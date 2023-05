Avatar: Der Weg des Wassers schwimmt im Juni auf Disney Plus

Avatar: Der Weg des Wassers ist bereit für sein "richtiges" Streaming-Debüt - aber er wird nicht exklusiv bei Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sehen sein. Der Box Office-Juggernaut, der dritterfolgreichste Film aller Zeiten, wird am Mittwoch, den 7. Juni, auf Disney Plus und Max erscheinen. Disney und Warner Bros. Discovery (WBD) bestätigten am 15. Mai in getrennten Pressemitteilungen, dass Avatar 2 auf ihren jeweiligen Plattformen erscheinen wird.

Es ist an der Zeit, dass Avatar 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) seinen Weg zu einem großen Streamingdienst findet - oder in diesem Fall zu zwei. James Camerons neuester Sci-Fi-Streifen kam im Dezember 2022 in die Kinos, also musste man lange auf sein offizielles Streaming-Debüt warten.

Wir sagen "offiziell", weil Avatar 2 technisch gesehen seit dem 28. März (Öffnet sich in einem neuen Tab) zum Streamen zu Hause verfügbar ist. Allerdings konnte der Film nur bei ausgewählten Diensten wie Apple TV und dem Amazon Store ausgeliehen oder gekauft werden. Das bedeutet, dass Disney Plus-Abonnenten abwarten mussten, bis der Weg des Wassers seinen Weg in den Dienst fand.

Angesichts des kolossalen Erfolgs von Avatar 2 an den Box Office ist es keine große Überraschung, dass sich der Start des Streamingdienstes verzögert hat. Camerons neuester Big-Budget-Film spielte weltweit schlappe 2,32 Milliarden Dollar ein, was ihn zum umsatzstärksten Film des Jahres 2022 und zum umsatzstärksten Film der sogenannten Pandemie-Ära machte.

Wir waren von der gigantischen Leistung von Avatar 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) allerdings nicht schockiert, sondern sogar ziemlich beeindruckt. Wenn du Avatar 2 in den Kinos verpasst hast - oder einfach nur darauf gewartet hast, dass er auf einem der besten Streaming-Dienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügbar ist - dann hat das Warten bald ein Ende. Dank eines Abkommens zwischen WBD und Disney können die Zuschauer in einigen Regionen der Welt wählen, wo sie den Film streamen wollen.

Segel setzen für das Streaming

Avatar 2 ist zwar ein Disney-Film - dem Unterhaltungsriesen gehören die 20th Century Studios, die den Film produziert haben -, aber er wird nicht exklusiv bei Disney Plus zu sehen sein.

Wie ich bereits erwähnt habe, wird er auch auf Max, dem neuen Super-Streamer der WBD, zu sehen sein. Die Plattform geht am 23. Mai an den Start und ist im Grunde der Ersatz für HBO Max, dessen Äquivalent hierzulande wiederum Sky und WOW sind und die du nur mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) empfangen kannst. Max führt die Inhaltsbibliotheken von HBO Max und Discovery Plus zusammen (letzteres wird jedoch weiterhin als eigenständiger Dienst angeboten).

Warum also wird Avatar: Der Weg des Wassers sowohl auf Max als auch auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügbar sein? Liegt es nicht in Disneys Interesse, den Film exklusiv auf seiner größten Streaming-Plattform anzubieten?

Der Grund dafür ist eine Vereinbarung, die Disney und Warner Bros. noch vor der Fusion von Warner Bros. und Discovery im März 2022 im November 2021 unterzeichnet haben. Die Vereinbarung sieht vor, dass ausgewählte Filme der 20th Century Studios von Disney Plus, Hulu, das Disney gehört, und HBO Max gemeinsam genutzt werden können. Dadurch konnten einige von den 20th Century Studios entwickelte Filme wie The Banshees of Inisherin und Amsterdam für eine bestimmte Zeit auf HBO Max angesehen werden.

Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung von Avatar 2 auf Max und Disney Plus wird die Vereinbarung zwischen Disney Media und WBD wohl auch in absehbarer Zukunft fortgesetzt. Wenn du also nicht bei Disney Plus angemeldet bist - und das Ganze sich auch auf die deutschen Streaming-Dienste überträgt -, könntest du den Film bald bequem von zu Hause aus ansehen. Achte nur darauf, dass du dich mit Snacks eindeckst und deine Toilettenpausen planst, denn die mehr als dreistündige Laufzeit hat es in sich.

