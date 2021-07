Formel 1 Sprint-Qualifying: Was ist das?

Das F1 Sprint Qualifying - offiziell als F1 Sprint bekannt - ist alles, worüber wir im Vorfeld des Britischen Grand Prix 2021 gelesen haben, und für diejenigen, die sich nicht auskennen, könnte es etwas verwirrend wirken.

Das Sprint-Qualifying ist die erste Änderung des Qualifying-Prozesses seit dem kurzlebigen und weithin unbeliebten Ausscheidungs-Qualifying aus dem Jahr 2016 und wird gleichermaßen mit Spannung und Beklemmung erwartet. Aber um zu entscheiden, auf welcher Seite des Zauns du stehst, musst du erst einmal verstehen, was es ist.

Wenn du dich also noch nicht so gut mit dem F1-Update auskennst, werden wir dir hier genau erklären, was das Formel 1 Sprint Qualifying ist, wie es sich von dem gewohnten System unterscheidet und wie du einen Formel 1 Live-Stream finden kannst, um das F1 Sprint Qualifying mitzuerleben.

Was ist das F1 Sprint Qualifying?

Derzeit funktioniert die Qualifikation für einen Grand Prix auf einer K.O.-Basis über drei Runden, die alle an einem Samstag stattfinden.

Alle Fahrer nehmen an der ersten Session teil und die langsamsten fünf belegen die Plätze 16-20 in der endgültigen Startaufstellung. Die restlichen 15 Fahrer nehmen an der zweiten Session teil, wobei die Startplätze 11-15 wieder von den langsamsten fünf belegt werden. In der letzten Session kämpfen die schnellsten 10 Fahrer um die Pole Position und die folgenden Startplätze 2-10.

Auch wenn das Sprint-Qualifying auf dem Plan steht, bleibt das reguläre Qualifying bestehen - allerdings wird es auf den Freitag verlegt (anstelle des Trainings 2) und bestimmt die Startaufstellung für das Sprint-Qualifying, das am Samstag anstelle des regulären Qualifyings stattfindet.

Das Sprint-Qualifying wird in einer einzigen Session ausgetragen. Alle Fahrer absolvieren ein 100 km langes Rennen - das entspricht etwa 17 Runden in Silverstone - und ihre Platzierung in diesem kürzeren Rennen bestimmt ihren Platz in der endgültigen Startaufstellung. Die kürzere Renndauer soll sowohl den Fahrern als auch den Zuschauern ein spannendes Rennen bieten, bei dem die Teams nicht mit Boxenstopps für Benzin oder Reifen konfrontiert werden.

Eine der größten Änderungen ist die Tatsache, dass die ersten drei Qualifikanten im F1 Sprint Punkte für ihre Leistung erhalten, unabhängig von ihrer Platzierung im Grand Prix am Sonntag. Das Podium ist jedoch für den Grand Prix am Sonntag reserviert.

(Image credit: Jure Makovec/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Wo findet das Formel 1 Sprint Qualifying statt?

Das F1 Sprint Qualifying wird beim britischen GP in Silverstone eingeführt. Als Testlauf wird es in der Saison 2021 nur drei F1 Sprint-Qualifyings geben, aber abgesehen von Silverstone stehen die Events noch nicht fest - obwohl der italienische Grand Prix in Monza Mitte September ein wahrscheinlicher Kandidat ist.

Wir erwarten, dass das F1 Sprint Qualifying auf offenen Strecken stattfindet, die reichlich Überholmöglichkeiten bieten.

So kannst du das Sprint Qualifying ansehen

Um das erste F1 Sprint Qualifying überhaupt zu sehen, musst du dir einen British Grand Prix Live Stream besorgen.

Wenn du dich zum Zeitpunkt des Grand Prix außerhalb Deutschlands aufhältst, kann es sein, dass du keinen Zugang zu deinem regulären Streaming-Dienst hast, mit dem du die Formel 1 verfolgst. Es gibt jedoch einen netten Trick, um dies zu umgehen - die Verwendung eines VPN.

Alles, was du tun musst, ist, dich bei einem hochwertigen VPN anzumelden - unsere erste Wahl ist ExpressVPN - und dann deinen Standort so zu ändern, dass du dich dem Land befindest, das die Formel 1 überträgt. Wähle den passenden Server aus, gehe zur Website und voila, du bist startklar.

(Image credit: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Wann findet das F1 Sprint Qualifying statt?

Der F1 Sprint findet zum ersten Mal am Samstag, den 17. Juli in Silverstone statt:

Training 1 - Freitag, 16. Juli um 15.30 Uhr MESZ

Qualifying 1 - Freitag, 16. Juli um 19 Uhr MESZ

Training 2 - Samstag, 7. Juli um 13 Uhr MESZ

Sprint Qualifying - Samstag, 17. Juli um 17.30 Uhr MESZ

Großer Preis von Großbritannien 2021 - Sonntag, 18. Juli um 16 Uhr MESZ

Bei welchen Events wird es ein Formel 1 Sprint Qualifying geben?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das F1 Sprint Qualifying bei jedem GP zum Einsatz kommen wird, selbst wenn es sich als beliebt erweist. Stattdessen wird es auf Strecken eingesetzt, auf denen es die aufregendste Erfahrung bietet, während auf den anderen das normale Qualifying stattfindet.

So könnten Rennen auf Strecken wie Silverstone und Monza zu F1 Sprint Events werden, während Strecken wie Monaco, die schwieriger zu überholen sind, unberücksichtigt bleiben werden.