrist in den Kinos haben.

Ausgehend von Marvels Phase 4-Filmen können wir jedoch davon ausgehen, dass die Wartezeit sogar noch länger sein wird als diese 45 Tage. Im Durchschnitt landen die MCU-Filme 60 bis 70 Tage nach ihrem Kinostart auf Disneys Streamingdienst. Wenn man das berücksichtigt, könnte Ant-Man 3 frühestens am Sonntag, den 16. April (also 60 Tage nach dem Kinostart) auf Disney Plus veröffentlicht werden.

Allerdings veröffentlicht Marvel neue Inhalte auf Disney Plus normalerweise mittwochs. Realistisch gesehen könnte Ant-Man and the Wasp: Quantumania stattdessen am Mittwoch, den 19. April, erscheinen.

Zwei weitere Dinge sind zu beachten: Erstens wird das Streaming-Debüt von Quantumania davon abhängen, wie gut (oder schlecht) der Film an den Kinokassen abschneidet. Wenn sich der Film weiterhin gut verkauft, wäre es dumm von Marvel, ihn aus den Kinos zu nehmen. Wenn der Film jedoch schlecht läuft, könnte Marvel ihn vorzeitig entfernen und ihn so schnell wie möglich auf Disney Plus veröffentlichen.

Außerdem muss der Start von Ant-Man 3 auf Disney Plus mit Marvels erster Serie im Jahr 2023 abgestimmt werden. Loki Staffel 2 oder Secret Invasion könnten bereits Mitte April auf dem Streamer veröffentlicht werden. Marvel wird nicht wollen, dass sich der Start von Quantumania mit einem der beiden überschneidet, weswegen er vorgezogen oder verschoben werden könnte, je nachdem, wann das Finale einer der beiden Serien ausgestrahlt wird.

Unsere Vermutung? Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird am 19. oder 26. April erscheinen. So hat Marvel Zeit, die zweite Staffel von Loki oder die erste von Secret Invasion zu veröffentlichen und den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, Ant-Man 3 zu sehen, bevor Guardians of the Galaxy 3 am 3. Mai in die Kinos kommt.

Wie lang ist die Laufzeit von Ant-Man 3?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania hat eine Laufzeit von 124 Minuten, also zwei Stunden und vier Minuten. Darin enthalten sind der Abspann sowie Mid- und Post-Credit-Szenen (dazu gleich mehr).

Ant-Man von 2015 dauerte eine Stunde und 57 Minuten, während Ant-Man and the Wasp von 2018 eine Stunde und 58 Minuten hat. Quantumania ist also mit kleinem Vorsprung der längste der Reihe.

Wie viele Post-Credit-Szenen gibt es?

Wie viele seiner Vorgänger hat auch Ant-Man and the Wasp: Quantumania zwei Post-Credits-Szenen. Genau genommen gibt es eine Mid- und eine Post-Credits-Szene. Wenn du mehr über Marvel erfahren möchtest, kannst du herausfinden, wie du die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge sehen kannst. Lies außerdem unseren Guide zu den besten Marvel-Filmen.