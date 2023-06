Amazon Prime Day Xbox Series-Angebote 2023: Das erwarten wir

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day mit jeder Menge Xbox Series X-Angeboten statt. Das liegt vor allem daran, dass Microsoft den Vorrat erhöht hat, wodurch mehr Verbraucher die Möglichkeit haben sollten, eine Konsole zu erhalten - und das hoffentlich zu einem günstigeren Preis.

Bei der Series S ist es wahrscheinlicher, dass es einen Preisnachlass gibt als bei ihrem leistungsstärkeren Gegenstück, wenn man von den Daten der letzten Jahre ausgeht. Wir erwarten jedoch, dass es bei den besten Xbox Controllern und -Spielen größere Rabatte geben wird. Wenn du auf der Suche nach neuem Zubehör bist, deine physische Spielesammlung aufstocken möchtest, oder ein Auge auf den Game Pass geworfen hast, dann sind die Amazon Prime Day Xbox Series-Angebote genau das Richtige für dich.

Die besten heutigen Xbox Series-Angebote

Was die diesjährigen Amazon Prime Day Deals so interessant macht, ist die Tatsache, dass das Angebot sowohl für die Xbox Series X als auch für die preisgünstigere Series S erhöht wird, wie während des Xbox Games Showcase im Juni 2023 bestätigt wurde. Auch wenn die Rabatte für die Hardware keine feste Garantie sind, ist es mehr als wahrscheinlich, dass während des Verkaufszeitraums Lagerbestände verfügbar sein werden.

Aber es gibt nicht nur Xbox Series X|S Konsolen, die wir im Laufe des Amazon Prime Day erwarten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du auch bei Headsets, Controllern oder sogar einem Xbox Game Pass-Abonnement sparen kannst. Wenn du bereits eine Xbox Series Konsole besitzt, helfen wir dir, nach den besten Angeboten für Xbox-Zubehör Ausschau zu halten.

Besitzt du bereits eine Xbox Series X Konsole und einige Top-Zubehörteile? Eine weitere Stärke der Amazon Prime Day Xbox Series-Angebote ist die Fülle an Spielen, auf die es ebenfalls Rabatte geben wird. Während es auf der Xbox selbst wahrscheinlich einige Angebote im Microsoft Store geben dürfte, wird Amazon wiederum mit Games und Game Pass-Angeboten trumpfen wollen.

Amazon Prime Day Xbox Series-Angebote: FAQs

Wann beginnen die Amazon Prime Day Xbox Series-Angebote? Der Amazon Prime Day beginnt am 11. Juli und läuft bis zum Ende des 12. Auch wenn es sich nur um zwei Tage handelt, könntest du schon vor dem offiziellen Starttermin einige Xbox Series X Angebote für Konsolen, Zubehör oder Spiele finden. Außerdem ist es möglich, dass Xbox die Rabatte auch noch einige Zeit nach dem Event fortsetzt, also behalte die Website vor und nach dem Event im Auge, um eventuelle Sonderangebote zu finden.

Brauche ich dafür ein Amazon Prime Abo? Ja, du musst Amazon Prime-Mitglied sein, um von den kommenden Amazon Prime Day Xbox Series X-Angeboten profitieren zu können. Zum Glück gibt es für potenzielle Abonnenten eine 30-tägige kostenlose Testphase, in der du den Service ausprobieren kannst.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Amazon Prime Day Xbox Series-Angebote: Prognose

Wir gehen nicht davon aus, dass die Xbox Series X selbst während des Prime Day nennenswert reduziert wird. Nicht einmal während des Black Fridays gab es in der Vergangenheit besonders attraktive Angebote auf die leistungsstärkere Series X.

Ausgeschlossen ist aber natürlich nicht, immerhin ist die Konsole inzwischen bereits einige Jahre auf dem Markt. Allerdings halten wir Series S-Angebote für wahrscheinlicher, da das günstigere System am letztjährigen Black Friday auf den niedrigsten Preis aller Zeiten gefallen ist.

Wenn du allerdings auf der Suche nach Zubehör bist, wirst du am Prime Day wahrscheinlich mehr Glück haben. So gab es letztes Jahr einige spannende Angebote auf Festplatten, Headsets und vor allem Controller.

Seitdem bekam Xbox jede Menge Zubehörnachschub, wie etwa der 8BitDo Arcade Stick. Wir würden uns freuen, wenn es beim Prime Day zumindest einen kleinen Rabatt darauf gäbe. Auf den Stick für die Nintendo Switch gibt es regelmäßig Nachlässe, also gehen wir davon aus, dass auch die Xbox-Version bald nachzieht. In der Zwischenzeit haben wir solide Peripheriegeräte wie den PowerA Fusion Pro 3 und den Nacon RIG 300 Pro HX gesehen. Vor allem PowerA ist normalerweise am Prime Day stark vertreten, also halte die Augen offen, wenn du einen besonders hohen Rabatt ergattern willst.

Letztjährige Angebote

Im Folgenden haben wir einige der längerfristigen Prime Day Xbox Series X-Angebote aus dem letzten Jahr hervorgehoben. Da die Probleme mit den Lagerbeständen in vielen Teilen der Welt inzwischen vollständig behoben sind, hoffen wir dieses Mal auf weitere Bundles und Angebote.

PowerA Controller Xbox Serie X|S Hex Purple Die schicken, kabelgebundenen Controller von PowerA gibt es in den verschiedensten Farbvarianten. Allesamt sind sie jedoch eine hervorragende Ergänzung für deine Xbox-Konsole Satte 19% Rabatt gibt es Dank der Black Week aktuell auf diesen schicken PowerA Xbox-Controller

Razer Wolverine V2 Mercury Mit dem Razer Wolverine in diesem schicken Weiß macht das Setup rund um deine Xbox-Konsole gleich noch mehr her. Die kabelgebundene Option bietet hierbei aber nicht nur viel fürs Auge, sondern auch nützliche Zusätze wie ein Paar separat belegbarer Tasten sowie den Hair-Trigger-Modus Mit 24% Nachlass ist der Razer Wolverine V2 noch immer ein attraktives Angebot