Tips på 3 mindre kända filmpärlor att streama på Amazon Prime Video i helgen

Är du på jakt efter något nytt att streama denna helg? Amazon Prime Video har en mängd filmer att erbjuda, och ibland kan de mindre kända titlarna vara de mest givande. I den här artikeln har vi samlat tre filmer som kanske inte har gjort stora vågor på biograferna, men som är något av dolda pärlor inom sina genrer. Dessa filmer är Beautiful Boy, The Boys in the Boat och Frida, som var och en bjuder på unika berättelser och gripande karaktärsskildringar.

Beautiful Boy ger en rörande inblick i kampen mot drogberoende, The Boys in the Boat berättar en inspirerande historia om hur en grupp roddare övervinner alla odds för att nå olympisk ära, och Frida är en färgstark biografisk film som utforskar livet hos den ikoniska konstnären Frida Kahlo. Du kan läsa mer om varje film här nedanför, samt kolla in deras trailers.

Om du känner för att se något bortom mainstream-utbudet, kan vi varmt tipsa om dessa filmer för helgens filmtittande. För fler tips kan du även kolla in vår topplista med de bästa filmerna och serierna på Amazon Prime Video just nu.

Beautiful Boy (Amazon Original)

Beautiful Boy är en gripande Amazon Original-film. (Image credit: Amazon)

Beautiful Boy är en gripande film baserad på två verkliga memoarer, skriven av David Sheff och Nic Sheff. Filmen utforskar den turbulenta relationen mellan en far, spelad av Steve Carell, och hans son Nic, spelad av en ung Timothée Chalamet, som kämpar med drogberoende. Genom en serie av återfall och försök till återhämtning skildras de emotionella och fysiska prövningarna som drogberoende medför för både individ och familj, samt deras outtröttliga kärlek och hopp om förbättring. Både Steve Carell och Timothée Chalamet storspelar verkligen i den här filmen och får sina karaktärer att kännas otroligt autentiska.



Streama Beautiful Boy på Amazon Prime Video här.

Kolla in trailern för Beautiful Boy på Youtube.

The Boys in the Boat (Amazon Exclusive)

Om du tycker om sporthistorier bör du ge denna film en chans. (Image credit: Prime Video)

The Boys in the Boat är en exklusiv titel på Amazon Prime Video som fått riktigt höga betyg från tittare. Det är en biografisk sportdramafilm från 2023 som är regisserad av George Clooney och baserad på den bästsäljande boken av Daniel James Brown. I filmen får vi följa University of Washingtons roddlag och deras strävan efter att tävla i OS 1936, med fokus på tränaren Al Ulbrickson (Joel Edgerton) och roddaren Joe Rantz (Callum Turner). Alla som tycker om inspirerande underdog-historier bör ge den här filmen en chans.



Streama The Boys in the Boat på Amazon Prime Video här.

Kolla in trailern för The Boys in the Boat på Youtube.

Frida (Amazon Original)

Denna biografiska film om Frida Kahlo är ett riktigt mästerverk. (Image credit: Prime Video)

Frida är en biografisk film från 2002 som skildrar livet av den ikoniska mexikanska målaren Frida Kahlo, spelad av Salma Hayek, hela vägen från hennes barndom. I filmen får vi lära känna Kahlos komplexa personlighet, hennes passionerade relation med maken Diego Rivera och hennes konstnärliga karriär i Mexiko under tidigt 1900-tal. Genom sina färgstarka verk och sin personliga kamp med fysisk smärta och emotionella utmaningar, framställs Frida som en symbol för styrka och originalitet. Förutom Salma Hayek i huvudrollen, hittar vi även kända namn som Alfred Molina, Antonio Banderas och Edward Norton bland rollerna i filmen. Filmen har fått höga betyg från tittare och har dessutom vunnit två Oscars.



Streama Frida på Amazon Prime Video här.

Kolla in trailern för Frida på Youtube.

Prime Video-utbudet växer sig starkare

Amazon Prime Video har utökat sitt sortiment rejält under det senaste året och har nu ett riktigt starkt filmbibliotek som täcker många olika genrer och som dessutom inkluderar några av de senaste stora biofilmerna. Bland de mest populära titlarna hittar du nyheter som Oppenheimer, Dune och Barbie, samt ett gäng lite äldre favoriter som Sagan om Ringen-serien, La La Land, The Big Lebowski, The Purge, The Whale och många fler.

Om du vill kolla in hela utbudet av filmer och serier som Prime Video har att erbjuda, hittar du hela listan här. Om du vill skaffa ett abonnemang på streamingtjänsten, kan du klicka på någon av länkarna här nedanför.

