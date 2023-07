Super Mario Bros. Wonder: Das wissen wir bisher

Super Mario Bros. Wonder wurde während der letzten Nintendo Direct angekündigt soll noch dieses Jahr am 20. Oktober erscheinen. Es ist der erste neue Teil der Super Mario Bros.-Reihe seit über zehn Jahren.

Bei einem neuen Teil einer so beliebten Reihe muss das Spiel eine Menge beweisen, damit es eine würdige Ergänzung ist. Da wir bisher nur einen Trailer gesehen haben, ist es nicht besonders einfach, ein Urteil über das Spiel zu fällen, aber es gibt immer noch eine ganze Menge an Informationen, die man darin auspacken kann.

Für Fans der Mario-Reihe gibt es bereits einige gute Gründe, warum Super Mario Bros. Wonder es wert ist, auf deinem Radar der kommenden Switch-Spiele zu bleiben, aber wir haben alles zusammengetragen, was wir bisher über den Titel wissen, damit sowohl alte als auch neue Mario-Spieler sich auf den kommenden Titel freuen können.

Super Mario Bros. Wonder: Release & Plattformen

Das Erscheinungsdatum von Super Mario Bros. Wonder ist der 20. Oktober 2023. Das ist zwei Jahre her, seit Super Mario 3D World + Bowser's Fury auf der Nintendo Switch erschien, und 11 Jahre seit dem letzten komplett neuen 2D Super Mario Bros Videospiel auf der Wii U.

Da es so lange her ist, dass das letzte komplett neue Super Mario Bros-Spiel auf den Markt kam, gibt es einen guten Grund, warum es von den Spielern so sehnsüchtig erwartet wird. Es ist nicht nur das erste neue Super Mario Bros. Spiel seit Ewigkeiten, sondern auch das erste komplett neue Super Mario Bros., das auf der Nintendo Switch erscheint.

Der kurze Einblick in das Gameplay, den wir erhalten haben, scheint darauf abzuzielen, die lebendigen Farben des Bildschirms der Nintendo Switch OLED zu nutzen, um neben der flüssigen Grafik bei der Erkundung der neuesten Version des Pilzkönigreichs auch visuell das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Super Mario Bros. Wonder: Trailer

Trailer (Nintendo Direct vom 21.06.2023)

Obwohl Super Mario Bros. Wonder mit Spannung erwartet wird, haben wir bisher nur einen einzigen Trailer gesehen, der im Rahmen der Nintendo Direct am 21. Juni gezeigt wurde. In dem kurzen, zweieinhalbminütigen Trailer bekommen wir einen ersten Einblick in die Level, die wir im Laufe des Spiels erkunden können, sowie eine Reihe von Gegnern, die wir voraussichtlich antreffen werden, und ein paar bekannte Powerups, die wir aus älteren Spielen kennen.

Außerdem sehen wir ein brandneues Powerup, das durch einen neuen Gegenstand namens Wunderblume ausgelöst wird. Sie erweckt die Level zum Leben und sorgt für spektakuläre Momente, die man einfach gesehen haben muss. Am Ende des Trailers erfahren wir das Veröffentlichungsdatum für das Spiel, den 20. Oktober, und werfen einen letzten Blick auf eine von Marios neuesten Fähigkeiten, den Elefanten-Mario.

Super Mario Bros. Wonder: Story & Setting

Die Geschichte von Super Mario Bros. Wonder ist immer noch ein kleines Geheimnis und wird in dem einzigen Trailer, den wir für das Spiel erhalten haben, nicht sehr ausführlich behandelt. Da das Spiel jedoch einem traditionellen 2D-Mario-Spiel ähnelt, können wir davon ausgehen, dass es eine ähnliche Geschichte gibt, in der es darum geht, das Pilzkönigreich vor bösen Mächten zu schützen, die versuchen, den Frieden zu zerstören.

Im Enthüllungstrailer sehen wir Bowser Jr. Man kann also davon ausgehen, dass die Familie vom König der Koopas einen weiteren Auftritt haben wird – aber ohne sie wäre es ja auch nicht wirklich Mario.

Auch wenn die allgemeine Formel eines traditionellen 2D-Mario-Titels durch das Aussehen und die Spielmechanik wiedergegeben wird, bedeutet das nicht, dass der völlig neue Teil der Reihe nicht ein paar Wendungen und Überraschungen bieten wird. Da bis zur Veröffentlichung des Spiels noch einige Zeit vergeht, bleibt mehr als genug Zeit, um einen tieferen Einblick in die Geschichte des Spiels zu bekommen, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern.

Wir wissen jedoch, dass auch andere Charaktere als der titelgebende Klempner spielbar sind, zum Beispiel Yoshi, Luigi, Toad, Prinzessin Peach und Prinzessin Daisy. Ob noch weitere Protagonisten hinzukommen werden, ist derzeit noch unklar. Welche Fähigkeiten und wie du als anderer Charakter spielen kannst, ist noch nicht bekannt, aber wir gehen davon aus, dass neben der Geschichte zu gegebener Zeit weitere Informationen über die Spielbarkeit anderer Charaktere ans Licht kommen werden.

Super Mario Bros. Wonder: Gameplay

Wenn du ein langjähriger Fan von 2D-Mario-Titeln bist, wird dir der Gameplay-Loop von Super Mario Bros. schon nach dem Enthüllungstrailer bekannt vorkommen. Zu Beginn des Enthüllungstrailers sehen die Dinge, abgesehen von einem ausgefeilteren Look und gefühlvolleren Animationen, im Großen und Ganzen so aus wie in jedem anderen seitwärts scrollenden 2D-Mario-Spiel, aber sobald Mario anfängt, durch die neuen Umgebungen zu laufen, eröffnet sich uns die neue Welt.

Obwohl der Schwerpunkt immer noch auf den traditionellen Side-Scrolling-Plattformern eines Mario-Spiels liegt, bietet Super Mario Bros. Wonder eine Reihe neuer Elemente, die das Spiel sowohl für neue als auch für ältere Spieler spannend machen. Neben den Standard-Pilz-, Feuerblumen- und Marder-Mario-Power-Ups führt Wonder ein völlig neues Item ein, das die gesamte Umgebung um dich herum verändert.

Die Wunderblume ähnelt Gegenständen wie der Eis- und der Feuerblume, leuchtet aber nicht in einer Farbe, sondern in einem fast galaktischen Licht. Außerdem scheint sie nicht wie andere Mario-Gegenstände aus '?'-Blöcken hergestellt zu werden, sondern erscheint aus dem Nichts, wenn du dich in einer etwas leereren Umgebung befindest, wie es im Enthüllungstrailer zu sehen ist.

Wenn sie aktiviert wird, soll die Wunderblume spektakuläre Momente in den aufwändig gestalteten Umgebungen des Spiels auslösen, die du sonst nicht erleben könntest. Diese Umgebungsverbesserungen können so aussehen, dass sie Röhren zum Leben erwecken oder Mario die Fähigkeit verleihen, sich in andere Objekte zu verwandeln, z. B. in einen riesigen stacheligen Ball, der dir den Weg frei macht.

Das ganze Ausmaß der Wunderfähigkeiten oder Wunderereignisse muss erst noch entdeckt werden. Neben der Wunderblume wird im Enthüllungstrailer auch ein Gegenstand namens Wundersamen vorgestellt, aber wofür genau dieser verwendet wird, ist unklar. Wir vermuten, dass es sich dabei um einen Sammelgegenstand handelt, mit dem du die Wunderblume im jeweiligen Level aktivierst. Aber das ist nur eine Vermutung.

Aber die Wunderblume ist nicht das einzige neue Power-Up, das wir in diesem Titel gesehen haben. Der Elefanten-Mario stiehlt gegen Ende des Trailers die Show. Mit dieser Fähigkeit kannst du entgegenkommende Gegner in die Luft schleudern, ohne ihnen auf den Kopf zu springen zu müssen. Interessanterweise sehen wir Elefanten-Mario auch nicht springen – vielleicht, weil er es in dieser Form gar nicht kann. Die Details dieser Fähigkeit gehören zu den unbeantworteten Fragen, aber hoffentlich erhalten wir bald ein Spotlight.

Super Mario Bros. Wonder: Neuigkeiten

Super Mario Bros. Wonder wurde auf der Nintendo Direct am 21. Juni angekündigt.

Der erste offizielle Ankündigungstrailer zu Super Mario Bros. Wonder wurde im Rahmen der Nintendo Direct am 21. Juni gezeigt und bot einen ersten Blick auf den neuesten Teil der Super Mario Bros.-Reihe. Da es sich um den ersten komplett neuen Teil der beliebten Serie seit 11 Jahren und den ersten Teil für Nintendo Switch handelt, sind die Erwartungen an diesen Titel groß. Doch schon jetzt, vor der Veröffentlichung am 20. Oktober, machen die farbenfrohe Aufmachung und die aufregenden neuen Spielmechaniken, die im Trailer vorgestellt werden, deutlich, dass es sich lohnt, ein Auge auf diesen Mario-Titel zu werfen.

Wenn du auf der Suche nach weiteren Videospiel-Abenteuern bist, lohnt sich ein Blick auf unsere Übersichtsseite von Clockwork Revolution. Sofern du auf dem neusten Stand aller anstehenden Veröffentlichungen sein willst, helfen dir auch unsere Artikel zu den kommenden PS5- und Xbox-Spielen weiter.