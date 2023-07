Wir verraten dir, wo du das neue PS5-Bundle für Spider-Man 2 sowie den DualSense kaufen kannst

Auch im zweiten Halbjahr des Gaming-Jahres 2023 erwarten uns noch heiße Neuerscheinungen wie Starfield oder aber Marvel's Spider-Man 2, welche uns einmal mehr vor die Konsolen locken wollen.

Gerade für den letztgenannten Titel gibt es nun aber auch eine Limited Edition, womit der Einstieg in die Welt der aktuellen Hardware-Generation möglichst stylisch werden dürfte. Diese kannst du bereits vorbestellen und bist somit bestens für den Oktober gewappnet, wo die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft einmal mehr New York (un)sicher machen wird.

Im Folgenden verraten wir dir freundlicherweise nicht nur, wie die limitierte PS5-Variante aussehen wird, sondern geben dir auch noch die passende Auswahl an Händlern an die Hand, sodass auch du dir schon heute den einmaligen Eye-Catcher sicher kannst.

Das Marvel's Spider-Man 2 PS5 Bundle beinhaltet neben einer einzigartig gestalteten Konsole im ikonischen roten Farbschema des Hauptcharakters einige schwarz gefärbte Details, die auf den Fan-Favorit Venom sowie die Verderbnis mit dem schwarzen Symbionten hindeuten dürften. Eben dieses Design erstreckt sich zudem auf den DualSense-Controller, welcher wahlweise auch separat erworben werden kann und den gesamtheitlichen Look der Sammler-Edition gelungen abrundet. On top bekommst du beim PS5-Bundle einen digitalen Gutschein für die Vollversion des Spiels. Und auch wenn das Spinnenabenteuer erst im Oktober seinen Release feiert, kannst du dich bereits Anfang September schon mit deiner neuen PS5 sowie dem DualSense austoben. Der perfekte Einstieg für alle, die bisher mit dem Erwerb gezögert haben? Womöglich!

Neben PlayStation Direct bieten auch Händler wie Saturn oder Media Markt die limitierte Edition der Spider-Man-2-Hardware an, womit eine gewisse Auswahl an Angeboten gegeben ist. Unterhalb findest du eine kleine Auswahl an Händlern, wo du dir das Bundle sichern kannst, in jedem Fall solltest du aber schnell sein, da solcherlei Sammler-Edition zumeist schon innerhalb weniger Tage ausverkauft sind.

Die Farben des roten Anzugs unseres liebsten Wandkrabblers treffen auf schwarze Elemente des Symbionten Venom (Image credit: Sony)

Hier kannst du das Marvel's Spider-Man 2-Bundle vorbestellen:

Sichere dir das Bundle sofort bei PlayStation Direct Natürlich kannst du die limitierte Sondervariante der PS5-Konsole inklusive DualSense-Controller und Online-Code für das PS5-Spiel schon heute bei PlayStation offiziell erwerben. Hier sicherst du dir die Kombi für 659,99 Euro. Alternativ kannst du dir auch nur den DualSense-Controller im Spider-Man-Design gönnen, welcher mit 79,99 Euro zu Buche schlägt.



Bestelle die Sonderedition der PS5 bei Media Markt oder Saturn vor! Bereits jetzt kannst du dich auch bei Media Markt oder Saturn mit der neuen PS5-Variante zum Action-Kracher für 659,99 Euro eindecken. Und natürlich steht es dir auch hier frei, dein Setup mit einem zweiten DualSense (79,99 Euro) in auffallender Farbgebung zu ergänzen! Beide Produkte sind laut Anbieter noch bis zum 1. September in deinen Händen! Ergänze dein Setup mit dem DualSense in den Spider-Man-Farben noch heute und schlag bei Media Markt oder aber Saturn zu!



(Image credit: Sony)

Was wird mich das Bundle für die limitierte Spider-Man-PS5 kosten? Inzwischen wissen wir, dass das rar gesäte Bundle für 659,99 Euro in Deutschland angeboten wird. Enthalten sind hier neben der Konsole selbst auch ein DualSense in entsprechenden Farben sowie der Online-Code für den Vollpreistitel Marvel's Spider-Man 2, der im Oktober erscheint. Auf Wunsch kann der DualSense auch separat erworben werden, um deine Controller-Auswahl aufzustocken und wird hierbei für 79,99 Euro angeboten.

Beinhaltet die Limited Edition des PlayStation-5-Bundles auch das Spiel? Ja, wie bereits im Vorfeld bestätigt werden konnte, wird ein jeder Besitzer der Konsole auch einen Couponcode für die digitale Version erhalten, der es erlaubt das Spiel zu erwerben und am 20. Oktober direkt loszuspielen. Entsprechend wird keine Disk-Variante enthalten sein oder nachgereicht, was aber ohnehin bei solcherlei Bundles schon seit längerer Zeit ein Standard scheint.

Kann ich den Controller auch separat erwerben? Wie weiter oben erwähnt, wird der DualSense auch separat zur Verfügung stehen und hierbei 79,99 Euro kosten. Auf Amazon finden sich außerdem bereits Einträge zu den Face-Plates womit du deine weiße PS5-Konsole auf Wunsch auch umgestalten kannst, solltest du eine besitzen.

Spider-Man 2 wirkt zweifelsohne wie der nächst beeindruckende Titel, der uns auf der PS5 erwartet und könnte sich so zu einem unserer All-Time-Highlights für das aktuelle Sony-Flaggschiff mausern. Um den Titel zu Release bestmöglich zu genießen, könnte sich zudem die Investition in einen passenden Monitor lohnen, wobei wir dir glücklicherweise bereits eine kleine Auswahl unserer Highlights zusammengestellt haben. Reinschauen lohnt sich!