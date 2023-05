Diese 3 Earbuds mit ANC sollten in deinem Handgepäck landen

In diesem Leitfaden findest du die drei besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung für Einsteiger-, Mittelklasse- und Premium-Kunden. Drei Optionen, drei Preiskategorien. In jedem Fall ist der Klang gut, ebenso wie die Akkulaufzeit, das allgemeine Benutzererlebnis und der Komfort. Entscheidend ist jedoch, dass diese Kopfhörer Geräusche effektiv unterdrücken – und das tun sie in ihrer Preisklasse am besten.

Wenn du in nächster Zeit zu neuen Orten über dem wilden grauen Ozean aufbrichst, sollten Earbuds mit Geräuschunterdrückung in deinem flugtauglichen Handgepäck enthalten sein. Und das war's! Mach dich bereit für beruhigende Wiedergabelisten ohne das ständige Brummen der Triebwerke großer Passagiermaschinen.

Du machst dir keine Sorgen um ANC, möchtest aber eine größere Auswahl? In unserem Kaufratgeber für die besten True-Wireless-Kopfhörer findest du weitere empfehlenswerte Produkte. Unsere vollständige Liste der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung bietet eine noch größere Auswahl - allerdings sind in dieser nicht ausschließlich Earbuds aufgelistet.

1. Earfun Air Pro 3 Großartige ANC fürs kleine Budget Spezifikationen Klangdeisgn: Geschlossen Gewicht: 5,1g (pro Bud) Frequenzbereich: / Treiber: / Akkulaufzeit: Ohne ANC: 9 Stunden (Buds) 36 Stunden (Ladecase); Mit ANC: 7 Stunden (Buds) 37 Stunden (Ladecase) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Tolle Allrounder + Ausgezeichnete Akkulaufzeit + Solide Geräuschunterdrückung Kontra - Keine Trageerkennung - Der Klang ist gut, aber nicht fantastisch - Stiel-Design nicht für jeden geeignet

Diese Earbuds, die im Januar 2023 erscheinen, sind ganz einfach die besten geräuschunterdrückenden Earbuds auf dem Markt, wenn dein Budget 80 Euro nicht übersteigt. Sie sind mit Bluetooth 5.3 ausgestattet und unterstützen auch die Bluetooth LE Audio Technologie der nächsten Generation – ein neuer Bluetooth-Standard, der die Art und Weise, wie wir Musik hören, verbessern wird. Einschließlich verbesserter Klangqualität und Akkulaufzeit, sobald die entsprechenden Smartphones verfügbar sind.

Es gibt auch Unterstützung für eine Funktion namens Auracast. Damit kannst du zwischen der Audiowiedergabe verschiedener Geräte hin- und herspringen und so nahtlos hören, was deine Freunde hören oder was in einem öffentlichen Raum gespielt wird – auch hier gibt es noch keine Unterstützung in freier Wildbahn, aber sie wird kommen.

Das ist noch nicht alles. Die Kopfhörer unterstützen auch den aptX Adaptive Audio Codec von Qualcomm, der Audio in CD-Qualität mit 16 Bit und 44,1 kHz über Bluetooth übertragen kann. Das sorgt auch für eine niedrige Latenz beim Streaming von Geräten, die den Qualcomm-Standard unterstützen. Und das alles für wenig Geld? Ja, genau. Um eine spürbar bessere Geräuschunterdrückung zu erhalten, musst du allerdings mehr ausgeben.

2. Sony WF-C700N Erstklassige Sony-Earbuds für rund 130 Euro Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Klangdesign: Geschlossen Gewicht: 4,6g (pro Bud) Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz Treiber: 5mm Akkulaufzeit: Mit ANC: 7,5 Stunden (Buds), 15 Stunden mit Ladecase Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Der detaillierteste, realistischste Klang auf diesem Niveau + Unglaublich komfortabel + Tolle App und 360 Reality Audio Unterstützung Kontra - Kein Lautstärkeregler am Ohr - Keine LDAC-Unterstützung

Sony hat alles, was seine treue Fangemeinde an den teureren Earbuds geliebt hat, in die kleineren WF-C700N gepackt – und das zu einem neuen, niedrigeren Preis. Du bekommst zwar keine verlustfreie LDAC-Unterstützung, aber für dieses Geld sind die Audioqualität und die mühelose ANC derzeit unschlagbar.

Du kannst in der App zwischen "Gehen", "Warten", "Reisen" und "Registrierte Orte" wählen, was auf diesem Niveau wirklich unglaublich ist. Außerdem bekommst du Sonys Standard DSEE-Audio-"Upscaling"-Engine, sodass Spotify-Titel viel besser klingen werden. Das ist die Art von Technik mit der man eher vertraut ist, wenn man die exzellenten Sony WF-1000XM4 oder die Sony WH-1000XM5 benutzt. Schließlich sind die WF-C700N eher im mittleren Preissegment angesiedelt.

Es wäre allerdings unhöflich, für dieses Geld mehr von den Earbuds zu verlangen. Wenn du Tidal abonniert hast, sind sie ein absolutes Muss, denn Sony 360 Reality Audio ist an Bord – also 24 objektbasierte Kanäle, die in einem 360-Grad-Klangbild angeordnet sind, das Sony 2019 eingeführt hat.

Und die exzellente Headphones Connect App von Sony übernimmt das Steuer, wenn es um die Geräuschunterdrückung geht. Sie ist sehr gut. Warum? Adaptive Sound Control, die sich an deine Aktivitäten anpasst – ja, diese Kopfhörer lernen, wie du sie benutzt, und versuchen, dir zu helfen. Du magst nicht, dass ANC aktiviert wird, wenn du dich nicht bewegst? Kein Problem, tippe auf das Rädchen in den Kopfhörer-Einstellungen der App und du kannst Ambient Sound aktivieren oder alle Geräuschprofile ausschalten – und bis du das änderst, wird das immer passieren, wenn du am Schreibtisch sitzt.

Wenn die Umgebungsgeräusche aktiviert sind, kannst du sie mit einem Schieberegler zwischen 1 und 20 einstellen, und das funktioniert sehr gut. Wenn ANC aktiviert ist, werden alle Geräusche bis auf die lautesten gedämpft, sodass du dich ganz auf deine Musik konzentrieren kannst.

Die Bose QuietComfort Earbuds 2 sind unsere Lieblings-Earbuds mit Geräuschunterdrückung, wenn du etwas mehr Geld investieren möchtest. Sie sind ein Upgrade der bereits exzellenten Bose QuietComfort Earbuds – und seien wir mal ehrlich: Bose hat das Buch über Geräuschunterdrückung geschrieben, also bekommst du hier das beste Material (vorausgesetzt, du bist in der Lage, einen Aufpreis zu zahlen).

Durch die Überarbeitung sind die Kopfhörer viel schlanker geworden (6,2 g pro Bud statt 8,5 g beim Original) und die Geräuschunterdrückung wurde erheblich verbessert, was wirklich etwas zu sagen hat, wenn man bedenkt, dass die Original-Kopfhörer eine Zeit lang unsere erste Wahl waren. Aber das geht nicht auf Kosten der Klangqualität.

In unserem Testbericht zu den Bose QuietComfort Earbuds 2 schreiben wir: "Wir können es gar nicht oft genug betonen – der Klang ist sehr ausgewogen, mit einer Menge Details, die durchkommen. Und wenn du trotzdem noch etwas daran ändern möchtest, kannst du das über den EQ in der App tun."

Ja, sie sind teuer – obwohl sie nur so viel kosten wie die Sony WF-1000XM4 – und die Akkulaufzeit ist mit sechs Stunden und weiteren 18 Stunden beim Ladecase eher Standard als hervorragend. Andererseits sind sie wohl die besten kabellosen Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung, die du bekommen kannst.