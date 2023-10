Marvel's Spider-Man 2: So spielst du dir die überarbeitete Schnellreise-Funktion frei

Marvel's Spider-Man 2, der neue Hit-Garant von Insomniac Games, fügt eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen zu der bereits hervorragenden Fortbewegungsmöglichkeiten aus den beiden Vorgängertiteln hinzu. So zum Beispiel die We-Wings, die Spieler*Innen erlauben, sich neben Netzschwüngen nun auch im Gleitflug durch die amerikanische Großstadt zu bewegen, was die Mobilität auf ein neues Level hievt.

Doch auch wenn das Fortbewegen per manueller Eingabe noch immer angenehm gut von den Fingern geht (womöglich sogar besser denn je), ist Fast Travel die präferierte Option für alle, die sich die mitunter recht üppigen Wege von A nach B fast vollumfänglich sparen wollen.

Ja, in Marvel's Spider-Man 2 gibt es tatsächlich wieder eine Schnellreisefunktion, allerdings funktioniert eben jene inzwischen anders als in Marvel's Spider-Man und Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Da es sich um ein echtes Next-Gen-Spiel handelt, das speziell für die PS5-SSD entwickelt wurde, sind die Ladezeiten fast augenblicklich – da hatten wir nicht mal genug Zeit für den Griff in die Chipstüte ... Und auch entsprechende Zwischensequenzen und Übergänge gehören somit der Vergangenheit an. Dieses Mal kannst du auf Knopfdruck so ziemlich überall hinreisen, vorausgesetzt, du hast die entsprechenden Freischaltbedingungen erfüllt.

Für Platin-Jäger ein unfassbar nützliches Komfort-Feature, auch wenn hierdurch das Gefühl der Exploration einen kleinen Treffer wegsteckt, weil die Größe der Stadt kaum mehr spürbar wird, sobald man sich nahezu von A nach B teleportiert.

Trotzdem neugierig genug? Dann erfährst du im Folgenden, wie du die Schnellreise in Marvel's Spider-Man 2 freischaltest und wo du sie einsetzen kannst.

Marvel’s Spider-Man 2: So schaltest du die neue Schnellreise frei

Nach dem großen Opening des Spiels wirst du einmal mehr direkt in die offene Welt entlassen. Von nun an kannst du jeden Bezirk besuchen, wobei jeder Bezirk eine eigene Abschlussstufe hat.

Entsprechend gilt es zunächst einmal Nebenaktivitäten zu absolvieren, um recht flott darauf die Stufe 2 im jeweiligen Bezirk zu erreichen, was die Schnellreise für selbigen freischaltet. Nun öffnest du nur noch deine Karte, wählst einen beliebigen Punkt im entsprechend gelevelten Bezirk und hältst die Dreieck-Taste gedrückt, um dich blitzschnell dorthin zu begeben.

Du wirst fast sofort in die neue Zone geladen, mit einer kurzen (und äußerst schicken) Übergangsanimation, bevor du wieder die Kontrolle über Spider-Man übernehmen kannst – So einfach ist Schnellreisen in 2023!

So funktioniert also Fast Travel in Marvel's Spider-Man 2. Doch wie ist es denn insgesamt um das Spiel bestellt? Taugt das Herbsthighlight für PS5-Besitzer etwas? Genau dieser Frage waren wir auf der Spur und lassen in aller Kürze die entsprechende Review folgen.

Bis dahin kannst du dich aber auch gern schon einmal dazu belesen, ob Venom, der große Antagonist und Fan-Liebling, im neuesten Teil vielleicht sogar spielbar sein wird. Wäre in jedem Fall nicht der erste spielbare Venom-Auftritt im Videospielkosmos ...