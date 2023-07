Marvel-Nachschub in Sicht: "Guardians of the Galaxy Vol. 3" und "Across the Spider-Verse" erscheinen noch im August bei Streaminganbietern!

Guardians of the Galaxy 3 erscheint gut drei Monate nach Kino-Release nun auch beim Streaminganbieter

Insofern auch du bereits sehnsüchtig auf den Abschluss der Guardians of the Galaxy-Trilogie gewartet hast und nun endlich erfahren willst, was es mit Adam Warlock, dem High Evolutionary und den Schicksalen von Rocket, Star-Lord und Co. auf sich hat, dann kannst du jetzt gern einmal die Sektkorken knallen lassen, denn es gibt allen Grund zu feiern.

Der neueste Kinoauftritt der Guardians of the Galaxy erscheint nämlich bereits am 2. August auch endlich im Katalog des Streaminganbieters Disney Plus und verstärkt somit das Portfolio der MCU-Ableger um einen der aktuellsten Einträge.

"War doch zu erwarten", mag dir hierbei durch den Kopf gehen und ganz Unrecht hast du ja auch nicht damit. Denn wie auch diverse andere Projekte, so erscheint dieses galaktische MCU-Spektakel somit etwa 90 Tage nach dem ursprünglichen Kino-Release, der am 5. Mai 2023 stattfand.

Zuvor war der Film zwar schon On-Demand bei diversen Anbietern verfügbar, Disney-Plus-Abonnenten mussten sich aber bisher noch gedulden, um in den mehrkostenfreien Genuss des Abenteuers zu gelangen. Umso schöner ist es aber, dass, nach Avatar: Der Weg des Wassers, nun auch der nächste größere Kinoerfolg die Disney-Plus-Bibliothek erweitert und somit wohl unweigerlich den einen oder anderen Nutzer zur (Re-)Aktivierung des Abonnements bewegen wird.

Reicht dir nicht an Marvel-Neuzugängen? Dann haben wir noch eine weitere freudige Botschaft für dich im Gepäck ...

Miles Morales schwingt sich in die On-Demand-Listen

(Image credit: Sony Pictures)

Fast zeitgleich wurde nämlich auch noch bestätigt, dass der Animations-Hit Spider-Man: Across the Spider-Verse im August nun für alle, die den Kinobesuch bisher versäumt haben (Schämt euch!), auch On-Demand zur Leihgabe bei diversen Online-Anbietern verfügbar sein wird.

Ob der Film in näherer Zukunft auch bei Streaming-Anbietern wie Netflix oder Disney Plus landet, bleibt aber weiter abzuwarten. Der Vorgänger hat den Sprung in die Streaming-Bibliotheken ja aber auch geschafft, weswegen ich zuversichtlich bin.

Wer allerdings nicht mehr warten mag und sich das Multiversen- ... äh ich meine Spider-Versen-Spektakel schon früher zu Gemüte führen möchte, der darf dies ab dem 8. August mithilfe von Amazon Prime Video, Apple TV Plus, YouTube oder aber Vudu in der On-Demand-Form nur allzu gern tun.

Hast du hingegen noch einige cineastische Lücken vor Online-Release der Marvel Neuzugänge zu schließen, so solltest du spätestens jetzt zur Fernbedienung, dem Notebook oder deinem Smartphone greifen, dir parallel unseren Guide zu allen Marvel-Ablegern zur Hand nehmen und eben diese Filmlöcher zeitnah schließen.