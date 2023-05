Marvel's Spider-Man 2: Kraven the Hunter und Symbionten enthüllt

Während des PlayStation Showcase am 24. Mai wurden viele neue Spiele vorgestellt sowie satte 12 Minuten Filmmaterial zu Marvel's Spider-Man 2 gezeigt. Dabei wurde nicht nur er neue Bösewicht, Kraven the Hunter, vorgestellt, sondern auch ein völlig neuer Look für Peter Parker, der Kennern des dritten Films mit Tobey Maguire bekannt vorkommen dürfte.

Der Trailer beginnt mit der Vorstellung von Kraven, der es auf die Superhelden und Schurken von Manhattan abgesehen hat. Außer ein bisschen Charaktervorstellung gibt es nichts von ihm zu sehen, aber es ist klar, dass Kravens Jäger - eine Fraktion, die nach dem Mann selbst benannt ist - eine ernsthafte Bedrohung im Spiel sein werden.

Das zeigt das nächste Segment, in dem Peter Parker versucht, The Lizard vor ihnen zu beschützen. Es ist der erste Blick auf Parker in seinem neuen Anzug und das weiß-schwarze Design wird selbst den größten Fans der Figur bekannt vorkommen. Warum? Nun, er besteht aus dem außerirdischen Symbionten, der sich in der Comicreihe Secret Wars mit Peter Parker verbindet.

Wirf einen Blick in den Trailer unten, bevor wir dir erklären, was das für den Webhead bedeuten könnte.

In den Comics und sogar während des Auftritts des Symbionten im Film Spider-Man 3 wird Parkers Persönlichkeit durch die Verbindung beeinflusst. Im Spiel steht das noch ganz am Anfang, denn Miles Morales fragt Parker nach seinem neuen Anzug und stellt fest, dass er sich, gelinde gesagt, wie ein Arschloch verhält.

Dafür scheinen aber seine Fähigkeiten im Kampf ein echtes Upgrade erfahren zu haben. Sein Kampfstil ist aggressiver, und die Fäden des Symbionten helfen Parker, sich in der Stadt fortzubewegen, aber auch seine Feinde zu vernichten.

Miles Morales hat zwar keinen coolen neuen außerirdischen Symbionten, aber er hat auch neue Fähigkeiten, die sich mit seiner bereits starken Bioelektrizität und seinen Unsichtbarkeitskräften zu verbinden scheinen.

Die packend inszenierte Gameplay-Sequenz zeigte eine ganze Menge und macht wirklich Lust auf den Titel, insbesondere wenn du den ersten Teil bereits mochtest. Damit ist die Fortsetzung von Spidey nach wie vor einer der spannendsten Titel 2023, auch wenn es noch immer kein genaueres Datum gibt.