Amazon Prime Day TV-Angebote 2023: Diese OLED-Fernseher solltest du im Blick behalten

Insofern du schon länger mit der Neuanschaffung eines modernen OLED-TV-Geräts liebäugelst, dürfte alsbald wohl einer der besten Momente gekommen sein, um sich mit einem brandaktuellen Fernseher von LG, Samsung, Sony und Co. einzudecken.

In genau einer Woche findet nämlich einmal mehr der Amazon Prime Day statt und verspricht dir so auch 2023 entlang des 11. sowie 12. Juli eine Reihe von grandiosen Angeboten sowie satten Rabatten auf einen bunten Mix aus Haushaltselektronik, Kopfhörern, Videospielen sowie Smartphones oder Tablets.

Besonders begehrt sind auch 2023 wieder die (zuweilen stark) rabattierten OLED-Fernseher, wobei sich die besten ihrer Klasse durch erstklassige 4K-Bildqualität und hohe Bildfrequenzen von bis zu 120 Hertz auszeichnen. Und auch wenn viele der Vertreter unserer TV-Bestenliste eher im höheren Preissegment angesiedelt sind, begeistern doch auch immer häufiger budgetfreundliche Optionen durch ein atemberaubendes Verhältnis aus gefordertem Preis und gebotener Leistung.

Egal ob du dich aber von Beginn an auf ein High-Class-Modell von Samsung oder LG einschießt oder aber im Budgetsegment für unter 500 oder 1000 Euro nach einer entsprechenden Alternative Ausschau hältst: mit unserem Shopping-Ratgeber für den Prime Day sicherst du dir zweifelsfrei ordentliche Rabatte und unwiderstehliches TV-Vergnügen!

Amazon Prime Day 2023 TV-Angebote: FAQ

Wann werden die ersten Angebote für TV-Geräte zum Amazon Prime Day 2023 bereitstehen?

Der Amazon Prime Day findet auch 2023 wieder vom 11. bis zum 12. Juli statt. Der Großteil der Angebote dürfte hierbei allerdings schon in der Nacht hin zum 11. Juli freigeschaltet werden. Wecker stellen und schnell sein lohnt sich also!

Vor allem in Anbetracht dessen, dass auch immer wieder "Blitzangebote" sowie Tages-Deals hinzukommen, die zwischen den Hauptangeboten eingestreut werden. In jedem Fall kannst du dir hierbei aber sicher sein, dass einige vielversprechende OLED-Fernseher sich munter unter der Angebotsflut tummeln.

Allgemeine Faustregel unsererseits: Schlag zu, sobald du ein Angebot findest, was dir vollends zusagt. Mag etwas plump anmuten, ist aber bei der meist rar gesäten Menge an verfügbaren Geräten essenziell. Schließlich willst du es nicht erleben, dass dir ein Angebot unter der Nase weggekauft wird, oder?

Ansonsten lohnt sich ein regelmäßiger Blick in unsere Ratgeber. Hier werden wir dir in aller Regelmäßigkeit neue Angebote empfehlen, ausverkaufte Schnäppchen durch neue Deals ersetzen oder auf zeitlich limitierte Deals eingehen.

Bonus-Info: Lass deinen Blick in aller Regelmäßigkeit auch einmal über die Angebote anderer Mitbewerber schweifen. Viele ziehen entlang des Prime Day mit den Amazon-Angeboten mit oder unterbieten selbige in einigen Fällen sogar!

Muss ich Amazon Prime-Abonnent sein, um die Angebote in Anspruch nehmen zu können?

Um es kurz zu machen: Ja.

Der Prime Day ist nicht nur eine verlockende Angebotsperiode, sondern für Amazon auch eine der besten Optionen, um den Abschluss eines Abonnements bei hauseigenen Prime-Dienst schmackhafter zu gestalten.

Weil Amazon sich diesbezüglich aber durchaus gnädig zeigt, hast du auch 2023 wieder die Möglichkeit dich für eine kostenfreie Testperiode des Dienstes zu registrieren und dir die besten Deals somit ohne Aufpreis zu sichern. Vergiss nur die rechtzeitige Kündigung nicht, insofern du jenseits der Dealperiode kein Interesse an den zahlreichen Vorzügen hast.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Amazon Prime Day 2023 TV-Angebote: Darauf darfst du im OLED-Segment hoffen

Nur recht selten sind zum Amazon Prime Day tatsächlich auch die aktuellsten OLED-Fernseher in rabattierter Form verfügbar. Entsprechend solltest du deinen Blick also eher auf Modelle aus dem Vorjahr oder gar 2021 fixieren, da selbige zumeist einen idealen Mix aus Qualität, Leistung und niedrigerem Preis offerieren.

2022 durften wir uns so schon über Rabatte für den LG C1 oder den Sony A80J freuen, die beide schon längere Zeit in unseren Top-Listen ihr Dasein fristeten. Entsprechend hoffe ich aber auch dieses Jahr auf schmackhafte Preisnachlässe auf Modelle wie den LG C2, den Sony A80K oder eines der zahlreichen Samsung-TV-Wunder aus dem Vorjahr – Bitte, bitte auch für den The Frame!

Aber warum sollte man überhaupt Geld für ein älteres Modell ausgeben? Nun ja, einerseits, weil die Technik keine übermäßig großen Sprünge macht. Klar ist die Helligkeit beim neuen C3 etwas besser und auch die Bildverarbeitung des neuen LG-Fernsehers weiß zu begeistern. Aber diese Unterschiede wirst du nur in den seltensten Momenten wirklich feststellen oder gar bemängeln.

Andererseits sind eben diese Modelle – wie bereits weiter oben erwähnt – meist spürbar rabattiert und so hast du im Regelfall immer noch ein paar Euro mehr übrig, um dir weitere Angebote oder nützliche Extras wie eine Soundbar für dein TV-Vergnügen zu sichern.

Zuletzt solltest du aber auch ein Auge auf die Fire-TV-Modelle werfen. Schließlich punkten zum Prime Day im Regelfall gerade die Angebote aus dem hauseigenen Ökosystem mit den größten Nachlässen und hiermit auch mit den verlockendsten Preisen für die Käuferschaft.

Um deinen Appetit abschließend aber noch etwas anzuregen, folgt an dieser Stelle ein kleiner Einblick in die Angebote aus dem Vorjahr:

Angebotshighlights aus dem Vorjahr: Die besten TV-Deals 2022

LG C1 65 Zoll OLED-TV Der C1 war für mich zweifelsfrei der Preis-Leistungs-Hammer im Vorjahr. Während des Prime Day 2022 führte dieser OLED-TV noch immer die Spitze unserer Kaufratgeber an und konnte in der 48- sowie 65-Zoll-Variante mit satten Rabatten von bis zu mehreren hundert Euro locken. Wer bei einem ähnlichen Deal dieses Jahr nicht zuschlägt, ist selber Schuld! Gleiches gilt übrigens auch für den Nachfolger, den LG C2!

Samsung QN95B 85 Zoll Der QN95B ist selbst mit Preisnachlass kein Angebot, was man sich mal so nebenbei gönnt, kann aber dank grandioser Neo QLED-Technologie, gigantischer Bildschirmdiagonale, One Connect Box und tollem Sound begeistern. Gewissermaßen ein Rundum-Sorglos-Paket, was auch 2023 wieder mit einem saftigen Rabatt so einige Interessenten aus der Reserve locken dürfte!