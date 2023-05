Wann kommt Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf Disney Plus?

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist endlich in den Kinos angelaufen. Und obwohl Filme dieser Größe und dieses Ausmaßes dafür gemacht sind, auf der größtmöglichen Leinwand gesehen zu werden, gibt es einige Marvel-Fans, die lieber auf das Streaming-Debüt warten.

Wann also wird Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) den Sprung zu Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) schaffen? Die kurze Antwort lautet: Wir wissen es nicht. Aber wir vermuten, dass es im Juli oder August 2023 so weit sein wird, wenn wir eine Vermutung anstellen müssen.

Warum glauben wir, dass Marvels (Öffnet sich in einem neuen Tab) neuester Film um diese Zeit anlaufen wird? Unsere Vorhersage basiert natürlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und verschiedenen anderen Faktoren... Na gut, es hat eher damit zu tun, wann andere aktuelle Filme aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) in den Disney Plus Katalog aufgenommen wurden. Hier siehst du übrigens, welche Filme es in unsere Liste der besten Disney Plus Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) geschafft haben. Oder schau dir an, was vielleicht noch wichtiger ist, wann der erste Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Film (Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Öffnet sich in einem neuen Tab)) auf der Plattform veröffentlicht wurde (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Wann erscheint Guardians 3 bei Disney Plus?

Ich bin Groot? (Übersetzung: Wann kommt Guardians 3 auf Disney Plus?) (Image credit: Marvel Studios)

Wie wir oben bereits erwähnt haben, hat Guardians 3 noch kein bestätigtes Disney Plus-Veröffentlichungsdatum. Der Film kam immerhin erst am 3. Mai in die Kinos.

Nach einigen Blindgängern am Box Office (hust, Ant-Man 3 und Thor 4, hust) in den letzten 12 Monaten braucht Marvel einen großen Kinosieg. Zum Glück scheint Guardians of the Galaxy 3 nach den Kritikern und MCU-Fans zu urteilen, die den Film bereits gesehen haben, tatsächlich einer der besten neuen Filme 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehen davon aus, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 an seinem Startwochenende in den USA zwischen 110 und 120 Millionen Dollar einspielen wird. Weltweit soll der Superheldenfilm 250 Millionen Dollar einspielen - eine ordentliche Summe, die die Nerven des Marvel Studios-Chefteams beruhigen dürfte.

Was hat das alles mit der bevorstehenden Disney Plus-Veröffentlichung zu tun? Wenn Guardians 3 wochenlang das Box Office dominiert - und es sieht so aus, als hätte er das Zeug dazu -, wird Marvel es nicht eilig haben, den Film aus den Kinos zu holen und ihn auf Disneys Streamingdienst zu bringen. Warum sollte man ihn auf Disney Plus veröffentlichen, wenn er in den Kinos auf der ganzen Welt weiterhin Geld einspielt?

Guardians of the Galaxy 3 auf Disney Plus: unsere Vorhersage

Pete, ich bin fertig mit dem Weglaufen... vor Disney Plus, also lass und den neuesten MCU-Film sehen! (Image credit: Marvel Studios)

Wann könnte Guardians of the Galaxy 3 also auf Disney Plus erscheinen? Wie wir bereits erwähnt haben, denken wir, dass es im Juli oder August - genauer gesagt Ende Juli oder Anfang August - soweit sein wird.

Früher hatten Marvel-Filme eine 45-tägige Exklusivitätsfrist in den Kinos, bevor sie auf Disneys Hauptstreamingdienst veröffentlicht wurden. Doch die letzten beiden MCU-Filme - Black Panther: Wakanda Forever (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Ant-Man 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) - wurden erst drei Monate nach ihrem Kinostart auf der Plattform veröffentlicht. Wenn diese drei Monate der neue Zeitrahmen zwischen Kino- und Disney Plus-Start sind, würde das bedeuten, dass Guardians 3 erst Anfang August auf dem Streaming-Dienst (Öffnet sich in einem neuen Tab) landen würde.

Das Einzige, was daran etwas ändern könnte, ist der Streik der Drehbuchautoren, der (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) die Nachrichten der Unterhaltungsindustrie beherrscht. Kurz gesagt: Die Mitglieder der Writers Guild of America (WGA) streiken wegen Fragen der Bezahlung und der Arbeitsplatzsicherheit, was bedeutet, dass keine neuen Serien oder Filme für Fernsehsender oder Streaming-Plattformen geschrieben werden.

Da MCU-Serien wie Secret Invasion (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Loki Staffel 2 bereits in den Startlöchern stehen, wird Marvel nicht unmittelbar von dem Streik betroffen sein. Wenn Disney und seine Tochtergesellschaften (einschließlich Marvel Studios) jedoch anfangen, keine neuen Inhalte mehr anzubieten, könnten sie beschließen, Guardians of the Galaxy 3 früher als erwartet zu veröffentlichen. Das würde vielleicht bedeuten, dass der neueste Eintrag in unserem Guide zu den besten Marvel-Filmen (Öffnet sich in einem neuen Tab) schon Ende Juli statt im August erscheint.

Sobald wir ein offizielles Veröffentlichungsdatum erfahren, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Im Moment kannst du davon ausgehen, dass der (möglicherweise) letzte Film der Guardians in etwa drei Monaten im Stream zu sehen sein wird.

