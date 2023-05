Kostenloser Formel 1 Livestream: So kannst du den Monaco GP online live streamen

Monaco Grand Prix Livestream

Die Formel 1 2023 im Livestream (Image credit: Ferrari) Saison: 5. März - 26. November Nächstes Rennen: Großer Preis von Monaco, Circuit de Monaco (28. Mai) Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN

Schweren Herzens hat die FIA das Heimrennen von Ferrari in Imola letzte Woche abgesagt, aber manche Dinge sind einfach größer als die Formel 1. Dieses Wochenende sind wir jedoch wieder im Cockpit, und zwar beim legendären Großen Preis von Monaco.

Als das wohl umstrittenste Rennen im Kalender ist Monaco immer noch die am heißesten erwartete Strecke der Formel 1. Der alte Straßenkurs ist bekannt dafür, dass er ein makelloses Qualifying, schwierige Überholmanöver und viele Unfälle verspricht und zieht daher viele Zuschauer an.

Der Monegasse Charles Leclerc hat eine Hassliebe zu seiner Heimatstrecke. Eine Reihe von Rennabbrüchen und eine schlechte Teamstrategie haben dazu geführt, dass er in Monte Carlo noch nie die Pole Position errungen hat. Die Maschine des Rivalen Red Bull wird nicht so sehr von seinem unglaublichen Geradeauslauf profitieren. Wenn Ferrari also seine Karten richtig ausspielt, könnte dies die perfekte Gelegenheit sein, ein paar Punkte zurückzuholen.

Mercedes wollte in Imola ein neues - oder besser gesagt, altes - Seitenkasten-Design vorstellen, aber an diesem Wochenende wird der W14 zum ersten Mal mit einem traditionelleren Design auf die Strecke gehen. Zero Sidepods gehören der Vergangenheit an. Hamilton Stans wird gespannt sein, ob der 7-fache Champion beweisen kann, dass er immer noch der Beste in der Startaufstellung ist.

Bist du bereit für das größte Rennen des Motorsports? Lies weiter, um zu erfahren, wie du den Großen Preis von Monaco von Anfang bis Ende und von überall auf der Welt im Livestream verfolgen kannst, einschließlich der Möglichkeiten, einen kostenlosen F1-Livestream zu sehen.

2023 Monaco Grand Prix - Zeitplan

Der Zeitplan für den Großen Preis von Monaco 2023 sieht wie folgt aus:

FREITAG

Training 1: 13.30 Uhr

Training 2: 17 Uhr

SAMSTAG

Training 3: 12.30 Uhr

Qualifying: 16 Uhr

SONNTAG

Monaco GP: 15 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Monaco kostenlos sehen?

(Image credit: © Mark Thompson/Getty Images)

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix von Monaco an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2023 Guide. In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV und Orf gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier. Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben. Einer unserer Favoriten ist NordVPN.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Monaco GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Monaco von überall aus live zu sehen: