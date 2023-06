Amazon Prime Day Nintendo Switch-Angebote 2023: Diese Deals solltest du im Auge behalten

Die Amazon Prime Day Nintendo Switch-Angebote werden bald da sein, wenn die jährliche Verkaufsveranstaltung des Online-Händlers vom 11. bis 12. Juli beginnen. Seit letztem Jahr ist die Nintendo Switch OLED bei verschiedenen Händlern vergünstigt, also ist es gut möglich, dass wir das auch beim Prime Day erleben werden.

Die Nintendo Switch OLED, die nun fast zwei Jahre auf dem Markt ist, ist bei den meisten namhaften Online-Händlern in Deutschland erhältlich. Das ist eine gute Gelegenheit, um bei der Konsole selbst, einigen Nintendo Switch-Spielen und einem Nintendo Switch Online-Abonnement zu sparen.

Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass es Angebote für die Nintendo Switch OLED und andere Modelle geben wird, werden diese nicht besonders hoch ausfallen – wir rechnen mit nicht mehr als 10-15% Rabatt für die Konsole. Solltest du die Nintendo Switch bereits besitzen, hast du wahrscheinlich Glück. Die besten Nintendo Switch-Controller und viel weiteres Zubehör sind während des Verkaufszeitraums oft großzügig reduziert. Der Amazon Prime Day ist also eher ein Zeitpunkt, um Jagd auf vergünstigtes Switch-Zubehör zu machen. Ein grandioses Schnäppchen zur Konsole selbst solltest du eher nicht erwarten.



Alle frühzeitigen Gaming-Angebote zum Amazon Prime Day findest du auf der offiziellen Webseite.

Das sind die heutigen besten Nintendo Switch OLED-Angebote

Nintendo Switch-Konsolen & Bundles

Was die diesjährigen Amazon Prime Day Switch OLED Deals so interessant macht, ist sowohl die relative Verfügbarkeit der Konsole als auch die große Menge an Zubehör und Controllern, die für das System erhältlich sind. Da die Switch OLED bald zwei Jahre in den Regalen steht, wird die Wahrscheinlichkeit von Deals und Bundles mit der Zeit immer größer.

Nintendo Switch (Neon-Rot/Neon-Blau)

Zwar mag das OLED-Modell technisch gesehen die beste Switch-Konsole sein, aber das beschränkt sich nur auf den Bildschirm. Wenn du eher an deinem TV spielen willst, tut es auch schon die Standard-Switch.



Spare jetzt ganze 10%!

Nintendo Switch (Neon-Rot/Neon-Blau) und Mario + Rabbids Sparks of Hope (Gold Edition)

Ein Amazon-eigenes Bundle mit Mario + Rabbids Sparks of Hope in der Gold Edition. Das bedeutet, dass du neben Spiel auf den Season Pass erhältst.



Spare jetzt ganze 19%!

Nintendo Switch-Controller & Zubehör

Wie bereits erwähnt, gibt es am Amazon Prime Day aber nicht nur Nintendo Switch-Konsolen im Angebot zu sehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du bei Zubehör, Headsets, Controllern, Nintendo Switch Online-Abonnements und mehr sparen kannst. Wenn du bereits eine Switch-Konsole besitzt, findest du hier eine Übersicht über die Controller und das Zubehör, das du im Auge behalten solltest.

Olimoxi Switch Pro Controller

Dieser Controller ist nicht nur farblich an die Nintendo Switch angepasst, sondern kann auch an einen PC angeschlossen werden.



Spare jetzt ganze 36%!

KDD Joy-Con-Ladestation

Mit dieser cleveren Ladestation kannst vier Joy-Con gleichzeitig aufladen und deine Lieblingsspiele griffbereit darin abstellen.



Spare jetzt ganze 35%!

Nintendo Switch-Spiele

Beim Amazon Prime Day gibt es bestimmt auch Rabatte auf einige der besten Nintendo Switch-Spiele. Nintendo hat eine ganze Reihe von First-Party-Titeln im Programm, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen werden. Aber in der Zwischenzeit solltest du nach Rabatten auf Spiele Ausschau halten, die bereits erschienen sind.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Erst vor wenigen Wochen erschienen und jetzt schon super günstig erhältlich. Reise in Tears of the Kingdom erneut nach Hyrule erlebe unzählige Abenteuer.



Spare jetzt ganze 14%!

It Takes Two

Das wohl beste Koop-Spiel der letzten Jahre. Schnapp dir einen deiner Liebsten und lasst euch gemeinsam von einer zauberhaften Geschichte berieseln.



Spare jetzt ganze 26%!

SD-Karten & Abonnements

Zu guter Letzt solltest du nach Angeboten für Nintendo Switch Online-Abonnements sowie nach den besten SD-Karten für Nintendo Switch Ausschau halten, mit denen du den Speicherplatz deines Systems erheblich erweitern kannst. Diese Karten sind häufig im Angebot und wir wären schockiert, wenn sie bei den Amazon Prime Day Switch-Angeboten nicht dabei wären.

Amazon Prime Day Nintendo Switch-Angebote: FAQs

(Image credit: Future)

Wann beginnt der Amazon Prime Day? Der Amazon Prime Day beginnt am 11. Juli und läuft bis zum Ende des 12. Juli. Auch wenn es sich nur um zwei Tage handelt, kann es sein, dass bereits vor dem offiziellen Starttermin einige Nintendo Switch-Angebote für Konsolen, Zubehör oder Spiele erscheinen. Nintendo könnte auch eine eigene Verkaufsaktion im Nintendo eShop oder im MyNintendo-Store veranstalten.

Was wird im Angebot sein? Fast zwei Jahre nach ihrer Markteinführung sind speziell Angebote für die Switch OLED wahrscheinlicher denn je. Auf Nintendos verbesserte tragbare Konsole gab es während der letztjährigen Black Friday-Aktion bei vielen Einzelhändlern Rabatte. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das beim Prime Day passiert, geringer ist, ist die Tatsache, dass die Konsole jetzt zum Verkauf steht, ein gutes Zeichen für zukünftige Rabatte.

Brauche ich eine Amazon Prime-Mitgliedschaft? Ja, du musst ein Amazon Prime-Mitglied sein, um an den kommenden Amazon Prime Day Nintendo Switch -Angeboten teilnehmen zu können. Zum Glück gibt es für potenzielle Abonnenten eine 30-tägige kostenlose Testphase, d. h. du kannst den Service ohne zusätzliche Kosten ausprobieren.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen



Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 € im Monat, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.



Amazon Prime Day Nintendo Switch-Angebote: Unsere Prognosen

Es ist wahrscheinlich, dass wir während der Prime Day Nintendo Switch-Angebote keinen massiven Rabatt für die Konsolen selbst sehen werden. Immerhin ist die Konsole beim letztjährigen Prime Day auf ihren niedrigsten Preis bei Amazon gefallen. Das heißt nicht, dass es dieses Jahr wieder so sein wird, rechne also eher mit einer leichten Preissenkung für das System.

Mit einer Reihe von Nintendo Switch-Zubehörteilen wirst du aber wahrscheinlich mehr Glück haben. Der hervorragende kabellose Controller 8BitDo Ultimate ist zum Beispiel ein heißer Kandidat für eine Preissenkung und wurde in der Vergangenheit bereits mit ordentlichen Rabatten angeboten. Wir erwarten auch Preissenkungen für den Nintendo Switch Pro Controller und selbstverständlich für SanDisk microSD-Karten aller Größen, die sowohl während als auch außerhalb des Prime Day-Verkaufszeitraums häufig im Angebot sind.

Interessierst du dich für andere Konsolen als die Nintendo Switch am Amazon Prime Day? Dann wirf einen Blick in unsere Artikel zu den Prime Day Xbox Series X-Angeboten oder den Prime Day PS5-Angeboten. Richtig los geht es dann am 11. und 12. Juli.