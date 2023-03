Du kannst Avatar 2 bald streamen, aber noch nicht bei Disney Plus

Avatar: Der Weg des Wassers ist endlich auf dem Weg zu Streaming-Diensten, auch wenn Disney Plus überraschenderweise noch nicht dabei ist.

Der Nachfolger des 2009 erschienenen Avatar-Films läuft seit mehr als drei Monaten exklusiv in den Kinos. Jetzt hat Disney angekündigt, dass der Film ab dem 28. März in digitaler Form erhältlich sein wird und du ihn dann zu Hause über Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab), Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab) und andere Streaming-Dienste anschauen kannst.

Wenn der Film auf den Markt kommt, kannst du ihn mit einem der besten 4K-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) und einer der besten Soundbars (Öffnet sich in einem neuen Tab) in seiner ganzen Ultra HD-Pracht und mit Dolby Atmos-Audio genießen. Außerdem kannst du mit deinem Kauf "mehr als drei Stunden noch nie gezeigte Bonusinhalte mit den Filmemachern, der Besetzung und der Crew" genießen.

Da Avatar 2 von 20th Century Fox produziert wurde, das inzwischen zu Disney gehört, haben viele Disney Plus-Abonnenten wahrscheinlich erwartet, dass der Film zuerst auf dieser Streaming-Plattform veröffentlicht wird. Es sieht jedoch so aus, als müssten sie noch etwas länger warten, bis sie den Film zu Hause sehen können, es sei denn, sie zahlen für einen anderen Dienst.

Wir gehen jedoch davon aus, dass Avatar 2 ebenfalls demnächst auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) erscheinen wird. Es wird wahrscheinlich nur etwas länger dauern, denn Disney und Fox scheinen bei der Veröffentlichung von Filmen einen eher "traditionellen" Ansatz zu verfolgen, bei dem der Film nur auf DVD oder als kostenpflichtiger digitaler VOD erhältlich ist, bevor er auf Disneys eigenem Streamingdienst ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten veröffentlicht wird.

Auch wir haben den Film in einem Movie-Talk (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf YouTube besprochen und fanden ihn wirklich beeindruckend. Regisseur James Cameron hält mit seiner Rückkehr nach Pandora voll und ganz sein Versprechen, einen Film mit unglaublich schönen visuellen Effekten zu drehen. Die lange Laufzeit kann ein wenig frustrierend und die Geschichte haut einen wieder einmal nicht vom Hocker. Doch allein aufgrund der Bilder und des Sounds ist der Film es wert, nicht verpasst zu werden. Außerdem kannst ihn demnächst ohnehin zu Hause anschauen.