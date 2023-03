Nintendo Switch OLED im Zelda-Design wurde angekündigt

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt immer näher und nach monatelangen Spekulationen hat Nintendo endlich eine Konsole zur Feier der kommenden Breath of the Wild-Fortsetzung angekündigt. Am Ende der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Demonstration bekamen wir einen kleinen Vorgeschmack auf diese Konsole. Es ist nicht leicht, den Nintendo Switch OLED-Konsolen Pokémon Karmesin & Purpur oder Splatoon 3 nachzueifern – beide haben ein großartiges Design, das den jeweiligen Franchises treu bleibt. Aber Zelda-Konsolen haben einfach etwas Besonderes an sich, das sich von den anderen abhebt. Das fängt schon bei der Farbe Gold an.

Gold ist eine der Hauptfarben der Zelda-Franchise. Diejenigen, die Ocarina of Time in den 90er Jahren gespielt haben, erinnern sich vielleicht an die goldene N64-Cartridge, und die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition Nintendo Switch OLED wird diesem Farbschema absolut gerecht. Die dazugehörigen Joy-Con sind eine nette Abwechslung zu den typisch hellen Neonfarben – sie schimmern in gedämpftem Gold mit blaugrünen und weißen Grafiken auf der Oberseite.

Auch das Dock passt zum Thema: Es zeigt das goldene Tri-Force direkt in der Mitte eines weißen Hintergrunds. Das Design ist zwar wiedererkennbar, aber so dezent, dass es angenehm anzusehen ist und trotzdem die Themen des neuen Spiels vermittelt. Tatsächlich erinnert dieses schlichte Design an die Animal Crossing New Horizon Nintendo Switch, die 2020 auf den Markt kam.

(Image credit: Nintendo)

Wo man die neue Zelda-Switch OLED findet

Nintendo scheint nur noch OLED-Konsolen herauszubringen (es gibt keine Anzeichen für eine Nintendo Switch 2), und wenn es nach früheren Veröffentlichungen geht, wird es unmöglich sein, die Joy-Con allein zu kaufen, außer bei Secondhand-Händlern. Das ist zwar toll, wenn du von der Nintendo Switch aufrüsten willst, aber nicht so toll für deinen Geldbeutel, denn diese Konsolen kosten normalerweise 349,99€. Während die Vorbestellungen in den USA, Großbritannien und Australien bereits begonnen haben, kann man in Deutschland bisher nur sein Interesse für das neue Zelda-Bundle vormerken.

Wenn du keine komplett neue Konsole kaufen willst, aber trotzdem Lust auf neue Zelda-Ausrüstung hast, hast du Glück. Ab dem 12. Mai, dem Release-Tag von Tears of the Kingdom, werden ein Nintendo Switch Pro Controller und eine Tragetasche im Zelda-Design erhältlich sein. Der Controller wird 69,99€ und die Tasche 24,99€ kosten. Übrigens kannst du den Controller bereits jetzt auf Amazon vorbestellen (Öffnet sich in einem neuen Tab).