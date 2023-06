Amazon Prime Day Chromebook-Angebote 2023: Was wir erwarten dürfen

Du suchst nach dem nächsten rekordverdächtigen Chromebook-Deal? Dann bist du hier goldrichtig!

Egal ob für Arbeit, Schule oder Online-Shopping in deiner Freizeit: Das Chromebook ist ein idealer Begleiter für all deine Alltagstätigkeiten und begeistert mit üppiger Akkulaufzeit sowie umfangreichen Google Workspace. Viele Chromebook-Vertreter sind zudem schon entlang ihrer UVP wahre Preis-Leistungs-Schnäppchen und somit auch für preisbewusste Käufer eine spannende Wahl.

Passend zum Prime Day dürfen wir zudem wieder auf heiße Deals und purzelnde Preise bei einigen der besten Google-Laptops hoffen. Der Prime Day ist übrigens bereits für den 11. und 12. Juli bestätigt und damit ist auch die Wartezeit entsprechend kurz.

Um dir die wenigen Wochen bis zu den Angebotstagen aber weiter zu versüßen, habe ich es mir an dieser Stelle einmal zur Aufgabe gemacht, dir die besten Angebote der vergangenen Aktionszeiträume bei Amazon zusammenzusuchen. So weißt du schon heute, worauf du die kommenden Tage achten solltest und welcher angepriesene Deal auch tatsächlich ein Schnäppchen darstellt.

Amazon Prime Day Chromebook-Angebote: FAQs

(Image credit: Mark Pickavance)

Ab wann sind die Angebote für Chromebooks verfügbar?

Der Prime Day geht bereits am 11. Juli an den Start und bietet dir so ab Mitternacht eine Vielzahl an Tiefstpreisangeboten, die mitunter auch das Chromebook-Segment betreffen dürften. Schnell sein ist hier aber zweifelsfrei die Devise, da die Deals nur von kurzer Dauer sind, häufig recht schnell vergriffen sein dürften und der Prime Day am Tagesende des 12. Juli schon wieder seinen Abschluss findet.

Ein wachsames Auge solltest du zudem auf etwaige Vorabangebote haben, die in den kommenden Tagen in aller Regelmäßigkeit eintrudeln dürften. Selbige sind zwar zumeist Amazon-eigenen Geräten vorbehalten, das ein oder andere Chromebook-Schnäppchen könnte sich dort aber dennoch schon verstecken ...

Benötige ich für die entsprechenden Rabatte einen Amazon Prime-Account?

Die Deals, welche während des Prime Day zur Verfügung gestellt werden, sind im Regelfall den Mitgliedern eines entsprechenden Abonnements vorbehalten. Folglich musst du bei Amazon Prime angemeldet sein, um dir die größten Rabatte auf ein Chromebook zu sichern.

Bist du kein Abonnent, siehst aber dennoch etwas von Interesse, so musst du noch längst nicht verzagen. Immerhin bietet dir Amazon auch dieses Jahr die Möglichkeit, eine 30-tägige Testmitgliedschaft abzuschließen und so in kostenfrei von den Rabatten zu profitieren.

Einstige Kunden müssen ihr Abo allerdings erneuern, insofern sie die rabattierten Produkte kostengünstig erwerben wollen. Der Preis für eine Mitgliedschaft beruft sich hierbei derzeit auf 7,99 Euro, die monatlich fällig werden. Billiger wird es beim Abschluss eines Jahresabonnements, wo einmalig 69 Euro eingezogen werden und sich der monatliche Preis somit auf 5,75 beschränkt.

Vergiss nur nicht, das Abonnement zu kündigen, insofern du selbiges einzig für die Angebotstage abgeschlossen hast.

So meldest du dich für einen kostenlosen 30-tägigen Prime-Test an

1. Gehe zu Amazon Prime

2. Wähle aus: Starte dein kostenloses Probeabo

3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn du dazu aufgefordert wirst

4. Starte die Suche nach Angeboten

Prime Day Chromebook-Angebote: Das können wir erwarten

Das Chromebook ist eine zunehmend beliebte, äußerst handliche und einfach zu nutzende Laptop-Variante, die dazu noch durch einen üppigen Akku glänzt. Aber auch wenn die Google-Notebooks äußerst erschwinglich sind, sollte man natürlich sparen, wo man kann. Entsprechend will auch ich nicht, dass du hier zu viel Geld für einen Laptop ausgibst, der dir eigentlich nur als einfacher Arbeits- und Alltagsbegleiter taugen soll.

Mit Glück findet man aber zweifelsfrei auch dieses Jahr eine gute Handvoll Angebote, die schon für unter 200 Euro zu erwerben sind. Vorrangig sind so im Chromebook-Segment immer wieder Vertreter von Lenovo, Acer und Asus ausfindig zu machen, die als ideales Einstiegsgerät taugen.

Klar, die Ausstattung ist weniger umfangreich als beispielsweise bei einem High-End-Ultrabook, für das alltägliche Browsing, die ein oder andere Mail und Videotelefonate in der Mittagspause dürfte das aber problemlos genügen!

Wer etwas mehr Geld bei Tasche hat, der sollte aber auch die 2-in-1-Geräte wie Convertibles nicht außer Acht lassen. Mehr Power für Gaming gefällig? Kein Problem, sagt sich Google und bietet dir inzwischen auch eine Reihe entsprechender Gaming-Chromebooks an, die zum Prime Day einen ihrer ersten größeren Preisstürze erleben könnten.

Was sich schlussendlich lohnt, kann ich dir aber natürlich erst dann verraten, wenn wir die offiziellen Preise bei Amazon kennen. Bis dahin können wir aber zumindest schon einmal einen kleinen Blick auf vergangene Deals riskieren, um zu erahnen, wohin die Reise geht.

Die besten Chromebook-Angebote der Vergangenheit

Asus Chromebook CX17: 399,00 Euro 259,00 Euro

(Ersparnis 140 Euro bzw. 35 Prozent) Im Oktober des Vorjahres lockte Amazon mit diesem verlockenden Angebot zum Asus Chromebook CX17 viele Nutzer hin zum risikoarmen Einsteig eines Chromebooks. Begeistern kann das CX17 nach wie vor mit einer hohen Auflösung von 1600x900 Pixeln, einem schicken 17,3-Zoll-IPS-Display und üppiger Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Acer Chromebook Spin 311: 229,00 Euro 199,00 Euro Euro (Ersparnis 30 Euro bzw. 13 Prozent) Das Acer Chromebook Spin 311 begeistert als handliche 2-in-1-Lösung für Schule und Arbeit, die mit ihren 64 GB eMMC-Speicher wichtige Dokumente griffbereit hält, während sie dank eines ansehnlichen und kompakten 11,6-Zoll-Displays in jeden Rucksack passt. Der Rabatt war zum vergangenen Black Friday nicht gigantisch, konnte aber den nötigen Kaufreiz bei einigen Interessenten setzen.

Lenovo IdeaPad Flex 3: 479,00 Euro 299 Euro

(Ersparnis: 180 Euro bzw. 38 Prozent) Zweifelsfrei eines der größten Schnäppchen aus dem Vorjahr war das Lenovo IdeaPad Flex 3. Selbiges ist mit einem (für Chromebook-Verhältnisse) üppigen 128 GB SSD-Speicher bestückt, während der Intel Celeron N4500 die nötige Power für den Alltag liefert. Das Multi-Touch-Display kann auf 15,6 Zoll glänzen, während die gewohnte Bedienungsfreundlichkeit von ChromeOS ihr Übriges tut.