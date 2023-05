Avatar: The Way of Water släpps på streamingtjänster i början av juni

Avatar: The Way of Water släpps på Disney Plus mycket snart.

Storfilmen Avatar: The Way of Water kommer att bli tillgänglig för streaming på både Disney Plus (Öppnas i ny flik) och HBO Max (Öppnas i ny flik) i juni. Detta markerar filmens officiella debut på streamingtjänster.

Avatar: The Way of Water (Öppnas i ny flik) är den efterlängtade uppföljaren till den framgångsrika filmen Avatar från 2009 och är den andra delen i James Camerons planerade Avatar-filmserie. Filmen hade premiär på biografer redan i december 2022 och kommer nu äntligen att få sin premiär även på streamingplattformar.

#AvatarTheWayOfWater is streaming on @disneyplus June 7 🌊 pic.twitter.com/RVlaJIK6ieMay 15, 2023 See more

Filmen har tidigare varit tillgänglig för uthyrning eller köp på vissa plattformar som Apple TV och Amazon Store, men nu kommer den att bli tillgänglig för abonnenter på Disney Plus och HBO Max.

Avatar: The Way of Water är en stor film sett både kommersiellt och tekniskt. Den har redan spelat in mer än 2,32 miljarder dollar globalt och rankas som den tredje mest inkomstbringande filmen genom tiderna. Filmen hyllas också för sina imponerande visuella effekter och känslomässiga handling.

Släpps på två olika streamingtjänster

Dags att börja planera in en filmkväll den 7 juni? (Image credit: 20th Century Studios)

Trots att det är en Disney-ägd film, kommer det som tidigare nämnt inte att bli en Disney-exklusiv titel när den blir tillgänglig för streaming. Denna streamingdebut är en del av en överenskommelse mellan Warner Bros. Discovery och Disney, vilket innebär att tittare i vissa delar av världen får möjlighet att välja vilken plattform de vill streama filmen på.

Om du är en av många som väntat ivrigt på att kunna se Avatar: The Way of Water på en streamingtjänst är väntan alltså snart över. Från och med den 7 juni kommer filmen att finnas tillgänglig på både Disney Plus och HBO Max, så du kan uppleva denna episka science fiction-film hemma i soffan. Men se till att förbereda med en hel del snacks inför filmkvällen, då denna film är över tre timmar lång!