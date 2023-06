Amazon Prime Day Brettspielangebote 2023: Das erwarten wir

Die Brettspiel-Deals des Amazon Prime Day sind bald da. Die Verkaufsaktion findet vom 11. bis 12. Juli statt und ist eine der besten Gelegenheiten des Jahres, um einige Brettspiele, die du schon lange ausprobieren wolltest, zu einem reduzierten Preis zu kaufen.

Egal, welche Art von Tabletop-Spiel du suchst, es gibt bestimmt mindestens ein Prime Day Brettspiel-Angebot, das zu dir und deinen Freunden passt. Egal, ob du nach einem bewährten Klassiker wie Catan oder einem modernen Lieblingsspiel wie Gloomhaven suchst - während des Verkaufszeitraums gibt es bestimmt jede Menge Rabatte zu entdecken.

Die besten aktuellen Brettspielangebote

Was die diesjährigen Amazon Prime Day-Brettspiel-Deals so interessant macht, ist die große Auswahl. Wir erwarten Angebote für alle Altersgruppen und für jeden Komplexitätsanspruch. Ob du also direkt losspielen oder dich erst einmal zwei Stunden in eine mehrseitige Anleitung hineinfuchsen willst - hier findest du sicher etwas.

Bist du auf der Suche nach einem Brettspiel, das perfekt für Paare ist? Wir haben auch ein Auge auf die besten Prime Day Brettspiel-Angebote für zwei Spieler geworfen. Sieh dir unten an, welche Spiele es wert sind, dass du sie mit einem Freund, einem Familienmitglied oder deinem Partner spielst.

Oder dürfen es lieber komplexere Spiele sein? Dann bist du mit diesen Amazon Prime Day Brettspiel-Angeboten für Erwachsene gut bedient.

Zum Schluss noch eine ganz besondere Empfehlung. Es mag nicht direkt ein Brettspiel sein, passt aber zum Thema komplexe Gesellschaftsspiele. Denn egal ob du bereits von Magic The Gathering (MTG) gehört hast oder nicht, mit dem neuen Set Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde ist jetzt der Moment, um einzusteigen.

Ich gebe zu, der Einstieg ist nicht ganz so einfach wie bei Mensch ärgere dich nicht, aber nachdem du erst einmal das Grundkonzept durchblickt und ein bis zwei Runden gespielt hast, willst du nicht mehr aufhören. Ich selbst hatte vorher recht wenig mit MTG zu tun, liebe aber schon seit Kindestagen Der Herr der Ringe. Daher hat mir allein schon das Durchstöbern der Decks eine Menge Spaß gemacht. Und meine Helden dann auch noch in taktisch anspruchsvolle Schlachte zu schicken, ist für mich als kleinen Tolkien-Nerd der Wahnsinn.

Solltest du jetzt Interesse bekommen haben, dann bekommst du auf Amazon schon für 19,99 € ein Starterset mit zwei grundverschiedenen Decks. Keine Sorge, du musst nicht sofort verstehen, welche Strategien es alles gibt. Die Starterdecks sind hervorragend ausbalanciert, wodurch du relativ schnell losspielen kannst. Also schlag zu und stürz dich in die Schlacht um Mittelerde.

Amazon Prime Day Brettspiel-Angebote: FAQs

Wann beginnen die Amazon Prime Day Brettspielangebote? Der Amazon Prime Day beginnt am 11. Juli und endet spät am 12. Juli. Auch wenn es nur zwei Tage sind, ist es eine der besten Zeiten des Jahres, um nach hervorragenden Brettspielangeboten zu suchen.

Was wird in den Prime Day Brettspiel-Angeboten enthalten sein? Die Brettspiel-Angebote am Prime Day sind traditionell sehr gut sortiert. Beachtliche Preisnachlässe gibt es in der Regel bei Top-Spielen wie Zug um Zug, Siedler von Catan, Pandemic und Cosmic Encounter. Und wenn du etwas Traditionelleres suchst, haben Scrabble und Bananagrams sowohl während als auch außerhalb des Prime Day großzügige Preissenkungen erfahren.

Muss ich Amazon Prime-Mitglied sein, um an den Prime Day-Angeboten für Brettspiele teilzunehmen? Ja, du musst Amazon Prime-Mitglied sein, um an den Brettspiel-Angeboten des Amazon Prime Day teilnehmen zu können. Zum Glück gibt es für potenzielle Abonnenten eine 30-tägige kostenlose Testphase, in der du den Service ohne zusätzliche Kosten ausprobieren kannst.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Prime Day Brettspielangebote: Unsere Prognosen

Während des Prime Day gibt es Brettspielangebote wie Sand am Meer. Es ist die perfekte Zeit, um sich mit Tabletop-Spielen einzudecken - von altbekannten Favoriten bis hin zu solchen, von denen du vielleicht noch nie gehört hast.

Normalerweise gibt es riesige Rabatte auf Brettspiele wie Pandemic, Monopoly, Scrabble, Gloomhaven, Zug um Zug und Catan und viele andere. Da dies auch einige der besten Brettspiele auf dem Markt sind, empfehlen wir dir, hier mit deiner Suche zu beginnen.

Die besten Angebote für Brettspiele am Prime Day finden zwar zwischen dem 11. und 12. Juli statt, aber wir haben schon vor dem offiziellen Start einige wirklich gute Angebote gesehen, die auch noch ein paar Tage danach gelten. Mach dir also keine Sorgen, wenn du die Website während des angegebenen Verkaufszeitraums nicht besuchen kannst.

