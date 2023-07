Clockwork Revolution: Das wissen wir bisher

Clockwork Revolution ist der neueste Titel von InXile und bietet ein First-Person-Rollenspiel in einer bezaubernden Steampunk-Welt, die ein dunkles Geheimnis verbirgt. Das Spiel wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase vorgestellt und es gibt viele Gründe, warum du dich darauf freuen solltest, die mechanische Welt von Clockwork Revolution zu erkunden.

Trotzdem gibt es noch viel zu lernen, was dieses Spiel so interessant macht, dass es sich lohnt, es auf dein Radar der kommenden Spiele zu setzen. Und mit nur einem einzigen Trailer im Gepäck bleiben viele Fragen offen, aber wir haben es geschafft, ein paar Informationen über die Veröffentlichung zusammenzutragen, damit du dich auf den Countdown vorbereiten kannst.

Hier erfährst du alles, was wir bisher über Clockwork Revolution wissen, einschließlich des Veröffentlichungsdatums, der Plattformen, auf denen das Spiel erscheint, sowie der neuesten Trailer und Nachrichten.

Clockwork Revolution - auf den Punkt gebracht

(Image credit: InXile Entertainment)

Was ist es? Ein zeitmanipulierendes Steampunk-Rollenspiel in der Ego-Perspektive

Ein zeitmanipulierendes Steampunk-Rollenspiel in der Ego-Perspektive Wann kommt es? TBC

TBC Wo kann ich es spielen? PC, Xbox Series X|S

Clockwork Revolution: Release & Plattformen

(Image credit: InXile Entertainment)

Das Veröffentlichungsdatum von Clockwork Revolution ist derzeit noch nicht bekannt, dafür aber die Plattformen, für die es erscheint. Da inXile ein hauseigener Entwickler ist, kommt der Titel exklusiv für PC und Xbox Series X|S. Über eine mögliche Abwärtskompatibilität ist auch noch nichts bekannt. Allerdings ist klar, dass Clockwork Revolution als Day-One-Release in den Xbox Game Pass aufgenommen wird.

Ob der Titel auch auf anderen Konsolen erscheint, ist ebenfalls noch ungewiss. Wir würden es zwar gerne auf der PS5 oder sogar den Last-Gen-Konsolen sehen, wären aber nicht überrascht, wenn es auf der Xbox Series und dem PC bleibt.

Clockwork Revolution: Trailer

(Image credit: InXile Entertainment)

Clockwork Revolution-Trailer sind unglaublich dünn gesät. Der einzige Trailer, den wir bisher gesehen haben, wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase im Juni 2023 gezeigt. Der zweiminütige Trailer zeigt eine Mischung aus Zwischensequenzen und Material aus dem Spiel und führt uns in das Steampunk-Setting des Spiels ein - Avalon.

Nach einem kurzen Blick auf die Metropole und ihre mechanischen Bewohner werden wir schnell in die Zeitumkehrmechanik des Spiels und die Shooter-Seite eingeführt. Der vollständige Trailer ist unten zu sehen:

Clockwork Revolution: Story & Setting

(Image credit: InXile Entertainment)

Die Geschichte und das Setting von Clockwork Revolution spielen in der Metropole Avalon, einer pulsierenden, dampfbetriebenen Stadt, die durch die Veränderung historischer Ereignisse sorgfältig geplant und erschaffen wurde. Abgesehen von der fantastischen Mechanik und den wohlhabenden Herrschern, die ihre Gliedmaßen durch Uhrwerkprothesen ersetzen, verbirgt Avalons Schönheit ein dunkles Geheimnis, das aufzudecken deine Aufgabe ist.

Bevor du ankommst, findest du ein Gerät, mit dem du in die Vergangenheit reisen kannst, und so stolperst du in die neue Stadt, die du dein Zuhause nennen willst. Auch wenn sie dich anfangs mit ihrer Schönheit verblüfft, ist Avalon die Heimat einer skrupellosen Diktatorin, Lady Ironwood, die hinter dem Umbau der Stadt steckt. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, einen Ort zu schaffen, der für alle Bürgerinnen und Bürger perfekt ist, hat Ironwood ihr Gerät missbraucht, um sich selbst an der Spitze der Nahrungskette zu halten, sowohl was den Reichtum als auch was die Macht angeht, was die Arbeiterklasse im Stich lässt.

Mit deiner Zeitumkehrvorrichtung musst du zu wichtigen Momenten in der Geschichte zurückreisen, um bestimmte Elemente zu verändern und so Einfluss auf Avalon und seine Bürger zu nehmen, um Ironwoods Hierarchie zu stoppen.

Du hast nicht nur Auswirkungen auf Avalon selbst, sondern musst auch bedenken, wie sich deine Handlungen auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken. Die größtenteils mechanischen Bewohner von Avalon sind unglaublich erzählfreudig, also musst du ständig mit der Umgebung und den Charakteren interagieren, um zu verstehen, warum etwas passiert ist und wie du deine Handlungen korrigieren kannst, ohne die langfristigen Auswirkungen zu vernachlässigen.

Clockwork Revolution: Gameplay

(Image credit: InXile Entertainment)

Clockwork Revolution ist ein First-Person-Action-Rollenspiel, bei dem der Schwerpunkt auf dynamischen Kämpfen und komplexen Charaktersystemen liegt, mit denen du dir einen einzigartigen Weg bahnen kannst, je nachdem, wie du an bestimmte Szenarien herangehst.

Zwischen der Erkundung von Avalon und der Nutzung des Chronometers, um die Vergangenheit zu besuchen, gibt es im Spiel eine Menge zu entdecken. Aber natürlich gibt es auch zahlreiche Mächte, die dich aufhalten wollen. Für die Ballereien stehen dir zahlreiche Sci-Fi- und Steampunk-inspirierte Waffen zur Verfügung, die du gegen die riesigen mechanischen Gegnern einsetzen kannst, denen du beim Herumspielen mit der Zeit begegnest.

Im offiziellen Enthüllungstrailer sehen wir zahlreiche Aufnahmen von Avalon, die zeigen, wie die Ereignisse vorher und nachher verändert wurden. Wir können also davon ausgehen, dass es visuelle Indikatoren gibt, wie z. B. ein einst florierendes Gebäude, das jetzt verfallen ist, wenn unsere Handlungen das Leben in der Stadt ernsthaft beeinflusst haben.

Derzeit wissen wir noch nicht viel darüber, wie das Chronometer funktioniert, und wir haben auch noch nicht viel über die Erkundung von Avalon gesehen. Aber da es noch kein festes Veröffentlichungsdatum gibt, besteht immer noch die Möglichkeit, vor der Veröffentlichung des Titels einen Einblick in das Spiel zu bekommen oder bestimmte Spielmechaniken zu beleuchten.

Natürlich gibt es noch viel zu lernen, aber bisher wirkt Clockwork Revolution nach dem offiziellen Enthüllungstrailer wie eine Mischung aus Fallout und BioShock Infinite. Trotz der offensichtlichen eigenen Ideen im Bezug auf Arsenal und Feinde, stechen die Ähnlichkeiten gerade zum dritten BioShock doch sehr ins Auge.

Clockwork Revolution: News

(Image credit: InXile Entertainment)

Clockwork Revolution Offizieller Enthüllungstrailer auf dem Xbox Games Showcase gezeigt

Der offizielle Enthüllungstrailer zu Clockwork Revolution wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase gezeigt und bot einen ersten Blick auf das, was wir von dem actiongeladenen Steampunk-Rollenspiel erwarten können. Der Trailer war zwar kurz, gab aber einen Eindruck davon, wozu uns Clockwork Revolution herausfordern wird. Am Ende des Trailers wurde weder ein Veröffentlichungsdatum noch ein Zeitfenster genannt, so dass noch viel über den Titel offen bleibt.