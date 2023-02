¿Cuándo llegará Ant-Man y la Avispa: Quantumanía a Disney+?

A continuación, spoilers potenciales de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

¿Cuándo se estrenará Ant-Man y la Avispa: Quantumanía en Disney+? La respuesta corta es que no lo sabemos, pero eso se debe a que acaba de estrenarse en los cines.

Ant-Man 3 no llegó a los cines hasta el viernes 17 de febrero, así que pasará un tiempo antes de que llegue a Disney Plus. Mientras esperamos noticias oficiales al respecto, deberías leer nuestra crítica de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía para saber si merece la pena verla.

Aunque no estamos seguros de la llegada de la película de la Fase 5 de Marvel a Disney Plus, podemos especular sobre cuándo podría estrenarse en la plataforma de streaming de Disney. A continuación, te contamos cuándo podría debutar Ant-Man 3 en streaming, así como otros detalles importantes, como su duración y el registro de las escenas post-créditos. De modo que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el lanzamiento de Quantumanía en Disney+.

¿Cuándo se estrenará Ant-Man 3 en Disney+?

Tranquilo, Kang, Quantumanía llegará pronto a Disney +. (Image credit: Marvel Studios)

Como decíamos en la introducción, Ant-Man 3 aún no tiene fecha de estreno confirmada en Disney+. No llegó a los cines hasta mediados de febrero, así que pasará algún tiempo antes de que se estrene en el servicio de streaming. Sin embargo, podemos usar las fechas de lanzamiento de Disney+ de otras películas de Marvel para determinar cuándo podría dar el salto a la pequeña pantalla.

En primer lugar, vamos a repasar cuánto tiempo tardaron otras películas recientes del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en debutar en Disney+. A continuación, encontrarás una lista con las fechas de estreno en cines y en Disney+ de todas las películas de la Fase 4 de Marvel. También hemos incluido cuántos días pasaron entre esas fechas, para que te hagas una idea del tiempo que pasó antes de que cada una llegara al servicio de streaming de Disney.

Un par de cosas a tener en cuenta: Viuda Negra se estrenó a la vez en cines y en Disney+ (debido a la pandemia de Covid-19) en julio del 2021. Por otro lado, Spider-Man: No Way Home no está disponible en Disney+. Sony Pictures tiene sus derechos de distribución, por lo que aún no se puede ver en streaming en la plataforma de Disney.

Viuda Negra - 9 de julio del 2021 (0 días entre los estrenos en cines y Disney+)

Shang-Chi - 3 de septiembre del 2021 y 12 de noviembre del 2021 (70 días)

Eternals - 5 de noviembre del 2021 y 12 de enero del 2022 (68 días)

Spider-Man: No Way Home - N/A

Doctor Strange 2 - 6 de mayo del 2022 y 22 de junio del 2022 (47 días)

Thor: Love & Thunder - 8 del julio del 2022 y 8 de septiembre del 2022 (62 días)

Black Panther: Wakanda Forever - 11 de noviembre del 2022 y 1 de febrero del 2023 (82 días)

¿Qué podemos sacar de esta información? Pues que Quantumanía no se lanzará en Disney+ hasta al menos seis semanas después del 17 de febrero. Esto se debe a que las películas de Marvel tienen un periodo de exclusividad de 45 días en los cines.

Sin embargo, basándonos en las películas de la Fase 4 de Marvel, podemos esperar que la espera sea más larga que ese periodo de 45 días. De media, las películas del UCM llegan al servicio de streaming de Disney entre 60 y 70 días después de su estreno en los cines. Teniendo esto en cuenta, lo más pronto que Ant-Man 3 podría estrenarse en Disney+ es el martes 18 de abril (es decir, 60 días después de su estreno en cines).

Sin embargo, Marvel suele lanzar nuevos contenidos en Disney+ los miércoles. Así que, siendo realistas, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía podría llegar el miércoles 19 de abril.

Dos cosas más a tener en cuenta: en primer lugar, el estreno en streaming de Quantumanía dependerá de lo bien (o mal) que funcione en taquilla. Si sigue vendiendo entradas, Marvel haría bien en retirarla de los cines. Sin embargo, si se hunde, Marvel podría retirarla antes de tiempo y ponerla en Disney Plus lo antes posible.

Además, la llegada de Ant-Man 3 a Disney+ tendrá que encajar con la primera serie de televisión de Marvel del 2023. La temporada 2 de Loki (opens in new tab) o Invasión Secreta podrían haberse estrenado en el streamer a mediados de abril. Marvel no querrá que el lanzamiento de Quantumanía se solape con ninguno de esos dos, lo que significa que su debut podría adelantarse o retrasarse, dependiendo de cuándo se emita el final de cualquiera de esas temporadas.

¿Nuestra suposición? Ant-Man y la Avispa: Quantumanía llegará el 19 o el 26 de abril. Eso daría tiempo a Marvel para estrenar la segunda temporada de Loki o Invasión Secreta, y permitiría al público ver Ant-Man 3 antes de que Guardianes de la Galaxia 3 se estrene en los cines el 5 de mayo.

¿Cuánto dura Ant-Man y la Avispa: Quantumanía?

Oye, Scott: ¿cuánto dura esta peli? (Image credit: Marvel Studios)

Ant-Man 3 dura 124 minutos, es decir, dos horas y cuatro minutos. Eso incluye los títulos de crédito y las escenas intermedia y postcréditos (de las que hablaremos más adelante).

Ant-Man, del 2015, dura una hora y 57 minutos, mientras que Ant-Man y la Avispa, de 2018, tiene una duración de una hora y 58 minutos. Quantumanía, por tanto, es la película más larga de Ant-Man, pero no por mucho.

¿Cuántas Ant-Man y la Avispa: Quantumania hay escenas post-créditos?

Todos quietos, no os levantéis de las butacas (Image credit: Marvel Studios)

Como muchas de sus predecesoras, Ant-Man y la Avispa: Quantumania tiene dos escenas post-créditos. Bueno, técnicamente tiene una a mitad de los créditos y otra después de los créditos.

Para más información sobre el UCM, descubre cómo ver las películas y series de Marvel en orden (opens in new tab). También puedes leer nuestra guía sobre cómo ver las pelis de Marvel en orden, o el ranking de las mejores pelis de superhérores de la historia (opens in new tab).