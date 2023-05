Spider-Man: Across the Spider-Verse bestätigt Andy Samberg in einer großen Rolle

Miles Morales wird es in Across the Spider-Verse mit noch mehr Spider-Leuten zu tun bekommen.

Es folgen mögliche Spoiler zu Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Der Kinostart von Spider-Man: Across the Spider-Verse (einer unserer meisterwarteten Filme 2023) steht kurz bevor - und zur Feier des Tages hat Sony Pictures nur wenige Tage vor dem Kinostart zwei große Darsteller bekannt gegeben.

Der kommende Spider-Man-Animationsfilm, der am 2. Juni in die Kinos kommt, ist bereits vollgepackt mit Star-Talenten, darunter Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac und Jake Johnson. Da jedoch eine scheinbar unendliche Anzahl von Spider-Leuten in der Fortsetzung von Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) ihr Leinwanddebüt geben wird, haben sich die Fans des Spinnenkopfs gefragt, welche von ihnen in dem Film prominente Rollen spielen werden - solche, die einen Synchronsprecher erfordern.

Nun, über zwei dieser Personen müssen wir uns nicht mehr wundern. Am 29. Mai bestätigte der offizielle Twitter-Account von Across the Spider-Verse, dass Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine, Palm Springs) und Amandla Stenberg (Bodies Bodies Bodies, Star Wars: The Acolyte) zwei große Rollen in der Fortsetzung spielen werden.

Dies ist deine letzte Spoilerwarnung. Der unten stehende Twitter-Thread verrät alles, also dreh dich jetzt um, wenn du nicht wissen willst, wen sie verkörpern.

Wie der obige Twitter-Thread verrät, spricht Stenberg Spider-Byte, auch bekannt als die in der virtuellen Realität lebende Spider-Woman, die wir zum ersten Mal im offiziellen Trailer des Films gesehen haben.

Vielleicht noch wichtiger ist jedoch die Bestätigung, dass Samberg Ben Reilly darstellen wird, den berüchtigten genetischen Klon von Peter Parker, der in den 90er Jahren in Marvels umstrittener Spider-Man-Klon-Saga auftauchte. Reilly nahm nach dieser Comicserie den Mantel der Scarlet Spider an und gilt heute als einer der beliebtesten Spider-Leute überhaupt.

Wie Spider-Byte tauchte auch Reilly im offiziellen Trailer von Across the Spider-Verse auf, und seine Enthüllung versetzte die Fans in helle Aufregung. Aufmerksame Zuschauer ahnten jedoch, dass er eine wichtige Nebenrolle im Film spielen würde, als ein Across the Spider-Verse-Poster im Dezember 2022 einige der wichtigsten Cameos des Films verriet. Ein Instagram-Post von The Lonely Island - der Comedy-Musikgruppe, zu der Samberg gehört - bestätigte Ende April, dass Samberg die Rolle des Ben Reilly übernehmen wird (danke an Reddit für den Screenshot).

Stenberg und Samberg gesellen sich zu einer immer größer werdenden A-Liste für Spider-Man: Across the Spider-Verse. Neben Moore, Steinberg, Isaac und Johnson gehören auch Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone und Shea Wigham zu den Sprechern des Films.

Ein Netz von Geheimnissen entwirren

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres 2023. (Image credit: Sony Pictures)

Als einer der am sehnlichsten erwarteten Filme des Jahres 2023 ist es nicht überraschend, dass der Hype um Spider-Man: Across the Spider-Verse jetzt auf einem fieberhaften Niveau ist.

Der Spinnenmann ist einer der kultigsten, beliebtesten und beständigsten Superhelden aller Zeiten. Hinzu kommt, dass Across the Spider-Verse die Fortsetzung eines der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten ist und die Fans seit der Veröffentlichung von Into the Spider-Verse vor fast fünf Jahren verzweifelt auf ein Wiedersehen mit Miles Morales, Gwen Stacey und Co. warten.

Die Zeit bis zur Veröffentlichung war jedoch voller Spekulationen und wilder Gerüchte. Um einigen dieser Spekulationen Einhalt zu gebieten, haben zwei der drei Regisseure exklusiv gegenüber TechRadar erklärt, dass die meisten Fan-Theorien "völlig daneben" sind. Wenn du also irgendwelche Vermutungen über den Film gelesen oder sogar selbst ein Gerücht in die Welt gesetzt hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du falsch liegst.

Da wir uns im Internet befinden, stürzen sich die Fans natürlich weiterhin auf jede Sekunde Filmmaterial und stellen Vermutungen darüber an, was es für Spider-Man: Across the Spider-Verse bedeuten könnte. Die Kommentare derjenigen, die mit dem Film zu tun haben, werden die Leute nicht davon abhalten, eifrig zu theoretisieren, bis der Film kommt. Zumindest hilft es, dass Sony die Spekulationen über einige dieser Gerüchte beendet hat, indem es Sambergs und Stenbergs Beteiligung bestätigte.

Dennoch gibt es noch viele weitere Geheimnisse, die die Fans vor der Veröffentlichung zu lüften versuchen - und das ist zu diesem späten Zeitpunkt enttäuschend zu sehen. Der Film ist nur noch ein paar Tage vom Kinostart entfernt, warum also die Überraschung für dich (oder andere) ruinieren? Wir raten dir, dich von den lästigen Gerüchteforen auf Reddit fernzuhalten, alle Leaks in den sozialen Medien zu ignorieren und den Film (und all seine Geheimnisse) einfach zu genießen. Schließlich befinden wir uns in der Startwoche, und was nur ein Gerücht zu sein scheint, könnte sich als massiver Spoiler entpuppen, der dir dein Filmerlebnis ruinieren würde.

Wenn du mehr über Spider-Man erfahren willst, lies dir unseren Artikel durch, ob Spider-Man 4 Teil von Marvel Phase 5 sein wird.