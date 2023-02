AirPods Max 2: Das wünschen wir uns

Die Apple AirPods Max 2 sind noch nicht offiziell angekündigt worden. In Anbetracht der großen Beliebtheit der originalen AirPods Max Over-Ear-Kopfhörer ist es jedoch kein allzu großes Risiko, zu sagen, dass Apple wahrscheinlich bald die zweite Generation herausbringen wird.

Wenn es um die reine Klangleistung geht, sind die AirPods Max zweifellos die besten AirPods, die du heute kaufen kannst. Die AirPods Max sind Apples erstes und einziges Paar Over-Ears mit Geräuschunterdrückung und absolut beeindruckender Audioqualität. Sicher, Apple besiegt beispielsweise technisch gesehen alle Beats-Kopfhörer, aber die AirPods Max übertreffen sogar die besten Beats-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung – wie die Beats Studio 3 – in Bezug auf Audioleistung, Komfort, zusätzliche Funktionen und luxuriöses Design.

Seit der Veröffentlichung der ursprünglichen AirPods Max hat Apple seine kabellosen AirPods Pro mit den AirPods Pro 2 aufgefrischt. Die AirPods Pro 2 haben zwar nicht den gleichen Stil wie die AirPods Max, aber sie bieten eine Reihe neuer und verbesserter Funktionen, die sich gut auf die Over-Ears übertragen lassen und einen Ausblick auf das geben, was Apple als Nächstes vorhat: Adaptive Transparenz, die neuesten U1- und H2-Chips sowie Schweiß- und Wasserfestigkeit.

So sehr wir die ursprünglichen AirPods Max auch geliebt haben, es gibt immer Raum für Verbesserungen. In unserem Leitfaden fassen wir einige der ersten Gerüchte über die AirPods Max 2 zusammen und stellen einige der Funktionen vor, die wir gerne in Apples nächster Generation der Over-Ear-Kopfhörer sehen würden.

Die AirPods Max 2 brauchen einige Upgrades, um die besten Kopfhörer vom Thron zu stoßen

Mögliche Funktionen der AirPods Max 2 (Image credit: Future) - Touch-Bedienelemente

- Dieses Mal keine Digital Crown

- Adaptive Transparenz

- Bessere Akkulaufzeit

- USB-C- statt Lightning-Anschluss

Die AirPods Max sind zweifellos gute Kopfhörer, aber trotzdem bezahlt man bei diesen die übliche "Apple-Steuer". Hätte man sich stattdessen für die Sony WH-1000XM4 entschieden (die damals die besten Kopfhörer waren), hätte man eine noch bessere Geräuschunterdrückung für deutlich weniger Geld bekommen – auch wenn der Klang nicht ganz so gut wäre.

Es ist gut möglich, dass Apple an der zweiten Generation der AirPods Max arbeitet, denn die Originale wurden erst 2020 veröffentlicht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Apple eine massive Preissenkung plant. Das bedeutet, dass die AirPods Max 2 nur für eingefleischte Apple-Fans geeignet sind, die viel Geld zur Verfügung haben.

Wenn die AirPods Max 2 jedoch deutliche Verbesserungen gegenüber den Originalen bieten, könnte es sich lohnen, den erhöhten Preis von Apple zu zahlen. Daher stellen wir dir hier sechs Dinge vor, die die Apple AirPods Max 2 unserer Meinung nach besitzen müssen, ganz oben in unserem Ratgeber für die besten Kopfhörer stehen.

AirPods Max 2: Release & Preis

Die Apple AirPods Max 2 wurden noch nicht angekündigt, was bedeutet, dass wir noch kein Veröffentlichungsdatum haben. Das bedeutet, dass wir die AirPods Max 2 wahrscheinlich nicht vor Ende 2023 oder, laut den jüngsten Prognosen eines Apple-Analysten, Ende 2024/Anfang 2025 sehen werden.

Bei dem Analysten handelt es sich um Ming-Chi Kuo, einen Apple-Lieferkettenexperten mit einer soliden Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, die nächsten Schritte von Apple zu erraten. Auch wenn es sich lohnt, seine Kommentare mit Vorsicht zu genießen, sollten wir nicht darauf warten, dass die AirPods Max noch in diesem Jahr eine Aktualisierung erfahren.

Ein weiterer Grund dafür, dass die AirPods Max 2 noch so lange auf sich warten lassen, ist, ein ganz bestimmtes Gerücht. Dieses besagt, dass sich die AirPods Mitte 2021 noch nicht in der Entwicklung befanden (via SlashGear). Selbstverständlich könnten sich die Dinge im letzten Jahr stark verändert haben, aber wir wissen, dass Apple sich Zeit lässt, um an Produkten zu arbeiten und oft erst spät in Produktkategorien einsteigt – man denke nur an das iPhone, den iPod, die Apple Watch und mehr.

Die erste Generation der Apple AirPods Max kam im Dezember 2020 auf den Markt, und obwohl es hier kein bestimmtes Muster gibt, wissen wir, dass Apple die AirPods Pro mit den AirPods Pro 2 drei Jahre nach der Markteinführung der Originale aktualisiert hat. Es besteht also die Möglichkeit, dass Kuos Kommentare falsch sind, aber wir müssen abwarten, was Apple ankündigt. Wir haben keine Ahnung, was für einen Preis wir von zukünftigen AirPods Max-Modellen erwarten können – er könnte davon abhängen, wie Apple die Verkaufszahlen des aktuellen Modells einschätzt, was die Marke nicht gerne mitteilt.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Preis der aktuellen AirPods Max oft um etwa 100 bis 150 Euro reduziert wird. Es ist wahrscheinlich, dass der Markt diesen Preis für besser hält als den Einführungspreis von 629 Euro. Vielleicht wird sich die neue Version mehr in diese Richtung bewegen, so dass sie teurer, aber für die meisten Menschen erschwinglicher wird.

AirPods Max 2: Das wünschen wir uns

1. Eine angemessene Tragetasche

Sieh dir das an. Ein Schutz gegen Kratzer an einigen Seiten des Aluminiums. Das war's! (Image credit: TechRadar)

Wenn du uns bitten würdest, die aktuelle AirPods Max-Tasche in einem einzigen Satz zu beschreiben, wäre es "ein dummer, dummer Kopfhörer-BH". Das ist nicht gerade poetisch, aber es trifft es. Die AirPods Max-Tasche ist hoffnungslos, schrecklich und jedes Mal, wenn wir sie in der Öffentlichkeit tragen, kommt das eigenartige Gefühl auf, dass man sich entschuldigen muss. Ich habe sie nicht ausgesucht! Sie gehörte zum Lieferumfang der Kopfhörer, ehrlich!

Der Hauptkritikpunkt ist aber nicht die Form, sondern die Funktion der Tasche. Es gibt keinen Schutz für das Kopfband, was bedeutet, dass es viel eher ein Fall von Stil statt Substanz ist. Genau aus diesem Grund wünschen wir uns eine Hartschalentasche für die Apple AirPods Max 2. Andere Marken schaffen es, ein richtiges Etui beizulegen – Apple kann das mit den AirPods Max 2 sicher auch.

2. Verlustfreies Audio

Die AirPods Max sind teurer als viele audiophile Kopfhörer, aber sie unterstützen kein verlustfreies Audio: Sie verwenden nur den komprimierten AAC-Codec von Apple über Bluetooth. Wenn du so viel für ein Paar Kopfhörer bezahlst, egal wie gut sie sind, musst du die Möglichkeit haben, sie aufzurüsten. Dann kannst du die verlustfreien oder Hi-Res-Kanäle von Apple Music in ihrer ganzen Pracht hören.

Wir haben darüber geschrieben, dass verlustfreie AirPods mit der aktuellen Bluetooth-Technologie möglich sein könnten, aber unabhängig davon, ob Apple genau diese Tricks anwendet oder nicht, möchten wir, dass die hochwertigsten Kopfhörer die hochwertigste Musik abspielen. Und selbst wenn das nicht kabellos möglich ist, gibt es immer noch die kabelgebundene Option.

3. Standardkabelverbindung im Lieferumfang

Ja, wirklich: AirPods Max werden nicht mit einem Audiokabel für kabelgebundenes Hören geliefert. Stattdessen musst du für das Lightning-auf-3,5-mm-Kabel von Apple rund 40 Euro mehr ausgeben. Und das ermöglicht nicht einmal verlustfreien Ton, weil es ein digitales Kabel ist! Das Schlimmste aus beiden Welten.

Bei so teuren Kopfhörern war es eine zu große Einschränkung, das Kabel nicht mitzuliefern. Außerdem war der Anschluss nicht einmal ein normaler 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, der mehr Nutzen gebracht hätte und eine weniger geldgierige Option gewesen wäre. Also wünschen wir uns ein Kabel für die AirPods Max 2. Auch wenn es ein Nicht-Standard-Kabel ist. Aber wo wir gerade beim Thema Lightning-Anschluss sind.

4. USB-C

Weniger hiervon, bitte. (Image credit: TechRadar)

MacBook Airs und MacBook Pros haben es. iPad Airs haben es. So ziemlich alle Geräte anderer Hersteller haben es. USB-C ist die Zukunft. Deshalb hat Apple in der EU jetzt eine Frist für die Umstellung seiner zukünftigen iPhones auf USB-C.

Als Standard-Ladegerät für die AirPods mag das noch Sinn ergeben haben, aber heutzutage ist Apples Verwendung von Lightning in den OG AirPods Max unglaublich ärgerlich: Es wird nicht lange dauern, bis sie das einzige Apple-Gerät in den Wohnungen vieler sind, das keine USB-C-Buchse hat. Also lass uns dafür sorgen, dass der Ersatz für die Zukunft gerüstet ist.

5. L/R-Ohr-Erkennung

Austauschbare Ohrpolster für lustige Farbmischungen? Wir würden es lieben. (Image credit: TechRadar)

Wenn ich jedes Mal einen Cent bekäme, wenn ich meine AirPods Max falsch herum aufsetze, hätte ich genug Geld, um die AirPods Max 2 zu kaufen. Es ist wirklich nicht leicht, sich zu merken, auf welcher Seite die Bedienelemente sein sollen. Es ist zwar verständlich, dass Apple sich für eine Digital Crown im Stil der Apple Watch entschieden hat, aberman hätte auch die Umkehrbarkeit der Apple Watch einbauen sollen: Jede Apple Watch kann auf der rechten oder linken Seite benutzt werden und die Bedienelemente sind entsprechend umgekehrt.

Das gilt aber nicht für die AirPods Max: Du kannst die Bedienelemente nur rechts haben. Die Ohrpolster sind jedoch sehr gleichmäßig, daher wäre es perfekt, wenn du sie in beide Richtungen aufsetzen könntest und die Kopfhörer sich automatisch anpassen würden.

6. Austauschbare Komponenten

Lange wurde gemunkelt, dass die AirPods Max modular aufgebaut sein sollten, mit austauschbaren Kopfbändern und Ohrmuscheln, damit du deinen Kopfhörer ganz individuell gestalten kannst (und Apple dir mehr Produkte verkaufen kann), so wie du die Bänder deiner Apple Watch wechseln kannst.

Anscheinend hat Apple das nicht hinbekommen, zumindest was das Kopfband angeht (die Ohrmuscheln lassen sich technisch gesehen ziemlich einfach austauschen), und hat die ganze Idee verworfen. Aber die AirPods Max sind eigentlich ziemlich einfach zu zerlegen, vor allem, wenn du nur die Ohrmuscheln abnehmen willst. Es ist also nicht weit hergeholt, sich austauschbare Ohrmuscheln in einer Reihe von ausgefallenen Farben und Designs vorzustellen. Wenn man schon so viel Geld für kabellose Kopfhörer ausgibt, dann sollten sie sich auch so anfühlen, als wären sie die eigenen.

AirPods Max 2: Gerüchte

Wenn die AirPods Max 2 in der Entwicklung sind, dann hat Apple einen phänomenalen Job gemacht, um Details und Leaks auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Daher gibt es derzeit nicht viele Gerüchte, die wir verbreiten können. Hier sind jedoch alle ersten Gerüchte, die wir bisher über die AirPods Max 2 finden konnten.

(Image credit: Apple)

Touch-Bedienelemente

Ein von Patently Apple entdecktes Patent deutet darauf hin, dass Apple an einer Touch-Steuerungsfunktion für die AirPods Max arbeitet. Das Patent, das Anfang Februar 2022 veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Touch-Bedienung in zukünftigen Geräten vorhanden sein könnte. Es ist jedoch nicht klar, ob es sich dabei um ein potenzielles AirPods Max 2- oder ein aktualisiertes AirPods Max-Modell handelt.

Das Patent erwähnt die "Verarbeitung von Gesten auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche" und zeigt ein Diagramm mit einem Beispiel für diese Technologie. Außerdem scheint die Digital Crown der AirPods Max in den Diagrammen des Patents nicht aufzutauchen, was darauf hindeuten könnte, dass ein zukünftiges AirPods Max-Modell ganz darauf verzichten und stattdessen eine eigene Touch-Steuerung verwenden könnte.

Verlustfreies Audio

Ein weiteres Patent, das von Patently Apple entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass Apple an einer neuen hochwertigen optischen Audioübertragungstechnologie für die AirPods arbeiten könnte.

Auch wenn dies keine garantierte Funktion für die AirPods Max 2 ist, können wir uns vorstellen, dass ein potenzielles Nachfolgemodell mit der gleichen Technologie ausgestattet sein könnte. Wenn die AirPods Pro 2 mit dieser Technologie aufwarten können, gibt es keinen Grund, warum ein Paar Over-Ear-Kopfhörer nicht dieselbe verlustfreie Audiounterstützung bieten sollte.

Sobald es Neuigkeiten zu den AirPods Max 2 geben wird, werden wir diesen Sammelartikel aktualisieren. Solange kannst du dir ja weiteren Apple-Content bei uns durchlesen. Beispielsweise unseren Testbericht zum HomePod 2.