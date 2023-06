Nintendo Direct im Juni 2023: Unsere Highlights und alle Ankündigungen

Nintendo strahlte heute die neue Nintendo Direct aus und hatte mal wieder so einiges an neuen Informationen samt Ankündigungen und Enthüllungen neuer Spiele für Nintendo Switch im Gepäck. Zwar gab es keine Neuigkeiten zu Metroid Prime 4 und auch keine Ankündigung eines DLCs für Zelda: Tears of The Kingdom, aber dennoch konnte die neue Ausgabe mit der ein oder anderen Überraschung punkten. Wir haben uns die rund 40-minütige Präsentation angesehen und bringen dir nun unsere persönlichen Highlights samt aller Bekanntgaben etwas näher.

Pokémon Karmesin & Purpur: Der Schatz von Zone Null

(Image credit: Nintendo / The Pokémon Company / GAME FREAK)

Die Nintendo Direct beginnt mit einem neuen Trailer zu dem anstehenden Erweiterungspass für Pokémon Karmesin & Purpur, der den Namen "Der Schatz von Zone Null" trägt. In der neuen Vorschau beider Teile kann man einen genaueren Blick auf die brandneuen Gebiete der Kitakami Provinz und der Blaubeer-Akademie erhaschen. Darüber hinaus enthüllt der Trailer die brandneuen Pokémon Boninu, Benesaru und Beatori, die alle über die neue Fähigkeit "Giftkette" verfügen.



Der erste Teil "die türkisgrüne Maske" erscheint diesen Herbst. Der zweite Teil "die indigoblaue Scheibe" wenige Monate danach im Winter. Das DLC-Paket kann bereits vorbestellt werden.

Super Mario RPG

(Image credit: Nintendo)

Hier haben wir auch schon die wohl stärkste Ankündigung der heutigen Direct. Das beliebte Super Mario RPG, welches ursprünglich nur in Japan und den USA für den SNES auf den Markt kam, erscheint als überarbeitetes Remake in wunderschöner 3D-Grafik für Nintendo Switch. Jetzt kann jeder diesen Klassiker im neuen Gewand nachholen. In der Rolle von Mario triffst du auf schrullige Gefährten, die ihn auf seiner Reise begleiten und trägst rundenbasierte Kämpfe mit ihnen aus. Abgesehen von Paper Mario ist das zwar ein eher ungewöhnlicher Anblick, aber es sieht spannend aus. Vor allem für alle, die den Klassiker schon länger auf ihrem Radar haben.



Super Mario RPG erscheint am 17. November 2023.

Pikmin 4

(Image credit: Nintendo)

Im Vorfeld war bereits bekannt, dass diese Ausgabe der Nintendo Direct einige neue Informationen zu Pikmin 4 bereithält. Und das waren dieses Mal jede Menge. Bei dem Versuch, den verschollenen Captain Olimar von einem fremden Planeten zu bergen, strandet die gesamte Rettungscrew ebenfalls auf der Oberfläche des unbekannten Himmelskörpers. Also musst du jetzt ran. Mithilfe der Pikmin und deinem hundeähnlichen Begleiter Otschin musst du riesige Gegner überwältigen, Rätsel lösen, Schätze bergen und ganz wichtig: alle Schiffbrüchige retten und ihr Raumschiff reparieren!



Besonders spannend sind die neuen Gebiete, die im Trailer zu sehen waren. Zum ersten Mal in der Geschichte von Pikmin kann man ein Haus der Menschen betreten. Außerdem kehren die Dungeons aus Pikmin 2 zurück, in denen dich (eventuell zufallsgenerierte) Ebenen voller Gefahren erwarten. Weitere neue Mechaniken sind die Nachtexpeditionen, bei denen du die Unterstützung der Leucht-Pikmin erhältst und sogenannte "Dandori-Duelle", in welchen du Schiffbrüchige aus den Fängen eines "belaubten Wichtes" retten musst.



Pikmin 4 erscheint am 21. Juli 2023.

Alle weiteren Ankündigungen