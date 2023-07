Der Loki Staffel 2-Trailer zeigt, dass die Zeit für den Trickster-Gott abläuft - aber nicht für Marvel

Der erste offizielle Trailer zu Loki Staffel 2 wurde veröffentlicht - und es sieht so aus, als ob Marvel auf die Hit-Serie zählen kann, um seiner Serien-Abteilung einen dringend benötigten Schub zu geben.

Der Teaser, den du dir unten ansehen kannst, besteht größtenteils aus dem Material des Trailers, der exklusiv während Marvels Präsentation auf der D23 Expo 2022 gezeigt wurde. Nachdem Secret Invasion - Marvels erste Serie des Jahres 2023 - nach sechs Episoden von Fans und Kritikern gleichermaßen verrissen wurde, hofft die Disney-Tochter, dass Loki Staffel 2 sie wieder auf Kurs bringen kann.

Dem zweiminütigen Teaser nach zu urteilen, scheint Thors Bruder genau das zu tun.

Neben dem ersten Teaser wurde auch eine kurze Zusammenfassung der Handlung der zweiten Staffel von Loki veröffentlicht, die verrät, was uns erwartet, wenn die Serie am 6. Oktober auf Disney Plus erscheint.

"Loki Staffel 2 knüpft an das schockierende Staffelfinale an, als Loki sich in einem Kampf um die Seele der TVA wiederfindet", heißt es darin. "Zusammen mit Mobius, Hunter B-15 und einem Team von neuen und wiederkehrenden Charakteren navigiert Loki durch ein sich ständig erweiterndes und zunehmend gefährliches Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes und der Wahrheit darüber, was es bedeutet, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu besitzen."

In Loki Staffel 2 kehrt Tom Hiddleston als beliebter Trickster-Gott zurück und navigiert weiter durch Marvels Multiversum. Auch Owen Wilsons Agent Mobius, Gugu Mbatha-Raws Revonna Renslayer, Sophia Di Martinos Sylvie, Wunmi Mosakus Hunter B-15 und Tara Strongs Miss Minutes kehren für die nächsten Staffel zurück.

Jonathan Majors (Creed 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania), der in der letzten Folge der ersten Staffel zu sehen war, wird in einer Nebenrolle als Victor Timely zu sehen sein, einer multiversalen Variante des neuen großen Bösewichts Kang the Conqueror aus dem MCU. Oscar-Preisträger Ke Quy Huan (Alles auf einmal), Kate Dickie (Game of Thrones) und Rafael Casal (Blindspotting) sind ebenfalls bestätigt.

Eine rechtzeitige Erinnerung daran, was auf dem Spiel steht

Jonathan Majors, der Kang im MCU spielt, soll im August vor Gericht stehen (Image credit: Marvel Studios)

Natürlich wird der mögliche Erfolg von Lokis zweiter Staffel auch davon abhängen, wie das Publikum auf Majors' große Nebenrolle in der Marvel Phase 5 Serie reagiert. Majors wurde Ende 2020 für die Rolle des nächsten großen Bösewichts im Marvel Cinematic Universe (MCU) gecastet, nämlich für Kang. Seitdem hat er Kang in Ant-Man 3 und eine seiner Varianten, genannt Jener der bleibt, im Finale von Loki's Staffel 1 gespielt.

Bevor Majors jedoch in Loki Staffel 2 als Victor Timely - eine weitere multiversale Kang-Variante - auftritt, muss sich der Schauspieler im August wegen Körperverletzung und Belästigung vor Gericht verantworten, nachdem er im März wegen eines häuslichen Zwischenfalls festgenommen wurde. Wenn Majors in einem oder mehreren der gegen ihn erhobenen Vorwürfe für schuldig befunden wird, könnte sich das erheblich auf die Zuschauerzahlen von Loki Staffel 2 auswirken.

Es wird Fans geben, denen es unangenehm ist, Major in der nächsten Staffel der Serie eine wichtige Rolle spielen zu sehen, unabhängig vom Ausgang des Prozesses. Aber wenn Majors nicht von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freigesprochen wird, könnten einige MCU-Fans gegen seine Beteiligung protestieren, indem sie einfach nicht einschalten. Angesichts der Tatsache, dass Loki Staffel 1 Marvels beliebteste Disney Plus-Serie ist, wäre das ein schwerer Schlag für ein Studio, das bereits mit gemischten Reaktionen auf MCU Phase 4 und Phase 5 zu kämpfen hat. Marvel müsste Majors' MCU-Zukunft ernsthaft überdenken, wenn nicht sogar ganz ersetzen, wenn er für schuldig befunden wird.

Für Marvel könnte also vor dem Start von Loki Staffel 2 kaum mehr auf dem Spiel stehen. Wenn Majors freigesprochen wird, kann Marvel aufatmen und sich darauf konzentrieren, die zweite Staffel einer der besten Disney Plus-Serien überhaupt zu produzieren. Jedes andere Ergebnis, egal wie schwer es ausfällt, wäre ein herber Rückschlag für das Studio, das neben Guardians of the Galaxy 3, das am 2. August endlich sein Disney Plus-Debüt feiert, einen weiteren Hit für 2023 sucht.

Wenn du mehr über Marvel wissen willst, lies unseren Leitfaden, wie du die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge siehst. Lies außerdem unsere Rangliste der besten Marvel-Filme oder sieh dir unsere Rezension von Loki Staffel 1 an.