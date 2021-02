The Mandalorian-Spin-Offs werden direkt nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt sein

Drei Spin-Offs zu The Mandalorian sind bereits in Arbeit, wobei das erste, The Book of Boba Fett, im Dezember 2021 vor der dritten Staffel der Hauptserie startet. Jetzt hat Schöpfer und Regisseur Jon Favreau ein wenig mehr über die beiden anderen Serien gesprochen und verraten, dass deren Handlung direkt nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt ist.

"Nun, es gibt eine Menge Star Wars-Inhalte, die herauskommen, denn ich glaube, sie haben 10 Projekte angekündigt, mit The Book of Boba Fett wären es 11", erzählte Favreau den Moderatoren von Good Morning America. "Aber die, an denen ich beteiligt bin, sind... Ich arbeite mit meinem Partner Dave Filoni zusammen, der ein fantastischer Produktionspartner und Autor ist. Wir haben uns auf der Skywalker Ranch kennengelernt und wir haben zusammen an dieser Serie gearbeitet."

"Er macht Ahsoka, an der er gerade schreibt, und wir haben auch Ranger of the New Republic. Alle spielen in einer ähnlichen Zeitlinie, direkt nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter."

Einige haben das so interpretiert, dass diese Shows vor The Mandalorian stattfinden könnten, die fünf Jahre nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Nach dem, was Favreau hier sagt, ist das definitiv möglich - aber man könnte den bestehenden Zeitrahmen von The Mandalorian auch so interpretieren, dass er direkt nach dem letzten Teil der ersten Trilogie spielt.

Weder Ahsoka noch Rangers of the New Republic haben bisher ein Veröffentlichungsdatum. Wir rechnen jedoch damit, dass sie nach The Mandalorian Staffel 3 zu sehen sein werden, die sich derzeit in der Vorproduktion befindet und direkt danach gedreht wird. Wie Favreau erwähnte, ist Filoni gerade dabei, Ahsoka zu schreiben.

Für alle Wissbegierigen ist hier das ganze Interview:

Wohin das Ganze führt

Kathleen Kennedy hat bereits erklärt, dass diese Serien alle in einem großen Story-Event zusammenlaufen werden. Wir spekulieren entweder auf eine Miniserie, einen Film oder möglicherweise einfach ein Crossover-Event, das über die verschiedenen Serien hinweg stattfindet.

"Diese miteinander verbundenen Shows, zusammen mit zukünftigen Geschichten, werden neue Zuschauer begeistern, unsere leidenschaftlichsten Fans umarmen und in einem Story-Höhepunkt gipfeln."

Es scheint wahrscheinlich, dass das Spin-Off Ahsoka, in der wieder Rosario Dawson in die Rolle der Jedi-Ritterin schlüpft, zumindest teilweise erforschen wird, was mit dieser Figur während der Ereignisse der ursprünglichen Star Wars-Trilogie passiert ist.

Allerdings wurde durch die Ereignisse in The Mandalorian Staffel 2 Episode 5 angedeutet, dass sich Ahsokas Geschichte in diesem Zeitrahmen um die Jagd auf die schwer fassbare Figur des Großadmirals Thrawn dreht.