Formel 1 Live-Stream: So kannst du jeden Großen Preis online von überall aus streamen

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür! Nach einem spannenden Finale im letzten Jahr konzentrieren sich die Teams auf die schon jetzt besondere Saison 2022. Aufgrund verschiedener Regeländerungen werden wir ganz unterschiedliche Autos zu sehen bekommen und außerdem kannst du dich auf eine neue Strecke im Rennkalender freuen. Am 20. März geht es los, der GP von Bahrain eröffnet die neue Saison und du kannst die ganze Action live verfolgen!

Das darfst du auf keinen Fall verpassen! Du erfährst in unserem Artikel, wie du die Formel-1-Trainings, den Großen Preis von Bahrain (und natürlich auch die komplette Saison) online streamen kannst - und auch, wo du absolut kostenlos mitfiebern kannst!

Formel 1 Testtage

Wenn du jetzt denkst: Hatten wir nicht schon Testtage? Dann hast du absolut Recht. Vom 23. Februar bis zum 25. Februar fanden drei Testtage in Barcelona statt. Die Teams hatten dreimal zwei Sessions von je vier Stunden, um ihre Autos zu testen. Das Besondere an diesen Testtagen war, dass kein offizieller Live-Bericht ausgestrahlt wurde.

Doch die F1-Teams hatten angedeutet, dass sie gern zusätzliche Testfahrten haben würden aufgrund der verschiedenen Regeländerungen im technischen Bereich. So fanden in Bahrain vom 10. bis 12. März die Testfahrten 2.0 statt, an denen die Teams mehr über ihre Autos auf der Rennstrecke herausfinden konnten.

Was haben uns die Testtage gelehrt?

Die Formel 1 2022 im Livestream Saison: 20. März - 20. November Nächstes Rennen: Großer Preis von Bahrain, Bahrain International Circuit (20. März) Sei dabei, egal wo du bist: Hol dir Surfshark One zum Vorzugspreis!

Der größte Hingucker in dieser Saison scheint Ferrari zu sein. So sicherte sich Carlos Sainz am zweiten Tag eine Bestnote von 1:33.532 Minuten. Abgesehen davon macht das Auto eine wirklich gute Figur. In Kombination mit gutem Fahrverhalten könnten wir womöglich einen Dreikampf an der Spitze sehen.

Mercedes und Red Bull dürften auch dieses Jahr wieder um die Meisterschaft mitspielen. Es ist zu hoffen, dass Verstappen ein Auto bekommt, mit dem er um den Titel kämpfen kann, denn Lewis Hamilton und Mercedes wollen dem Niederländer in diesem Jahr den Weltmeistertitel wegnehmen.

Auch von der Leistung von McLaren waren einige Journalisten, die bei den Testtagen vor Ort waren, begeistert.

Bei Haas und Alfa Romeo standen die Testfahrten unter keinem guten Stern, denn das italienische Team hatte mit einem gebrochenen Boden zu kämpfen und musste nach nur wenigen Runden abbrechen.

Aufgrund des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine verabschiedete sich Haas überstürzt von seinem russischen Sponsor Uralkali und später auch von Nikita Mazepin, da der Uralkali-Boss (und Vater von Nikita) Dmitri Mazepin Beziehungen zur russischen Regierung unterhält.

Regeländerungen, Umbrüche und eine neue Strecke: Die Saison hat also noch nicht einmal begonnen, aber sie verspricht, spannend zu werden!

Das sind die Fahrer der Saison 2022

Formel 1: Die Fahrer 2022 Rennstall Fahrer Mercedes Lewis Hamilton / George Russell Red Bull Max Verstappen / Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc / Carlos Sainz McLaren Lando Norris / Daniel Ricciardo Alpine F1 Fernando Alonso / Esteban Ocon Alpha Tauri Pierre Gasly / Yuki Tsunoda Aston Martin Sebastian Vettel / Lance Stroll Williams Nicholas Latifi / Alexander Albon Alfa Romeo Valtteri Bottas / Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher / tba

Wie kannst du die F1 von außerhalb deines Landes live streamen?

Nicht allein aufgrund der neuen Lizenzvergabe an Sky wirst du in dieser Saison deine Formel 1 Komfortzone verlassen und anderweitig auf deine gewohnte Berichterstattung zurückgreifen müssen.

So findest du beispielsweise alle Rennen und weitere spannende Informationen rund um die Formel 1 im Pay-TV bei Sky oder als Stream über Sky Ticket oder SkyGo. Zudem werden vier der 23 Rennen auch live im Free-TV bei RTL oder TVNow gezeigt.

Als Österreicher hast du zudem einen Vorteil in Form von ORF und ServusTV, denn diese haben sich ebenfalls die Rechte an je 12 Rennen gesichert und du kannst wie gewohnt dein Rennwochenende via TV genießen.

Gleiche Sprache, verschiedene Länder und unterschiedliche Lizenzrechte: Des einen Freud ist des anderen Leid. Denn auf deutschem Grund hast du, bis auf die Ausnahme der vier Rennen auf RTL, keine Möglichkeit, direkt kostenlos zu streamen.

Das ist allerdings nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Glücklicherweise gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen, und zwar in Form eines VPNs. Das ist eine raffinierte Software, die es dir ermöglicht, diese digitalen Grenzen zu überwinden und trotzdem auf deinen bevorzugten F1 Live-Stream zuzugreifen. Es ist ein völlig legaler Workaround, sehr preiswert und super einfach zu bedienen - lass mich dir mehr dazu erklären.

Nutze ein VPN, um den Live-Stream der F1 2022 von überall aus zu sehen

Nächstes Rennen

Training 1 - Freitag, 18. März um 13.00 Uhr

Training 2 - Freitag, 18. März um 16.00 Uhr

Training 3 - Samstag, 19. März um 13:00 Uhr

Qualifying - Samstag, 19. März um 16.00 Uhr

- Samstag, 19. März um 16.00 Uhr GP von Bahrain 2022 - Sonntag, 20. März um 16.00 Uhr

F1 Rennkalender

F1 Rennkalender: Grand Prix Termine 2021

Die F1-Saison 2022 beginnt im März dieses Jahres in Bahrain, was eine Veränderung gegenüber der bisherigen Norm darstellt. Der Australien GP diente einige Jahre lang als traditioneller Saisonauftakt, wurde aber wegen Covid-19 2021 in den November verschoben.

Beachte, dass der Grand Prix am letzten Tag der jeweiligen Veranstaltung stattfindet - an den ersten Tagen gibt es Trainings- und Qualifying-Sessions.

Der Rennkalender 2022 Ort Strecke Datum Gewinner Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. Italien (Imola) Autodrome Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Soa-Francorchamps 26.08. - 28.08. Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. Italien (Monza) Autodrome Nazionale Monza 09.09. - 11.09. tba tba 23.09. - 25.09. Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.

Free-TV

Bereits seit letzter Saison gibt es die Formel 1 nicht mehr im FreeTV bei RTL zu sehen, denn Sky hat sich die Lizenzrechte gesichert und berichtet vollumfänglich live über alle Rennen. Wer in den Genuss kommen möchte, muss allerdings ein Abo abschließen.

Doch es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer: vier der 23 Rennen werden auch dieses Jahr wieder im FreeTV, wie gewohnt, bei RTL übertragen.

Und zwar:

24.04.2022 - Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

03.07.2022 - Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

04.09.2022 - Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

13.11.2022 - Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Alle anderen Rennen gibt es nur hinter einer Paywall bei Sky. Oder gibt es doch eine Alternative? Das verraten wir dir auf dem Fuße!

Kostenlose Live-Streams

Kostenlose F1 Live Streams: Schau dir den Grand Prix kostenlos an

Die Formel 1 ist ein so beliebter Sport auf der ganzen Welt, dass es keine Überraschung ist, dass die TV-Sender eine Prämie für F1-Livestreams verlangen. Aber es gibt einige Länder, in denen die F1 noch im Free-TV gezeigt wird. Das kann das eine oder andere Rennen sein oder, für einige glückliche Grand Prix Fans, jedes einzelne:

Kostenlose F1 Live Streams Land Rennen Kanal Albanien Jedes Rennen RTSH Aserbaidschan Jedes Rennen Idman TV Australien Australien GP Network Ten Brasilien Jedes Rennen Band Frankreich Bahrain GP, Monaco GP, Frankreich GP, 2 weitere Rennen C8 GB und Irland Britischer GB Channel 4 Iran Jedes Rennen MCB Persia Luxemburg Jedes Rennen RTL Zwee Mittlerer Osten und Nordafrika Jedes Rennen MCB Action Mexiko Mexikanischer GP Canal 5 Österreich Jedes Rennen Je 12 auf ORF und Servus TV Vereinigte Staaten Kanada GP, USA GP, Mexiko GP ABC

Falls dich die Sprachunterschiede nicht stören, hast du hiermit die Chance - via VPN - im Free-TV zu streamen.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.