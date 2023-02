Wer ist Kang der Eroberer?

Einst hatte das Marvel Cinematic Universe den Ruf, seine Comic-Helden nahezu perfekt zu interpretieren, aber bei den Schurken (Öffnet sich in einem neuen Tab)zu versagen. In den letzten Jahren gab es mit Erik Killmonger aus Black Panther, Gorr der Götterschlächter aus Thor 4 und natürlich Avengers-Antagonist Thanos erhebliche Ausnahmen dieser Regel. Mit Kang, dem Eroberer, könnte das MCU nun seinen bisher größten Bösewicht enthüllen.

Gespielt von Jonathan Majors aus Lovecraft Country oder dem kommenden Creed 3, wird Kang die subatomare Welt von Ant-Man and the Wasp: Quantumania betreten, bevor er sich aufmacht, das gesamte Marvel-Multiversum zu erobern. Diese Bemühungen werden vermutlich 2025 im Superhelden-Teamup Avengers: Die Kang-Dynastie ihren Höhepunkt finden.

Majors ist bereits als Jener, der bleibt in Loki aufgetreten, aber es gibt viele Fragen darüber, wie dieser (angeblich völlig andere) Charakter mit seinem gefährlichen Doppelgänger zusammenhängt.

In diesem Artikel haben wir alles zusammengetragen, was du über Kang den Eroberer wissen musst - von seinen Ursprüngen in den Comics bis hin zur Frage, wie er in das MCU passen könnte. Da es sich um Marvel handelt, sind konkrete Fakten über seine Beteiligung an den Filmen und Serien dünn gesät. Aber wenn es um eine Figur mit einer fast sechs Jahrzehnte alten Geschichte geht, sind die Hinweise definitiv da...

Jonathan Majors hat bereits MCU-Erfahrung, nachdem er als Jener, der bleibt in Loki auftrat. (Image credit: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Wer ist Kang und warum ist er eine große Nummer?

Kang der Eroberer ist vielleicht noch nicht jedem ein Begriff, aber wir können davon ausgehen, dass sein Bekanntheitsgrad schon sehr bald in die Höhe schießen wird - so wie Thanos nach seinem kurzen Auftritt im Abspann von The Avengers zum Gesprächsthema wurde.

In Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) soll Kang zum größten Bösewicht des MCU werden und den mächtigsten Helden der Erde jede Menge Kopfzerbrechen im ganzen Multiversum bereiten. Seinen ersten "richtigen" Auftritt auf der großen Leinwand hatte er jedoch im Februar 2023 in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Kang der Eroberer in seiner Comicverkörperung. (Image credit: Marvel Comics)

Was ist Kangs Geschichte in den Marvel-Comics?

Kang der Eroberer ist ein echtes Marvel-Comics-Urgestein aus den glorreichen Tagen der frühen 60er Jahre, als der Verlag ikonische Superhelden und Superschurken in einem atemberaubenden Tempo herausbrachte. Wie die Fantastic Four, der Unglaubliche Hulk, die X-Men und Thor war auch Kang die Idee des Autorenkollektivs Stan Lee und Jack Kirby und debütierte 1964 in The Avengers #8.

Kang war ursprünglich Nathaniel Richards, ein genialer Wissenschaftler, der im 30. Jahrhundert auf der Erde 6311, auch bekannt als "Andere Erde", geboren wurde. Diese Version der Realität war fortschrittlicher als die Erde-616 der MCU-Timeline - das finstere Mittelalter hat im Grunde nie stattgefunden -, aber sie war auch extrem kriegsanfällig. Dennoch kam es zu einem Waffenstillstand, nachdem ein anderer Nathaniel Richards, ein Zeitreisender von Erde-616, der zufällig der Vater des Fantastic Four-Gründers Reed Richards/Mr. Fantastic war - und vielleicht auch ein Vorfahre seines Namensvetters von Erde-6311.

Richards-6311 war jedoch kein Fan von Friedenszeiten und beschloss, nachdem er die Zeitreisetechnologie des ewigen Fantastic Four-Antagonisten Victor von Doom (ein weiterer möglicher Vorfahre) entdeckt hatte, die Geschichte selbst zu erleben. Er nutzte sein Wissen über die Zukunft und die Beherrschung fortschrittlicher Technologien, um - wie sein Name schon sagt - zahlreiche Welten zu erobern.

Richards' ursprüngliches Ziel war das alte Ägypten, wo er als Pharao Rama-Tut regierte. Tatsächlich tauchte Marvels Rama-Tut zum ersten Mal in Fantastic Four #19 von 1963 auf, bevor er zu einer früheren Inkarnation von Kang umgedeutet wurde. (Andere Pseudonyme, die die Figur während seiner Zeitsprünge annahm, waren Iron Lad, Scarlet Centurion, Victor Timely und Immortus).

Rama-Tut beschloss schließlich, in seine ursprüngliche Zeit zurückzukehren, aber seine Reise zurück ins 30. Jahrhundert wurde durch einen Zeitsturm unterbrochen, der ihn auf eine vom Krieg verwüstete Erde im 40. Jahrhundert brachte. Da die Bewohner des Planeten nun nicht mehr wussten, wie sie die Technologie aus der Vergangenheit nutzen sollten, ergriff Richards die Gelegenheit, die Kontrolle zu übernehmen. Unter dem Namen Kang der Eroberer wurde er zum Herrscher der Erde, bevor er den Rest der Galaxie eroberte - eine Vorgehensweise, die ihn immer wieder in Konflikt mit den Avengers brachte.

Wie es sich für eine Figur gehört, die schon mehrere Universen durchquert hat, gibt es in den Comics mehrere "Varianten" von Kang. Der ursprüngliche "Prime Kang" gründete sogar einen Rat der Kangs mit zwei seiner rücksichtslosesten alternativen Ichs, und sie machten sich daran, jeden anderen "kleineren" Kang im Multiversum zu eliminieren. Prime Kang ersetzte dann die abgesetzten Kangs durch Roboterduplikate, damit er ihre Reiche aus der Ferne regieren konnte.

Andere bemerkenswerte Kang-Varianten sind Kangaroo der Eroberer aus Peter Porker: The Spectacular Spider-Ham, und ein weiblicher Kang aus Marvels alternativem Ultimate-Universum.

Jener, der bleibt ist vielleicht nicht DER Kang, aber er sieht ihm sehr ähnlich... (Image credit: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Was sind Kangs Superkräfte?

Wie Batman oder Iron Man hat Kang keine übermenschlichen Eigenschaften außer seinem genialen Intellekt. Seine Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen, ist die eigentliche Quelle seiner Macht. Er navigiert durch das Raum-Zeit-Kontinuum in einem Zeitschiff, das in der Lage ist, zwischen unbegrenzten Zeiträumen und Realitäten zu wechseln.

Außerdem trägt er eine hochmoderne Kampfrüstung und hat Zugang zu den mächtigsten Waffen, die man sich vorstellen kann. Mit anderen Worten: Es ist gut möglich, dass er sogar einen Thanos mit dem Infinity-Gauntlet zum Frühstück verspeisen könnte.

Haben wir Kang schon zuvor im MCU gesehen?

Ja und nein. Jonathan Majors, der schon lange für die Rolle des Kang im MCU gehandelt wird, trat zwar im Staffelfinale von Loki auf, aber er spielte eine ganz andere Figur - mehr oder weniger.

In Loki tauchte Majors als Jener, der bleibt auf, der Gründer der Time Variance Authority (TVA), einer bürokratischen Organisation, deren Aufgabe es ist, das Raum-Zeit-Kontinuum aufrechtzuerhalten. Er residiert in der so genannten Zitadelle am Ende der Zeit, und hier konfrontieren ihn Loki und Sylvie (die Variante des Trickster-Gottes aus einer anderen Zeitlinie) mit den laufenden Bemühungen der TVA, den freien Willen zu unterdrücken.

In einer langen und sehr geschwätzigen Expositionsszene enthüllt Jener, der bleibt, dass eine Variante von ihm selbst einst Wissenschaftler auf der Erde im 31. Jahrhundert war. Er entdeckte, dass es mehrere Paralleluniversen gab, die über seinem eigenen "gestapelt" waren, genau wie andere Varianten in anderen Realitäten über die gleiche, die Erde 616 erschütternde Offenbarung stolperten. Sie nahmen daraufhin Kontakt zueinander auf und tauschten Wissen aus, um ihre jeweiligen Welten zu verbessern, aber der Frieden hielt nicht lange an. Bald brach ein multiversaler Krieg aus, als jede Variante um den Erhalt ihres eigenen Universums kämpfte.

Jener, der bleibt beendete den Konflikt, indem er Alioth (eine riesige Kreatur, die Zeit und Raum verschlingt) einsetzte, um eine einzige "Heilige Zeitlinie" zu isolieren. Dann gründete er die TVA, um den Fluss der Zeit zu steuern und sicherzustellen, dass sie nicht von einem vorgegebenen Plan abweicht.

Nach all den Leben, die er allein am Ende der Zeit verbracht hat, ist er jedoch müde und sucht nach jemandem, der seinen Platz in der Zitadelle einnimmt. Er sieht Loki und Sylvie als ideale Kandidaten, aber sie haben keine Lust auf den Job - so sehr, dass Sylvie ihn tötet und die Timeline(s) ins Chaos stürzt.

Der Überlebende hatte gewarnt, dass sein Tod die Heilige Zeitlinie ungeschützt lassen würde und unzählige andere Varianten seiner selbst zurückkehren könnten - von denen die meisten, wie er behauptet, viel gefährlicher sind als er selbst. Diese Vorhersage scheint sich am Ende des Loki-Finales zu bewahrheiten, als Loki in einer leicht veränderten Version der TVA landet, in deren Mittelpunkt eine riesige Statue von Kang steht.

Hat die sehr lange Rede von Jenem, der bleibt irgendwelche Hinweise auf Kangs MCU-Herkunft gegeben? (Image credit: Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Wann werden wir den echten Kang sehen?

Wer Ant-Man and the Wasp: Quantumania, den ersten Film der MCU-Phase 5 (der am 17. Februar 2023 in die Kinos kommt) bereits gesehen hat, hatte auch mit Kang bereits das Vergnügen. Auf der Bühne der diesjährigen San Diego Comic-Con verriet Majors, dass es "eine Eroberung geben wird", während Regisseur Peyton Reed den Tausenden im Publikum erklärte, dass der Film "das Quantenreich erforschen wird, das nicht immer das ist, was du denkst".

Das erste Poster zum Film verriet, dass das Aussehen von Majors' Kang stark von seinem Gegenstück aus den Comics beeinflusst sein wird:

1ST look at ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA! Poster I illustrated for @MarvelStudios @Comic_Con Honored to work again w/ @MrPeytonReed #PaulRudd @EvangelineLilly & 1st time Cassie @kathrynnewton & KANG #JonathanMajors #antmanandthewaspquantumania #Quantumania #antmanwasp #kang pic.twitter.com/Mf8tL3wg6wJuly 23, 2022 See more

Kangs Engagement im MCU (Öffnet sich in einem neuen Tab)wird jedoch nicht nur auf ein einmaliges Auftreten in Quantumania beschränkt sein. Da im Finale der ersten Staffel eine Statue mit seinem Konterfei zu sehen war, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Kang (oder eine andere Variante) in Loki Staffel 2 auftauchen wird - vor allem, weil die ehemalige TVA-Chefin Ravonna Renslayer (gespielt von Gugu Mbatha-Raw) in den Comics mit Kang liiert war.

Die Tatsache, dass Kang im Titel des fünften Avengers-Films, Avengers: Die Kang-Dynastie (der 2025 unter der Regie von Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) erscheinen soll), deutet stark darauf hin, dass er in Phase 6 die das Multiversum bedrohende Antwort auf Thanos sein wird - die Verwendung des Wortes "Dynastie" deutet sogar darauf hin, dass mehrere Kangs beteiligt sein könnten. Wir erwarten auch, dass Kangs bösartiger Einfluss auf Avengers: Secret Wars übergreifen wird, dem Abschluss des aktuellen Zyklus der MCU-Geschichte.

Und es würde uns nicht wundern, wenn der Bösewicht auch in der neuen Version der Fantastic Four (die im November 2024 erscheinen soll) auftaucht - schließlich ist seine ursprüngliche Inkarnation in den Comics, Nathaniel Richards, entfernt mit Reed Richards verwandt. Könnte es sein, dass Marvels erste Familie Kangs Kampf um die Herrschaft über das Multiversum vorbereitet?

Nachdem Loki, Spider-Man: No Way Home (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Öffnet sich in einem neuen Tab) die Türen des Marvel Cinematic Multiverse über die etablierte Erde 616 hinaus geöffnet haben, sind den Orten (und Zeiten), an denen Kang und seine Varianten auftauchen könnten, keine Grenzen gesetzt.