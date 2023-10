Marvel’s Spider-Man 2: Kannst du im neuesten Spidey-Abenteuer als Venom spielen?

Bekannt ist zu Marvel's Spider-Man 2 ja schon einiges, so beispielsweise auch die Tatsache, dass wir dieses Mal zeitgleich in ein und demselben Titel in die Rolle von Peter Parker SOWIE Miles Morales schlüpfen dürfen – Spidey-Action im Doppelpack also sozusagen.

Doch weil ja bekanntlich aller guten Dinge drei sind, fragten sich die Fans, ob nicht auch der bereits im Vorfeld angeteaste Venom einen Gastauftritt als spielbarer Charakter haben wird. So ganz klar, ist das nämlich für Fans bisher nicht gewesen, wo Peter zwar die Symbiot-Suite trägt, Venom jedoch als großer Antagonist neben Kraven, the Hunter, in den Trailern vorgestellt wurde.

Also doch nur ein Traum? Wäre schade, vor allem, weil Venom bereits in vorherigen Videospielexkursen wie Ultimate Spider-Man zur spielbaren Auswahl gehörte und sich so schon Mitte der 2000er über weite Teile der Geschichte steuern ließ.

Eben weil uns diese Frage auch brennend interessiert hat, haben wir uns in Windeseile durch die Story von Marvel's Spider-Man 2 geschwungen und geprügelt, sodass wir dir noch pünktlich zum Release (heute, am 20. Oktober) die Antwort liefern dürfen.

Nun können wir also die Frage beantworten, ob du zu irgendeinem Zeitpunkt im Storyverlauf tatsächlich in die Rolle des Antagonisten (oder vielleicht doch Anti-Helden?) schlüpfen darfst ... Doch natürlich gilt deswegen auch: Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Marvel’s Spider-Man 2: Kannst du als Venom spielen?

(Image credit: Insomniac)

Ich mache es kurz: Ja, du kannst in Marvel's Spider-Man 2 tatsächlich auch als Venom spielen. Zwar ist es nur ein recht knapp bemessener Ausflug im muskulösen Antlitz des Symbionten, doch am Ende des zweiten Aktes hat sich Insomniac die Möglichkeit nicht entgehen lassen. Entsprechend schlüpfst du in die Rolle von Venom, als eben jener aus Oscorps Labs entflieht, kurz nach der Zwischensequenz, in welcher sich Harry Osbourne vollständig mit dem tückischen Symbionten verbindet.

Auf dem Weg zu Kraven, The Hunter, hast du infolgedessen auch einmal exklusiven Zugang zu einem frischen Moveset, welches die umherstehenden Wachen auf dem Weg zu Witzfiguren degradiert. Nachdem du dich also mit Kraven auseinandergesetzt hast, flieht Venom jedoch aus der Stadt ... und leider ist das auch der einzige Abschnitt, in welchem du den kultigen Charakter selbst steuern darfst – Aber immerhin besser als nichts, oder?

Da hast du es also schwarz auf weiß und kannst dich infolgedessen darüber freuen oder im Hinblick auf das Ergebnis ernüchtert sein. In jedem Fall hat Marvel's Spider-Man 2 aber einiges zu bieten und könnte sich sogar noch qualitativ vor dem Erstling in unserer persönlichen Rangliste schwingen.

Ob das tatsächlich gelingt, verrät dir unser Testbericht, der in Kürze folgt. Bis dahin hast du aber auch schon jetzt die Möglichkeit, dich durch eine Auswahl der besten PS5-Titel auf unserer Seite zu klicken – Viel Spaß!