Netflix kündigt alle Filme für den Sommer 2023 an...

Es ist ein großer Sommer für Netflix-Filme. (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der Streamingdienst hat sein komplettes Portfolio an Filmen für den Sommer bekannt gegeben, mit einer großen Mischung aus Komödien, Thrillern, Science-Fiction und Dokumentarfilmen, die verschiedene Geschmäcker bedienen.

Es gibt einige sehr bemerkenswerte Fortsetzungen, denn Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) profitiert von seiner erfolgreichen Extraction-Franchise und einer überraschenden Fortsetzung des Thrillers Bird Box. Aber es gibt auch eine Menge neuer Filme, die es wert sind, im Auge behalten zu werden.

Lust auf ein paar Blockbuster für gemütliche Abende? Unten findest du die Filme, die du dir auf Netflix ansehen solltest, gefolgt von allen anderen, die gerade angekündigt wurden.

Extraction 2 (16. Juni)

Die unvermeidliche Fortsetzung des Hit-Actionfilms Extraction der Russo-Brüder mit Chris Hemsworth (Thor) in der Rolle des Tyler Rake, der sich erneut auf eine lebensgefährliche Mission begibt - dieses Mal, um die inhaftierte Familie eines skrupellosen Gangsters zu retten.

Extraction aus dem Jahr 2020 war ein gewaltiger Action-Blockbuster, und das erwarten wir auch dieses Mal. Da die Russo-Brüder auch hinter den erfolgreichen Avengers-Filmen stehen, scheint es eine sehr gute Zeit für große Actionfilme zu sein. Halte einfach Ausschau nach dem Moment, in dem Chris Hemsworth buchstäblich in Brand gesetzt wird (via Empire (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Bird Box Barcelona (14. Juli)

Bird Box war ein Überraschungserfolg, als der Film 2018 auf Netflix anlief. Sandra Bullock spielt darin eine verzweifelte Überlebende, die in einer Welt, in der ein Großteil der Bevölkerung verrückt geworden ist, versucht, ihre Kinder am Leben zu erhalten. In diesem Prequel scheint Bullock nicht wieder aufzutreten, sondern die Handlung wird nach Barcelona verlegt, wo es sich um eine ganz neue Gruppe von postapokalyptischen Überlebenden handelt.

They Cloned Tyrone (21. Juli)

Diese Sci-Fi-Komödie folgt John Boyega (Star Wars: The Force Awakens), Jamie Foxx (Django Unchained) und Teyonah Parris (If Beale Street Could Talk), wie sie in eine Regierungsverschwörung hineingestoßen werden, die ihnen völlig über den Kopf wächst.

Dem Trailer nach zu urteilen, wird es ein relativ absurder, aber unterhaltsamer Sci-Fi-Thrill - allein die stilisierten Kostüme sind es wert, dass du dir den Film ansiehst, denn es gibt einige wunderschöne Kostüme - in denen die Darsteller im Aufzug in ihre Pistolen singen, schreckliche Verkleidungen tragen und in einem mysteriösen Labor durch schwebende Petrischalen navigieren. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Klone.

Nimona (Juni)

(Image credit: Netflix)

Nimona kommt endlich auf den Bildschirm. Die Verfilmung der beliebten Graphic Novel von ND Stevenson hat lange auf sich warten lassen. Sie war zunächst für die Produktion bei 20th Century Fox und dann bei Disney geplant, bevor sie von Annapurna Pictures für die Veröffentlichung auf Netflix aufgegriffen wurde.

Das animierte Feature wird Stevensons fantasievolle mittelalterliche Zukunftswelt, in der Drachen und schwerttragende Ritter Hand in Hand mit Laserwaffen, zwielichtigen Regierungsbehörden und Flachbildfernsehern gehen, einem riesigen neuen Publikum vorstellen. Mit Riz Ahmed (Sound of Metal) in der Rolle des rachsüchtigen Ritters Ballister Blackheart und Chloe Grace Moretz (Kick-Ass) in der Rolle seiner gestaltwandelnden Gefährtin gibt es hier jede Menge Star-Talente - sogar RuPaul ist in einer Nebenrolle zu hören, ebenso wie Sarah Squirm von Saturday Night Live.

Netflix Sommerfilme: Alle weiteren

The Mother (12. Mai)

Jennifer Lopez spielt eine erfahrene Auftragskillerin, die aus ihrem Versteck kommt, um ihre Tochter in diesem actiongeladenen Thriller zu beschützen.

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me (16. Mai)

Dieser Dokumentarfilm verfolgt das Leben und den Tod von Anna Nicole Smith, dem Model, der Schauspielerin und dem Playboy-Star, die im Alter von nur 40 Jahren an einer Überdosis Drogen verstarb - und soll noch nie gezeigtes Filmmaterial enthalten.

Victim/Suspect (23. Mai)

Ein weiterer Dokumentarfilm, der die Journalistin Rae De Leon auf ihrer Weltreise begleitet und aufzeigt, wie junge Frauen, die sexuelle Übergriffe melden, von den Behörden, die ihnen helfen sollen, misshandelt und sogar inhaftiert werden.

Take Care of Maya (19. Juni)

Ein Dokumentarfilm über die herzzerreißende Geschichte von Maya Kowalski, einem neunjährigen Mädchen, das wegen Bauchschmerzen in ein Krankenhaus im Bundesstaat Florida eingeliefert wurde und das Misstrauen des Krankenhauspersonals erregte.

The Perfect Find (23. Juni)

Eine klassische Liebeskomödie: Eine Modedesignerin beginnt eine heimliche Romanze mit dem Sohn ihres Chefs - aber wird ihr das um die Ohren fliegen?

WHAM! (5. Juli)

Eine Dokumentation über den weltweiten Erfolg der britischen Popsensation WHAM! vom Regisseur von Tiger King.

The Out-Laws (7. Juli)

Adam Devine (Pitch Perfect) und Pierce Brosnan (GoldenEye) spielen die Hauptrollen in dieser Thrillerkomödie, in der Devines Bankmanager davon überzeugt ist, in eine Familie von Bankräubern einzuheiraten.

The Deepest Breath (19. Juli)

So viele Dokumentarfilme! The Deepest Breath folgt einem professionellen Freitaucher, der versucht, einen Weltrekord zu brechen - und der Beziehung, die er mit einem erfahrenen Sicherheitstaucher eingeht, während beide "einem Traum durch die stillen Tiefen des Ozeans nachjagen".

Happiness for Beginners (27. Juli)

Diese Liebeskomödie folgt einer vorsichtigen Geschiedenen, die versucht, ihre Komfortzone zu verlassen und einen Weg zu finden, wieder zu leben und zu lieben.

Heart of Stone (11. August)

Gal Gadot (Wonder Woman) spielt in diesem Spionagethriller eine CIA-Agentin, die versucht, den größten "Aktivposten" der Organisation zu schützen. Bisher gibt es nur wenige Informationen, aber es ist ein großer Actionfilm zu erwarten.

The Monkey King (18. August)

Nein, das ist leider nicht die Fortsetzung von Tiger King. The Monkey King ist ein familienfreundlicher Animationsfilm, der von der mythologischen chinesischen Figur des Affenkönigs inspiriert ist.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (25. August)

Eine Familienkomödie über zwei Mädchen im Teenageralter, die in das Drama des Erwachsenwerdens verwickelt werden, während beide ihre Bat Mitzvahs planen. Der Film ist quasi ein Vehikel für Adam Sandlers gesamte Familie (?), die hier alle mitzuspielen scheinen.

Choose Love (31. August)

In dieser interaktiven Liebeskomödie kannst du Cami Conway an einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben begleiten, wenn sie sich der Hochzeit mit ihrem Freund nähert. Wir erwarten ein weniger intensives Ergebnis als bei Bandersnatch, aber es ist schön zu sehen, dass mehr interaktive Dramen auf Netflix erscheinen.

Vergiss nicht, dass wir in unserem Guide für neue Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) immer eine tolle Auswahl der neuesten Filme haben!