Tulsa King: Die erste Staffel des US-Hits mit Sylvester Stallone jetzt als DVD und Blu-Ray erhältlich (inkl. Gewinnspiel)

Im packenden Drama "Tulsa King" schlüpft die Action-Ikone Stallone in die Rolle des italienischen Gangsters Dwight "The General" Manfredi. Gemeinsam mit seiner mafiösen Familie wagt er hierbei einen kühnen Neuanfang im Herzland Amerikas: Tulsa, Oklahoma. Die Bündelung alter Mächte und neuer Hoffnungen verspricht hierbei explosive Spannung, lässt aber auch eine gewisse emotionale Tiefe nicht missen.

Im August wollen wir hierbei noch einmal den physischen Release von Tulsa King, des Krimi-Dramas mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle zelebrieren und dürfen deswegen, in Zusammenarbeit mit Paramount, gleich zwei DVD-Exemplare unter unseren begeisterten Lesern verlosen.

Was dich in Tulsa King erwartet, warum der physische Release die perfekte Gelegenheit ist, um zuzuschlagen



Tulsa King: Darum geht's

"The General" ist ein wahrer "Capo" aus den Reihen der New Yorker Mafia. Nach einem guten Vierteljahrhundert hinter Gittern ist Dwight nun aber wieder auf freiem Fuße und will seiner früheren Rolle entsagen, um anderswo eine neue Aufgabe und mehr Frieden zu finden. Hinzukommt, dass ihn sein ehemaliges Oberhaupt ins Exil schickt, und ihn dazu zwingt, seine neuen Wurzeln indessen in der unerwarteten Kulisse von Tulsa zu schlagen.

Trotz der Enttäuschung über den Bruch mit seiner einstigen Mafia-Familie ergreift Dwight aber in Tulsa jetzt doch die Initiative und schmiedet seine eigene Bande. In einer völlig unbekannten Umgebung setzt "The General" jedoch alles daran, um ein neues kriminelles Imperium aus dem Boden sprießen zu lassen – Ein Weg, der gespickt ist mit Herausforderungen, Intrigen und der unermüdlichen Suche nach mehr Macht in der Fremde!

Die Idee zu Tulsa King entstammt übrigens der Feder von Taylor Sheridan, der das Serienkonzept während der Pandemie innerhalb von nur einer Woche erarbeitete, das entsprechende Drehbuch zur Pilotfolge schrieb und gar einen Sylvester Stallone in Windeseile als Hauptdarsteller rekrutieren konnte.

Selbst ist die Serie noch recht frisch, wurden die Dreharbeiten doch zwischen März und August 2022 abgeschlossen. Veröffentlicht wurde Tulsa King zunächst am 13. November 2022 bei Paramount+, ist nun aber eben auch als physische Version bei Online-Händler wie Amazon erwerbbar.

Bereits in unseren Paramount+-Bestenliste machten wir auf Tulsa King aufmerksam, nun aber wollen wir dir den Titel auch noch einmal in physischer Form ans Herz legen.

Klar, auch Tulsa King ist nicht fehlerfrei und die packende Action muss häufiger einmal langatmigen Passagen weichen. Wer sich allerdings noch längst nicht an einem Sylvester Stallone satt gesehen hat und auch einem weiteren Mafia-Drama gegenüber aufgeschlossen ist, der ist mit Tulsa King zweifelsohne gut beraten.

Vor allem, wenn man es sich gratis sichert (via Gewinnspiel) ist der Titel also eine dicke Empfehlung wert!

