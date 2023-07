Sony enthüllt ein Limited Edition Spider-Man 2 PS5-Bundle

Sony hat ein neues Limited Edition Spider-Man 2 PS5-Bundle und einen neuen Story-Trailer für den kommenden Blockbuster enthüllt. Die Vorbestellungen beginnen am 28. Juli. Das Paket enthält ein einzigartig gestaltete Konsole, einen speziellen DualSense-Controller und einen digitalen Gutscheincode für das Spiel, das am 20. Oktober erscheint.

Die Konsole ist größtenteils in Schwarz gehalten, mit dem Spider-Man-Symbol von Insomniac Games auf jeder Frontplatte in der unteren Ecke. Dennoch gibt es einen Hauch des ikonischen Rots, für das die Figur bekannt ist. Gemeinsam symbolisiert das den Kampf, den Peter gegen den Einfluss des Symbionten führen muss.

Diese Designphilosophie gilt auch für den DualSense: Die linke Seite ist größtenteils schwarz, während die rechte Seite rot durchscheint. Das D-Pad ist ebenfalls schwarz, bildet mit den weißen Tasten auf der Vorderseite aber einen schönen Kontrast, und das Spider-Man-Emblem ist auch auf dem Touchpad zu sehen.

Das Schöne am Design der PS5 ist, dass die Abdeckungen leicht abnehmbar sind, sodass du, falls du bereits glücklicher Besitzer der Konsole bist, nicht auf den Spider-Man-Style verzichten musst. Sony hat bestätigt, dass die Konsolenabdeckungen und der Custom Controller auch separat verkauft werden, sodass du keine Angst haben musst, etwas zu verpassen. Die vollständigen Details findest du im PlayStation Blog-Post.

Es ist großartig zu sehen, dass Sony endlich einen einzigartigen Ansatz für eine limitierte Auflage seiner Konsole wählt, der in den letzten drei Jahren nur angedeutet wurde. Zuletzt hat der japanische Hardwaregigant für Final Fantasy 16 individuelle Faceplates exklusiv in der Region veröffentlicht, und das zu einem Zeitpunkt, an dem wir dachten, dass es nicht so lange dauern sollte, bis die PS5 individuelle Designs bekommt.

Auch für den DualSense gibt es nicht viele Sonderanfertigungen. Die einzige Ausnahme ist der PS5-Controller für God of War Ragnarök, der jetzt nur noch schwer zu bekommen ist. Wir hoffen, dass der Erfolg des Spider-Man 2-Bundes der Startschuss für weitere hochkarätige Kooperationen sein wird, denn das Gerät profitiert sicherlich von der Individualisierung.

Die neue Spider-Man 2 PS5-Konsole passt gut zu einem der besten Monitore für PS5 und damit du auch Platz für das Spiel hast, empfiehlt sich eine gute SSD für deine PlayStation.