Black Friday Deals 2022: Das sind die besten Angebote für die Xbox Series X

Der Black Friday (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht einmal mehr vor der Tür und für Xbox-Gamer gibt es dieses Jahr natürlich wieder jede Menge Deals, die euren Geldbeutel etwas leichter machen, euch dafür aber mit hervorragenden Controllern, Spieletiteln oder sonstigen nützlichen Gadgets versorgen.

Insbesondere die Controller sind immer heiß begehrt, da sie zumeist sowohl für die Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab) als auch für Xbox One (Öffnet sich in einem neuen Tab) nutzbar sind. Aber auch in der Software-Ecke gibt es mit einigen Knallerangeboten zu brandaktuellen Titeln sowie älteren Highlights eine spannende Auswahl.

Und wer weiß... vielleicht ist sogar jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich schon einmal die Geschenke für Familie, Freunde oder sich selbst im Hinblick auf die anstehenden Feiertage zu sichern.

Einen Wermutstropfen gibt es aktuell aber leider. Denn Konsolenangebote blieben bisher aus. Wir halten dich aber natürlich auf dem Laufenden, insofern sich hier noch etwas ändert.

Ohne viel weiteres Vorgeplänkel präsentieren wir dir also im Folgenden schon einmal unsere Highlights der anlaufenden Black Week, die schließlich im Black Friday , am 25. November 2022, gipfelt.

Das sind die besten Xbox-Deals rund um den Black Friday

Black Friday 2022: Die besten Game-Deals für Xbox Series X

(Öffnet sich in einem neuen Tab) A Plague Tale: Requiem (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das hochgelobte Sequel zum spannungsgeladenen Abenteuer des Geschwisterpärchens Alicia und Hugo kannst du dir bereits wenige Wochen nach Release nun zum Knallerpreis sichern. Und lass dir gesagt sein: Hier handelt es sich zweifelsfrei um einen ernstzunehmenden Game of the Year-Kandidaten! Preis: 59,99 € 43,84 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Gotham Knights (Öffnet sich in einem neuen Tab) Im neuesten Abenteuer rund um das von Kriminellen geplagte Gotham schlüpfst du nicht wieder in die Rolle der rächenden Fledermaus, sondern in die ihrer Schüler. Als Batgirl, Nightwing, Red Hood oder Robin stellst du dich infolgedessen mit verschiedensten Fähigkeiten und Talenten den Verbrechern entgegen und schützt Gotham (hoffentlich) einmal mehr vor dem Untergang. Preis: 74,99 € 44,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Halo Infinite (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der Master Chief ist zurück und das einmal mehr in Form eines absolut fantastischen Ego-Shooters. Mit Halo Infinite erwartet dich eine hübsche, weitläufige Spielwelt, allerhand spannende Gefechte und ein grandioses Multiplayer-Erlebnis! Preis: 69,99 € 17,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (Öffnet sich in einem neuen Tab) Magst du LEGO? Magst du Star Wars? Wenn du auf eine oder beide Fragen mit "Ja" antworten kannst, dann ist Die Skywalker Saga ein absoluter Pflichtkauf für dich. Alle neun Episoden wurden hier neu und in charmanter Lego-Optik aufbereitet. Es erwarten dich großer Spielspaß, jede Menge zum Erkunden und das beste LEGO-Videospiel seit geraumer Zeit! Preis: 59,99 € 29,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Persona 5 Royal (Öffnet sich in einem neuen Tab) Zum Geniestreich von Entwickler ATLUS muss man eigentlich gar nicht mehr viel sagen, denn seit Jahren zählt Persona 5 nun schon zu den besten, moderneren JRPGs. Wer es bisher versäumt hat, kann das Mammut-Spiel nun aber auch auf modernen Xbox Konsolen mit 4K und 60 FPS genießen und aktuell sogar noch einmal ordentlich sparen. Preis: 59,99 € 44,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Saints Row (Day One Edition) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Bock auf Zerstörung, abgedrehte Charaktere, geniale Individualisierungsoptionen und ein Abenteuer sondergleichen? Dann bist du bei Saints Row an der richtigen Adresse! Schmeiß das Spiel in die Series X, schalt den Kopf ab und genieße Stunden voller Irrsinn. Preis: 69,99 € 37,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sonic Frontiers (Day One Edition) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Vor wenigen Tagen erschienen und schon unschlagbar günstig. Sichere dir das neue Abenteuer des blauen Igels und genieße eine offene Welt, Highspeed-Plattforming und ein actiongeladenes Kampfsystem.



Preis: 59,99 € 39,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Star Ocean: The Divine Force (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit dem neuesten Eintrag zelebriert Square Enix die Rückkehr der Star Ocean-Reihe. Hierbei handelt es sich um ein spannendes JRPG mit entsprechender Optik, welches in Form einer umfangreichen Story, interessanter Dialoge und einem effektvollem Kampfsystem bei dir punkten will.



Preis: 69,99 € 39,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) The Quarry (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit The Quarry bist du perfekt für die langen Nächte im Winter versorgt. Fans von (Old-School-)Horror, spannender Geschichte sowie gelungener Optik kommen hier vollends auf ihre Kosten. Ganz im Sinne von Vorbildern wie Until Dawn oder der The Dark Pictures Anthology hat eine jede Wahl hier schwerwiegende Folgen für den Ausgang der Geschichte!



Preis: 74,95 € 24,99 €

Black Friday 2022: Die besten Controller-Deals für Xbox Series X

(Öffnet sich in einem neuen Tab) PowerA Controller Xbox Serie X|S Hex Purple (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die schicken, kabelgebundenen Controller von PowerA gibt es in den verschiedensten Farbvarianten. Allesamt sind sie jedoch eine hervorragende Ergänzung für deine Xbox-Konsole Preis: 42,99 € 34,70 €



(Öffnet sich in einem neuen Tab) Razer Wolverine V2 Mercury (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit dem Razer Wolverine in diesem schicken Weiß macht das Setup rund um deine Xbox-Konsole gleich noch mehr her. Die kabelgebundene Option bietet hierbei aber nicht nur viel fürs Auge, sondern auch nützliche Zusätze wie ein Paar separat belegbarer Tasten sowie den Hair-Trigger-Modus Preis: 119,99 € 67,49 €



(Öffnet sich in einem neuen Tab) Wireless 2,4 GHz Controller für Xbox Series- und Xbox One-Konsolen (Öffnet sich in einem neuen Tab) Dieser schicke Wireless-Controller ist die perfekte Wahl für alle, die sich vom Original-Controller ein stärkeres taktiles Feedback sowie mehr Vibration wünschen. Wahlweise kannst du ihn hierbei für die ältere sowie die aktuelle Microsoft-Konsolengeneration nutzen, aber natürlich auch am PC verwenden. Preis: Als Prime-Kunde für 36,98 € zu ergattern



Black Friday 2022: Die besten Angebote für das Zubehör der Xbox Series X

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Seagate Game Drive für Xbox-Konsolen 2 TB externe Festplatte (HDD) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Gerade mit der eher leicht betuchten Series S kann es schon einmal vorkommen, dass die Festplatte schneller voll ist als einem das als Spieler lieb ist. Genau hier greift diese externe Ergänzung und sichert dir so die Möglichkeit alle deine Lieblingstitel allzeit griffbereit zu haben! Preis: 114,99 € 72,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Razer Kishi Controller für iPhone (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der Razer Kishi ist die ideale Ergänzung für alle, die über Game Pass Ultimate gern unterwegs ihre Spiele konsumieren. Entsprechend ist er für die komfortable Steuerung to go ausgelegt und steht anderen Controllern im Punkto Bedienkomfort in nichts nach. Preis: 109,99 € 49,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Razer Universal-Schnellladestation für Xbox-Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit der schicken Schnellladestation bist du immer bestens gewappnet für die nächste Gaming-Session. Und hierbei ist sie nicht nur platzsparend, sondern macht auch optisch etwas her! Preis: 59,99 € 32,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Rapthor 2800mAh Controller Battery Pack (Öffnet sich in einem neuen Tab) Als Alternative zur vorher genannten Ladestation bietet sich aber auch das Battery Pack von Rapthor an. Hiermit kannst du deine Batterien und damit deinen Controller schnellstmöglich wieder mit der nötigen Leistung versorgen! Preis: 32,99 € 26,39 € (nur als Prime-Kunde)

(Öffnet sich in einem neuen Tab) HyperX CloudX Stinger Core – kabelloses Gaming-Headset (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das Gleiche, was wir bereits vorher über die SteelSeries-Vertreter äußerten, gilt natürlich auch für dieses HyperX-Headset. Und das Beste: Das ohnehin schon starke Preis-Leistungs-Verhältnis wird zum Black Friday noch einmal übertroffen! Preis: 99,99 € 64,99 €

(Öffnet sich in einem neuen Tab) SteelSeries Arctis 9X (integrierte Xbox Wireless-/Bluetooth-Konnektivität) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die Wahl des richtigen Headsets für den perfekten Gaming-Komfort mit deiner Series-Konsole kann sich mitunter als schwere Aufgabe entpuppen. Mit den SteelSeries Arctis 9X bist du aber bestens beraten – immerhin wurden diese mit vielerlei Features extra auf Xbox-Gamer zugeschnitten. Preis: 199,99 € 131,55 €