So schaust du die dritte Staffel der Erfolgsserie Only Murders in the Building!

So schaust du die dritte Staffel von Only Murders in the Building heute schon online

Swipe to scroll horizontally Veröffentlichung: Dienstag, 8. August 2023 Neue Episoden: Zum Start 2 Folgen, danach wöchentlich eine neue Episode (jeweils Dienstag) Wo kann ich mir das Spektakel in Deutschland ansehen?: Disney Plus

Only Murders in the Building Staffel 3: Das erwartet uns

Bereite dich vor, denn deine liebsten Amateurdetektive sind zurück im Geschäft! Die atemberaubende Kombination aus Spannung, Humor und genialen Ablenkungsmanövern kehrt in die dritte Staffel von "Only Murders in the Building" auf Disney+ zurück. Und glaub mir, diesmal wird es noch verworrener und aufregender.

Die neueste Saison dieser kultigen Serie verspricht, das Niveau der Skurrilität zu steigern und uns mit einer Besetzung zu überraschen, die noch stärker glänzt als je zuvor. Unter den Neuzugängen ist hierbei auch niemand Geringeres als die ikonische Meryl Streep, die ihren unvergleichlichen Charme in die Welt der ungeklärten Verbrechen einbringt. Gemeinsam mit den schon etablierten Stars Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short bilden sie ein unschlagbares Team.

Die Geschichte beginnt mit einem Paukenschlag: Ein Mord auf der Bühne, ein Broadway-Schauspieler, der in der Eröffnungsnacht seines Stücks sein Leben verliert. Die Ermittlungen übernimmt natürlich unser ungewöhnliches Trio, bestehend aus den charismatischen Bewohnern des Arconia-Gebäudes: Charles, Oliver und Mabel. Ihre Aufgabe? Das Rätsel hinter dem Vorhang zu lösen und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Die Macher von Only Murders in the Building haben hierbei erneut die richtige Mischung gefunden: Eine Prise Krimi, gewürzt mit der richtigen Menge an Comedy-Elementen und einer ordentlichen Portion Drama. Schließlich ist aber die exzellente Chemie zwischen den Hauptdarstellern einer der Hauptgründe dafür, das die Serie zu einem Publikumsmagneten wurde.

Die dritte Staffel beginnt nach der Premiere von Olivers neuestem Theaterstück, doch schon bald wird aus dem Krimi auf der Bühne ein wahrer Kriminalfall. Wer ist für den Tod des Schauspielers verantwortlich? Verdächtige gibt es genug: Die "Tik-Tok-süchtige" Starlet, der übereifrige Dokumentarfilmer, und sogar eine Schauspielerin, die von Meryl Streep mit ihrer unverkennbaren Ironie verkörpert wird. Und das ist noch nicht alles – Geheimnisse und Verdächtigungen ziehen sich durch die Reihe der Charaktere, während das Drama sich entfaltet.

Bist du bereit, in dieser einzigartigen Meta-Version von "Die Mausefalle" auf blutige Bretter zu treten? Dann halte Detektivmütze fest, denn "Only Murders in the Building" verspricht erneut ein mitreißender Trip in die Welt des mysteriösen Verbrechens zu sein.

So schaust du die dritte Staffel von Only Murders in the Building noch heute!

Only Murders in the Building Staffel 3 wird (außerhalb der Vereinigten Staaten) nur auf Disney Plus zu sehen sein. Ab Dienstag, dem 8. August, sind die ersten beiden neuen Episoden bereits verfügbar. Eine weitere Folge erscheint daraufhin jeden Dienstag. Und wer sich ohnehin für diesen Krimi-Kracher ein Abonnement zulegen mag, der kann natürlich gleich noch andere Schmankerl wie Futurama Staffel 11, Avatar: Der Weg des Wassers oder aber den ein oder anderen MCU-Streifen auf TV, Laptop oder dem Smartphone genießen! Interessiert? Dann schau doch einfach einmal auf der offiziellen Homepage von Disney+ vorbei und sichere dir noch heute den Zugang zu zahlreichen Blockbustern und hochwertigen Serien für kleines Geld. Monatlich werden hier erschwingliche 9,99 Euro fällig, im Jahresabo für 99,90 sparst du aber sogar noch etwas mehr!

Only Murders in the Building Staffel 3: Episodenübersicht

Episode 1: ‘The Show Must…’ – Dienstag, 8. August

‘The Show Must…’ – Dienstag, 8. August Episode 2: ‘The Beat Goes On’ – Dienstag, 8. August

‘The Beat Goes On’ – Dienstag, 8. August Episode 3: ‘Grab Your Hankies’ – Dienstag, 15. August

‘Grab Your Hankies’ – Dienstag, 15. August Episode 4: ‘The White Room’ – Dienstag, 22. August

‘The White Room’ – Dienstag, 22. August Episode 5: ‘Ah, Love!’ – Dienstag, 29. August

‘Ah, Love!’ – Dienstag, 29. August Episode 6: ‘Ghost Light’ – Dienstag, 5. September

‘Ghost Light’ – Dienstag, 5. September Episode 7: ‘CoBro’ – Dienstag, 12. September

‘CoBro’ – Dienstag, 12. September Episode 8: ‘Sitzprobe’ – Dienstag, 19. September

‘Sitzprobe’ – Dienstag, 19. September Episode 9: ‘TBC’ – Dienstag, 26. September

‘TBC’ – Dienstag, 26. September Episode 10: ‘TBC’ – Dienstag, 3. Oktober

Only Murders in the Building Staffel 3: Trailer

Was erwartet mich jenseits von Only Murders in the Building noch auf Disney Plus?

Die Fäden der Spannung werden erneut gewoben, während die langersehnte dritte Staffel von Only Murders in the Building exklusiv auf Disney+ landet. Doch das ist bei Weitem nicht alles, was der Streaming-Dienst zu bieten hat. Haltet euch fest, denn es gibt eine Fülle von aufregenden Veröffentlichungen, die darauf warten, euch in ihren Bann zu ziehen.

Von geheimen Intrigen bis hin zu galaktischen Abenteuern - Disney+ hat für jeden etwas im Gepäck. Du sehnst dich nach Star-Wars-Action? Dann ist womöglich der Geheimtipp "Andor", die neueste Staffel von "The Mandalorian", Ewan McGregors Rückkehr in "Obi-Wan Kenobi" oder aber die bald erscheinende "Ahsoka"-Serie einen Blick wert.

Eher der Superhelden-Fan? Dann steht dir natürlich die komplette Bandbreite an MCU-Beiträgen auf Disney+ ebenfalls zur Verfügung. Wirf doch einen Blick in das packende Solo-Abenteuer von Samuel L. Jackson in "Secret Invasion", lass dich vom grandiosen "Guardians of the Galaxy: Vol. 3" begeistern oder schwelge in Erinnerungen aus Kindheitstagen mit "X-Men 97". Mit der zweiten Staffel von "Loki" steht außerdem auch schon der nächste Kracher in den kommenden Wochen bevor!

Natürlich gibt es aber noch viel, viel mehr zu erkunden. Beispielsweise eine gigantische Bandbreite an Episoden und Staffeln zu "Die Simpsons", das grandiose Drama "The Bear" oder aber ganz klassisch eine große Auswahl an Disney- oder Pixar-Klassikern, die jung wie alt noch immer verzaubern.

Angenehm: Eltern dürfen aufatmen, weil der Spaß für die Kleinen weitgehend ungebrochen, dafür aber kontrollierbar bleibt. Mit einer speziellen Kindersicherungsfunktion entscheiden die Großen nämlich, was den Kleineren verwehrt bleiben soll – zu ihrem eigenen Schutz versteht sich ...

Worauf also noch warten? Stell das Popcorn bereit und überdauere die regnerischen Tage bequem vor dem Bildschirm mit dem grandiosen Sortiment von Disney+!

Interesse an noch mehr grandiosen Serieninhalten? Dann dürfte die Neuigkeit rund um den DVD-Release von TULSA KING mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle das Richtige für dich sein.



Und mit etwas Glück sicherst du dir sogar alsbald noch ein Gratis-Exemplar!