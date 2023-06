Diese Nintendo Switch-Spiele erscheinen 2023 und darüber hinaus

Es wird viele neue Nintendo Switch-Spiele geben, die dich für den Rest des Jahres und bis weit ins Jahr 2024 beschäftigen werden. Auch wenn die Veröffentlichungen von First-Party-Spielen etwas nachgelassen haben, gibt es immer noch jede Menge Indie-Spiele und einige überraschende Portierungen von Drittanbietern, die ihren Weg auf Nintendos Hybridkonsole finden.

Den Überblick über alles zu behalten, was 2023 und 2024 für die Switch erscheint, kann bei all den neuen Spielen, Wiederveröffentlichungen und Remasters sowie den reinen Digitaltiteln ganz schön schwierig werden. Deshalb haben wir diesen Leitfaden mit allen neuen Switch-Spielen zusammengestellt. Sobald neue Veröffentlichungstermine bekannt sind, fügen wir sie hier hinzu. Auch Verzögerungen werden hier vermerkt.



Bitte beachte, dass wir das Internet zwar nach so vielen Veröffentlichungsterminen wie möglich durchsucht haben, aber nicht alles berücksichtigen können. Die Erscheinungstermine von großen Titeln und Indie-Spielen wurden ebenso erfasst wie bestimmte Re-Releases und Online-Spiele.

Nintendo Switch-Spiele 2023: Die am meisten erwarteten Veröffentlichungen in diesem Jahr

Hier ist eine kurze Liste mit den wichtigsten Switch-Veröffentlichungen dieses Jahres. Für alle gibt es feste Veröffentlichungstermine, die aktualisiert werden, falls es zu Verzögerungen oder Absagen kommt. Schau sie dir unten an:

Juni 2023

Story of Seasons: A Wonderful Life (27. Juni)

(27. Juni) Crime O’Clock (30. Juni)

(30. Juni) Ghost Trick (30. Juni)

(30. Juni) Master Detective Archives: Rain Code (30. Juni)

Juli 2023

EchoBlade (05. Juli)

(05. Juli) Super Box Delivery (07. Juli)

(07. Juli) Rain World: Downpour (11. Juli)

(11. Juli) Oxenfree 2: Lost Signals (12. Juli)

(12. Juli) TouHou: New World (13. Juli)

(13. Juli) Ember Knights (18. Juli)

(18. Juli) Pikmin 4 (21. Juli)

(21. Juli) Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (24. Juli)

(24. Juli) Hogwarts Legacy (25. Juli)

(25. Juli) Disney Illusion Island (28. Juli)

(28. Juli) Venba (28. Juli)

August 2023

Stray Gods: The Roleplaying Musical (03. August)

(03. August) 30XX (09. August)

(09. August) Moving Out 2 (15. August)

(15. August) Bomb Rush Cyberfunk (18. August)

(18. August) Blasphemous 2 (24. August)

(24. August) Sea of Stars (29. August)

(29. August) Pocket Bravery (31. August)

September 2023

Rune Factory 3 Special (05. September)

(05. September) Faefarm (08. September)

(08. September) Super Bomberman R 2 (13. September)

(13. September) Mortal Kombat 1 (19. September)

(19. September) Coffee Talk (Episode 1 + 2) Double Shot Bundle (26. September)

(26. September) Mineko’s Night Market (26. September)

(26. September) My Time at Sandrock (26. September)

Oktober 2023

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (03. Oktober)

(03. Oktober) Endless Dungeon (19. Oktober)

(19. Oktober) Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (19. Oktober)

(19. Oktober) Just Dance 2024 (24. Oktober)

(24. Oktober) Horror Tale 2: Samantha (26. Oktober)

November 2023

Jumanji: Wild Adventures (03. November)

(03. November) Persona 5 Tactica (17. November)

(17. November) Biomutant (23. November)

2023/2024

Quilts and Cats of Calico ( Herbst 2023)

Herbst 2023) The Plucky Squire (2023)

(2023) Rift of the Necrodancer (2023)

(2023) Hollow Knight Silksong (wird noch bestätigt)

(wird noch bestätigt) Metroid Prime 4 (wird noch bestätigt)

(wird noch bestätigt) Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Frühjahr 2024)

Das sind die Switch-Spiele, auf die du dich in Zukunft freuen kannst. Wenn du einen Blick auf kommende Spiele auf anderen Plattformen werfen willst, kannst du dir unsere Listen zur PS5 oder Xbox Series X|S ansehen.