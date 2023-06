Spider-Man: Across the Spider-Verse Kritik: Eine spektakuläre Superhelden-Fortsetzung

Spider-Man: Across the Spider-Verse löst sein ehrgeiziges Versprechen ein, einen fantastischen Nachfolger zu seinem Vorgänger von 2018 zu liefern. Die umwerfende Optik, die Slapstick-Comedy und das tragische Drama, gepaart mit der mitreißenden Action, den beeindruckenden Sprechern und dem explosiven Ende sorgen für einen Animationsfilm, wie wir ihn noch nie gesehen haben - und den wir, abgesehen von der bevorstehenden Fortsetzung, vielleicht lange nicht mehr erleben werden.

Viereinhalb Jahre sind vergangen, seit Spider-Man: Into the Spider-Verse das Genre der Comicverfilmung neu erfunden hat. Mit seiner bahnbrechenden Optik, der Erkundung eines Superhelden-Multiversums - und damit dem Sieg über Marvel und DC - und der völlig originellen, mehrfach ausgezeichneten Umsetzung der Leinwandabenteuer des Spinnenmannes hat sich der Film auf spektakuläre Weise von seinen Konkurrenten abgehoben.

Da war es kein Wunder, dass nicht nur der Druck auf die Fortsetzung Spider-Man: Across the Spider-Verse enorm ist, sondern sie auch auf unserer Liste der meist erwarteten Filme des Jahres ist. Der nächste Spider-Man-Film von Sony Pictures ist sicherlich ehrgeizig, denn die mehr als 1.000-köpfige Besetzung und Crew wird die Grenzen dessen, was für einen Animationsfilm möglich ist - sowohl visuell als auch erzählerisch - noch weiter ausreizen als bisher. Solche hochgesteckten Ziele bergen jedoch auch die Gefahr des Scheiterns in sich. So besteht die Möglichkeit, dass Across the Spider-Verse unter dem Gewicht seiner eigenen Ambitionen zusammenbricht.

Mit großer Freude kann ich daher bestätigen, dass der Film alle meine Erwartungen übertroffen hat. Das nächste Kapitel von Miles Morales' Leinwandreise ist ebenso großartig wie dramatisch, lustig wie actionreich und schockierend wie beeindruckend. Es ist ein erstaunlich vollgestopfter Film - manchmal sogar überwältigend - aber einer, der seine hochgesteckten Ziele mit Bravour erfüllt.

Okay, lass uns die Dinge dieses Mal anders angehen

Spider-Man: Across the Spider-Verse spielt 16 Monate nach seinem Vorgänger. (Image credit: Sony Pictures)

Across the Spider-Verse knüpft ein Jahr und vier Monate nach Into the Spider-Verse an die Ereignisse an. Miles (Shameik Moore) ist jetzt als Teenager ein viel fähigerer Spider-Man als zuvor, hat aber Schwierigkeiten, seine Superhelden-Eskapaden mit seinen anderen Pflichten zu vereinbaren. Nämlich ein erstklassiger Schüler und treuer Sohn zu sein.

Als Gwen Stacey (Hailee Steinfeld) - Miles' interdimensionale Spinnenfreundin und Geliebte - unerwartet wieder in Miles' Universum auftaucht, wird er zu einer Mission gezwungen, um das Multiversum erneut zu retten. Als Miles jedoch mit Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), dem Anführer einer interdimensionalen Schutztruppe namens Spider Society, aneinander gerät, bricht ein Spidey-Bürgerkrieg aus. Und da der Multiversum durchquerende Bösewicht The Spot (Jason Schwartzman) die Sicherheit aller Realitäten bedroht, können es sich Miles und seine Truppe nicht leisten, in einer so entscheidenden Zeit uneins zu sein.

Als Protagonist der Filmreihe steht Miles verständlicherweise im Mittelpunkt der weitreichenden Erzählung von Across the Spider-Verse. Schließlich handelt es sich um den nächsten Teil seiner Coming-of-Age-Geschichte, und so ist es nicht verwunderlich, dass er einmal mehr die Hauptfigur des Films ist.

Und doch ist dies ebenso sehr Gwens Geschichte. Tatsächlich verbringen wir die ersten 25 Minuten des Films mit der Beschützerin von Erde 65 (Gwens Universum) - eine lange Sequenz, die Gwen als Co-Hauptfigur von Across the Spider-Verse festigt.

Es ist ein erfreulicher Einstieg in den Film, der große Lücken in Gwens Hintergrundgeschichte füllt, die in Into the Spider-Verse nur angedeutet wurde. Und nicht nur das: Er zeigt auch, wer sie ist, wofür sie kämpft und stellt die angespannte Dualität ihrer Vater-Tochter-Beziehung der engen Dynamik gegenüber, die Miles mit seinen Eltern Jefferson Davis (Brian Tyree Henry) und Rio Morales (Luna Lauren Velez) teilt - und das in einer visuell wunderschönen Aquarell-Ästhetik, dem einzigartigen Art-Style ihres Universums.

Das stimmungsvolle, malerische Universum von Gwen Stacey bildet einen perfekten Kontrast zur Lebendigkeit von Miles' Heimatwelt. (Image credit: Sony Pictures)

Wenn unsere Haupthelden mit ihren jeweiligen Eltern interagieren - Miles mit seiner Familie, Gwen mit ihrem Vater -, erhält das Geschehen auch eine zusätzliche Ebene familiärer Dramatik. Solche Szenen haben viel mehr Gewicht als früher, denn Miles und Gwen sind älter geworden und rebellischer (aber nicht viel weiser) als ihre Eltern und kämpfen mit deren Beschützerinstinkten. Es ist ein fesselndes Spannungsfeld, das Themen vertieft, die in Into the Spider-Verse nur angerissen wurden.

So faszinierend es auch ist, ihr individuelles Leben außerhalb des Superhelden-Daseins zu sehen, es gibt keinen Ersatz für die grinsende, liebenswert verspielte Wiedervereinigung der beiden im zweiten Akt des Films.

Die Beziehung von Miles und Gwen ist das Herzstück von Across the Spider-Verse - von der koketten Montage in der Stadt bis hin zu dem intimen Gespräch, das sie einige Zeit später führen. Sie treibt die Handlung des Films (abgesehen von der multiversalen Bedrohung durch The Spot) auf spannende, aufregende und schließlich herzzerreißende Weise voran und hält uns von Anfang bis Ende in Atem. Ein großes Lob an Moore und Steinfeld, die Miles und Gwens Bindung auf so mitreißende Art und Weise eingefangen haben.

Ein größeres Garn spinnen

The Spot ist der furchterregendste Bösewicht, dem Miles und Co. je gegenüberstanden. (Image credit: Sony Pictures)

Allerdings ist das nicht nur der Film von Miles und Gwen. Wie der offizielle Trailer von Across the Spider-Verse, mehrere TV-Spots und andere Teaser verraten haben, ist der Animationsfilm ein Wimmelbild der Spider-Leute, das mich gleichermaßen fasziniert und begeistert hat.

Von tiefgründigen Charakteren wie Web-Slinger und seinem Spinnenpferd Willow bis hin zu Fan-Lieblingen wie Jessica Drew (Issa Rae) und dem von Andy Samberg gesprochenen Ben Reilly/Scarlet Spider - Across the Spider-Verse ist vollgepackt mit Wallcrawlern in Hülle und Fülle. Sogar der ein oder andere Live-Actioner ist dabei - aber keine Sorge, ich werde hier keine dieser absolut brillanten Cameos ruinieren.

Einige davon stechen jedoch mehr hervor als andere. Isaacs Antiheld O'Hara strotzt nur so vor grüblerischer Intensität und knurrender Bösartigkeit, während Schwartmans Spot zu gleichen Teilen albern und unberechenbar bedrohlich ist, vor allem, wenn er seine übermenschlichen Fähigkeiten auf 11 hochschraubt.

Karan Sonis einnehmender Spider-Man India stiehlt jede Szene, in der er auftritt, und Daniel Kaluuyas Spider-Punk - ein musikbegeisterter, gegen das Establishment gerichteter britischer Spider-Man, der eine wichtigere Rolle spielt, als ich erwartet hatte - strahlt auf erfrischende Weise Charisma und Gleichgültigkeit aus, anders als die meisten anderen Spider-People. Mit dem zurückkehrenden Peter B. Parker (Jake Johnson) - mit der kleinen MayDay Parker im Schlepptau - übertrifft Across the Spider-Verse seinen Vorgänger in allen Belangen. Das gilt auch für den mitreißenden und gefühlvollen Soundtrack von Daniel Pemberton und Metro Boomin, der die Szenen, um die es geht, hörbar unterstreicht.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist ein dunklerer, reiferer Film als seine Vorgänger. (Image credit: Sony Pictures)

Diese Entschlossenheit, Spider-Man: Into the Spider-Verse zu verbessern, erstreckt sich auch auf die verschiedenen atemberaubenden und lebendigen Universen des Films. Into the Spider-Verse war innovativ genug, um den einzigartigen Animationsstil jeder Spider-Person in Miles' Universum zu integrieren. Der Umfang und die Reichweite der Fortsetzung sind jedoch unvorstellbar groß. Diesmal besuchen Miles und Co. sechs verschiedene Dimensionen. Zusammen mit der scheinbar unendlichen Anzahl von Spider-People, die alle in ihrem eigenen Stil animiert sind - Spider-Punks Scherenschnitt-Ästhetik ist ein echtes Highlight - ist Across the Spider-Verse ein überwältigendes visuelles Erlebnis, das es verdient, auf der größtmöglichen Leinwand gesehen zu werden.

Das größte Problem ist jedoch seine schwindelerregende Größe und sein Ehrgeiz. Charaktere, die mehr Zeit auf der Leinwand verdient hätten, vor allem solche mit offensichtlichen und vermutlich schurkischen Motiven, wie The Spot und O'Hara, bekommen nicht die Szenen oder die ausführliche Charakterentwicklung, die sie verdient hätten. Ihre Hintergrundgeschichten werden lediglich blitzschnell abgehandelt, während der Gedanke an eine echte Charakterentwicklung - abgesehen von der exponentiellen Zunahme der Macht von The Spot - nicht oder nur unzureichend zum Tragen kommt.

Andere erwartungsgemäß wichtige Personen wie Spider-Byte (Amandla Stenberg) und sogar Rae's Draw fühlen sich ebenfalls unterfordert. Es ist zu erwarten, dass sie in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, der Fortsetzung dieses Films, die im März 2024 erscheinen soll, eine größere Rolle spielen. Aber selbst dann ist es schwer vorstellbar, wie groß die Rolle dieser Figuren im weiteren Verlauf der Geschichte sein wird.

Oscar Isaacs Miguel O'Hara wird in Across the Spider-Verse ein bisschen zu wenig eingesetzt. (Image credit: Sony Pictures)

Wenn man bedenkt, dass Spider-Man: Across the Spider-Verse mit einer Laufzeit von zwei Stunden und 20 Minuten der längste Animationsfilm der Geschichte ist, fühlt sich sein Ende ein bisschen überstürzt und abrupt an. Sicher, der dramatische und plötzliche Höhepunkt ist darauf zurückzuführen, dass Across the Spider-Verse in zwei Filme aufgeteilt wurde - die Geschichten von Across und Beyond waren ursprünglich als eine einzige Geschichte geplant.

Genau wie Dune aus dem Jahr 2021 nimmt das verkürzte Finale des neuesten Spider-Man-Films jedoch seiner gut strukturierten Geschichte den Glanz und lässt einige Zuschauer mit dem Wunsch zurück, Across the Spider-Verse möge sich wie eine vollständige Geschichte anfühlen, ähnlich wie Marvels Avengers: Infinity War.

Was gibt es noch zu sagen?

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist einer der besten Spider-Man-Filme - wenn nicht sogar der beste - aller Zeiten. Wenn man bedenkt, dass Spider-Man: No Way Home, Spider-Man 2 und Into the Spider-Verse um diesen Titel konkurrieren, ist das eine ganz schöne Aussage, aber der Film verdient diese Anerkennung, weil er seine ehrgeizige Vision verwirklicht hat.

Es gibt Momente, in denen Across the Spider-Verse auf dem schmalen Grat zwischen technischer Brillanz und visueller Überforderung wandelt, aber diese Makel werden für manche Filmliebhaber relativ unbedeutend und möglicherweise belanglos sein. Und obwohl sie auf dem Papier erwähnenswerte Flecken sind, haben die Probleme von Across the Spider-Verse mein Gesamtvergnügen an diesem spannenden, höchst unterhaltsamen, visuell beeindruckenden und emotionsgeladenen Film nicht beeinträchtigt.

Dank seiner ausgewogenen Mischung aus Comedy und Drama, Spektakel und Inhalt ist Across the Spider-Verse ein wahrer Triumph für das Kino. Der Film ist wahnsinnig gewaltig, von Herzen kommend und atemberaubend schön - ein Film, der die Freiheit hat, sich in neue animierte Gefilde zu begeben - und bestätigt Miles' zweites Leinwandabenteuer als einen der besten neuen Filme des Jahres 2023.

Viel mehr gibt es zu diesem tollen Film auch gar nicht zu sagen, also solltest du ihn dir unbedingt anschauen und die Augen offenhalten, was diese Jahr sonst noch tolles im Kino oder etwa auf Netflix erscheint. Doch auch abseits der Filmwelt geht es Spider-Man gut, wie der neue Trailer zum PlayStation-Spiel zeigt.