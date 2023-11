Die perfekte Welle? Die letzten DLC-Strecken für Mario Kart 8 Deluxe können alsbald heruntergeladen werden!

Die Mario Kart-Fans dürfen sich ein letztes Mal freuen, denn es steht der krönende Abschluss des XXL-DLC für Mario Kart 8 Deluxe in den Startlöchern! Nintendo hat kürzlich bekannt gegeben, dass die letzte Welle an neuen – oder genau genommen alten – Strecken ab dem 9. November 2023 exklusiv für die Nintendo Switch-Spielerschaft bereitstehen wird.

Um in den Genuss der neuen Inhalte zu kommen, benötigst du hierbei wahlweise ein Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft oder aber du kaufst dir das DLC direkt für einmalig knapp 25 Euro und kommst so in den Genuss von insgesamt 48 Strecken sowie neuen Charakteren für das Cockpit deines liebsten Vehikels.

Die neuen Strecken sind hierbei im Acorn Cup wie auch Spiny Cup gleichermaßen verteilt, wodurch für ausreichend Abwechslung gesorgt ist. Einmal mehr darfst du hierbei eine Regenbogenstrecke unsicher machen, diesmal die der Wii-Version, während an anderer Stelle Tour-Strecken des Smartphone-Ablegers in aufgehübschter Form auf ihren Einsatz warten. Besonders gefallen hat mir aber die Nachricht, dass nun endlich auch DK Mountain aus Double Dash zurückkehren wird, einer der nostalgischen All-Time-Favorites der Community. Nicht zu vergessen sind aber auch die Eiswelt von Rosalina vom 3DS-Ableger sowie Bowser's Castle 3 vom SNES, die das Rennfieber weiter anheizen werden.

Wie schon angedeutet, markiert die letzte Welle dabei den Abschluss des DLC-Nachschubs, der sich durch eine gigantische Menge an frischen Strecken wie Rückkehrern allemal rentiert. Bei der Veröffentlichung hatte Mario Kart 8 "lediglich" eine Streckenliste mit 48 Karten. Nach fünf vorangegangenen Release-Wellen hat sich diese Zahl jedoch nun auf insgesamt 96 Strecken verdoppelt. Mehr als genug Vielfalt und Langzeitspielspaß sind damit also garantiert!

Gefallen hat mir aber auch, dass vor allem in jüngerer Vergangenheit nicht nur in puncto Strecken-, sondern eben auch Charaktervielfalt einiges passiert ist. Entsprechend gesellen sich zur bisher bestehenden Fahrerriege auch entlang der neuesten Welle wieder bekannte Gesichter des Klempner-Universums wie Diddy Kong, Pauline, Peachette oder aber Funky Kong!

Und auch die eigens erstellten Mii-Rennfahrer bekommen frische Rennoutfits spendiert, um auf den Pisten noch einmal deutlich mehr Eindruck zu schinden. Abgerundet wird das Inhaltsspektakel schließlich noch durch die neue Music Player-Funktion, die es dir bei kurzen Verschnaufpausen zwischen dem letzten und dem nächsten Grand Prix erlaubt, durch die nur allzu beliebten Soundtracks zu stöbern. Und für Besitzer eines Daisy Amiibo gibt es abschließend noch einen exklusiven Daisy-Rennanzug – na, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht!

Auf der Suche nach frischem Futter für deine liebste Nintendo-Konsole? Dann stöbere doch einmal durch unsere Switch-Bestenliste und lass dich inspirieren!