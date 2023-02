Included in this guide:

Die besten PS5-Headsets wurden entwickelt, um den Nutzer in die umfangreichen Audiofunktionen der Next-Gen-Konsole eintauchen zu lassen, und bei der Vielzahl an Optionen, die im Jahr 2023 verfügbar sind, mangelt es dir auch nicht an Vielfalt. Unabhängig von deinen Vorlieben und deinem Budget gibt es bestimmt ein Headset, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir haben die Besten der Besten ausgewählt, von preiswerten Optionen bis hin zu Premium-Alternativen und kabelgebundenen/drahtlosen Headsets.

Das Spannende an einigen der besten PS5-Headsets ist, dass sie manche der besten PS5-Spiele auf die nächste Stufe heben. Das kann durch 3D AudioTech von Sony erreicht werden, aber auch durch konventionellen 7.1 Surround Sound und eine Art von Geräuschunterdrückung. Es ist wichtig, dass du so gut hörst, wie du hörst, und wir haben viele der Mikrofone dieser Modelle auf der PS5 getestet, um sicherzustellen, dass sie für den Preis in Ordnung sind.

Wir sind der Meinung, dass ein PS5-Headset ohne Weiteres zum besten PS5-Zubehör in diesem Jahr zählen kann. Wenn du das Beste aus deinem System herausholen willst, empfehlen wir dir die besten SSDs für die PS5 und die besten Monitore für die PS5, um ein optimales Spielerlebnis zu erhalten.

Die besten PS5-Headsets in 2023

Das PS5 Pulse 3D Wireless Headset ist unsere Nummer eins unter den besten PS5-Headsets. Das liegt an seinem günstigen Preis, der nativen Kompatibilität mit der Konsole und einer Reihe von Funktionen, die du in der Regel nicht in der Preisklasse von 99,99€ findest.

Der simulierte Surround-Sound des PS5 Pulse 3D Wireless-Headsets ist durchweg solide und liefert eine gute Leistung im Spiel und beim Genießen von Medien und Musik. Das Headset lässt sich über den kabellosen Dongle sofort mit der Konsole koppeln und hat eine Akkulaufzeit von etwa 12 Stunden bei der Wiedergabe. Das ist zwar nicht so lang wie bei den anderen aufgeführten Modellen, reicht aber für ein oder zwei durchschnittliche Spielsessions aus.

Das Hauptargument für dieses Modell ist jedoch das 3D Tempest AudioTech. In unseren Tests haben wir festgestellt, dass es unglaublich gut funktioniert und in Titeln wie Spider-Man: Miles Morales und Sackboy: A Big Adventure ein richtungsweisendes und immersives Klangerlebnis liefert. Es ist kein direkter Ersatz für Dolby Atmos, kann aber im Vergleich durchaus mithalten.

Die Unterstützung für die Technologie des Headsets nimmt weiter zu, denn auch neuere Titel wie Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 unterstützen Sonys 3D-Audio. Auch die Liste der Spiele, die das Headset unterstützen, wird immer länger: Mittlerweile gibt es über 25 Spiele, die diese Technologie nutzen. Wenn du jemand bist, der Sound ernst nehmen will, ohne die Bank zu sprengen, dann hat diese Option alles, was du brauchst.



Lies unseren ausführlichen Testbericht: PS5 Pulse 3D Wireless Headset

2. SteelSeries Arctis 7P+ Wireless Das vielseitigste PS5-Headset Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Konnektivität: 2.4 GHz Wireless; USB-C Akkulaufzeit: 30 Stunden Funktionen: 40mm-Treiber; versenkbares, bidirektionales Mikrofon; Tempest 3D AudioTech Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Entwickelt für PS5 + Kompatibel mit Tempest 3D AudioTech + Unterstützung für Schnellladung Kontra - Teurer als das ursprüngliche Modell

Während uns das ursprüngliche Modell SteelSeries Arctis 7p Wireless bereits sehr überzeugt hat, behebt dieses überarbeitete Headset viele der Probleme, die wir mit dem ersten Headset hatten. Verbessert wurde vor allem die Akkulaufzeit mit rund 30 Stunden Wiedergabezeit und die volle Unterstützung für das Tempest 3D AudioTech. So verpasst du nicht die einzigartigen Audiofunktionen der Konsole.

Die Vielseitigkeit des Arctis 7p+ Wireless ist das herausragende Merkmal der Konsole. Denn mit einem 2,4-GHz-Dongle unterstützt es nicht nur die PS5, sondern auch PS4, Nintendo Switch, PC und Android-Geräte. Das bedeutet, dass das Headset nicht nur auf Sonys Konsole gut funktioniert, sondern auch mit den Geräten, die du bereits besitzt, einwandfrei zusammenarbeitet.

Mit einem Preis von 199,99€ ist es bei weitem nicht das billigste PS5-Headset auf dem Markt, aber du bekommst dafür eine etwa doppelt so lange Akkulaufzeit wie das Sony-eigene Modell, eine bessere Verarbeitungsqualität und die 3D-Audiotechnologie. Wenn du auf der Suche nach einem Premium-Headset bist, das alle Voraussetzungen für das neueste System und mehr erfüllt.

3. Razer Kaira X für Playstation Das beste PS5-Headset fürs kleine Budget Spezifikationen Konnektivität: 3.5mm Kabellänge: 1,30m Funktionen: 50mm-Treiber; HyperClear Cardioid-Mikrofon; Memory-Schaumstoff-Ohrmuscheln Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Gebaut für Komfort + 50-mm-Tri-Force-Treiber + Anständige Kabellänge Kontra - Kabelgebunden

Es gibt keinen Grund, warum ein günstiges PS5-Headset Abstriche bei der Verarbeitung oder der Klangqualität machen muss, und genau das ist das Mantra des Razer Kaira X für PlayStation. Die günstigere Variante des offiziell lizenzierten Gaming-Headsets der Marke verfügt über die gleichen hochwertigen 50-mm-Tri-Force-Audiotreiber und Memory Foam-Ohrpolster wie die weitaus teureren Varianten.

Das Razer Kaira X für PlayStation kostet nämlich nur 69,99€. Der Hauptnachteil dieses günstigen Preises ist, dass du keine drahtlose Verbindung bekommst. Wenn du jedoch damit klarkommst, an deine Konsole gebunden zu sein, kannst du dich auf ein ausgewogenes Klangprofil und ein hochwertiges Mikrofon für den Einsatz im Spiel freuen.

Es stimmt zwar, dass einige kabelgebundene PS5-Headsets günstiger sind, aber dafür bekommst du auch die begehrte Razer-Qualität, sodass du viele Jahre Freude an ihnen haben wirst. Da uns bereits das Razer Kaira gefallen hat, können wir dir getrost eine günstigere Alternative empfehlen, die auf demselben soliden Grundgerüst basiert.

Das Razer Kraken Kitty V2 Pro ist das neueste Modell in der langjährigen rosa und süßen Serie des Herstellers. Dieses Mal richtet es sich vor allem an Streamer, die einen gewissen Vibe in ihren Sendungen haben. Das spiegelt sich nicht nur in dem wunderschönen Design wider, sondern auch in den austauschbaren Ohren, die mit eigenen, auf den Stream reagierenden Lichtmodi ausgestattet sind. Du hast die Wahl zwischen Hasen-, Bären- und Katzenohren.



Mit einem Preis von 239,99 € ist das Razer Kraken Kitty V2 Pro nicht gerade das günstigste PS5-Headset auf dem Markt, vor allem, wenn man bedenkt, dass es kabellose Optionen deutlich günstiger gibt. Für das Design zahlst du sicherlich einen erheblichen Aufpreis. Dafür wird es aber von den großartig klingenden TriForce Titanium 50-mm-Audiotreibern unterstützt, die das Hören von Musik und das Durchspielen der neuesten Spiele zu einem angenehmen Erlebnis machen.

Wenn man bedenkt, dass die meisten Streamer an einem der besten Gaming-Schreibtische mit einem der besten Gaming-Stühle auf dem Markt sitzen werden, ist die USB-Verbindung kein großes Problem. Wenn du lieber auf dem Sofa spielst, solltest du dich für eine kabellose Alternative entscheiden, wie zum Beispiel die anderen PS5-Headsets in unserer Übersicht.



Lies unseren ausführlichen Testbericht: Razer Kraken Kitty V2 Pro

Wenn es um Premium-PS5-Headsets geht, dann ist das Astro A50 Wireless das Nonplusultra. Das spiegelt sich in der Designsprache und der High-End-Konstruktion wider. Es ist zwar etwas groß und sperrig, aber bei unseren Tests stellte sich heraus, dass es genau das richtige Maß an Gewicht auf dem Kopf hat, gut mit dem Riemen zusammenpasst und die Ohren so gut umschließt, dass wir vergessen haben, dass wir es tragen. Das Mikrofon kann zwar nicht abgenommen werden, aber es lässt sich zusammenklappen und automatisch stummschalten, was praktisch ist.



Bei einem Preis von 339 Euro würdest du erwarten, dass das Astro A50 PS5-Headset gut klingt, und glücklicherweise besteht es diesen Test mit Bravour. Die wohl größte Stärke ist der software-simulierte 7.1-Surround-Sound, der unserer Meinung nach im Vergleich zu anderen umfassenden Audiolösungen weitgehend mithalten kann. Das Audioprofil ist sehr ausgewogen und hebt das A50s von der Konkurrenz ab.

Alles in allem: Wenn du ein PS5-Headset suchst, das gut aussieht, gut verarbeitet ist und erstklassige Audiofunktionen bietet, dann ist das Astro A50 genau das Richtige für dich, wenn du etwas mehr Geld übrig hast. Das Astro A50 ist keine Option für jedermann und richtet sich ganz klar an audiophile und enthusiastische Gamer. Das Astro A50 ist zwar nicht unbedingt notwendig, kann dir aber helfen, deinem idealen Komplettsetup näher zu kommen.



Lies unseren ausführlichen Testbericht: Astro Gaming A50 Wireless Headset

Wenn es dir nichts ausmacht, an einem Kabel zu hängen, dann ist das Epos H3 Gaming-Headset genau das Richtige für diejenigen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Unsere Tests haben ergeben, dass dieses Modell sowohl für Spiele als auch für den Medienkonsum geeignet ist, da es ein sauberes und flaches Audioprofil bietet, das nicht von der Audioquelle ablenkt oder sie untergräbt. Da es sich um ein kabelgebundenes Headset handelt, kann jedes Gerät mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss die Vorteile dieses Headsets ebenfalls nutzen.

Eine große Stärke des Epos H3 ist, dass es nicht die Bank sprengt. Während dieses Headset früher etwas teurer war als andere kabellose Headsets, ist das jetzt nicht mehr der Fall. Du bekommst es für 79,99 €, aber es wird auch häufig unter diesem Preis angeboten. Die Vielseitigkeit des Headsets bedeutet, dass es auch mit anderen kompatiblen Geräten wie deinem Smartphone und den Konsolen der Konkurrenz funktioniert.

Was uns am Epos H3 besonders gut gefällt, ist das eingebaute Mikrofon. Es ist zwar kein Ersatz für eines der besten Mikrofone auf dem Markt, aber wir fanden, dass das an diesem Headset angebrachte Mikrofon hervorragend klang und unerwünschte Hintergrundgeräusche bei intensiven Spielesessions mit Freunden mehr als ausblendete.



Lies unseren ausfürhlichen Tetsbericht: Epos H3

Die besten PS5-Headsets: FAQs

Benötigt die PS5 ein bestimmtes Headset? Obwohl die PS5 nicht unbedingt ein spezielles Headset braucht, lohnt es sich, viele Funktionen der auf dem Markt erhältlichen Headsets zu nutzen. Sie wurden entwickelt, um dich näher an die Spiele heranzuführen, die du spielst. Ein Headset, das Dinge wie 3D-Audio unterstützt, lohnt sich also, damit du das Beste aus deiner Konsole herausholen kannst.

Welche Headsets funktionieren mit der PS5? Da die PS5 einen 3,5-mm-Klinkenanschluss hat, unterstützt sie viele kabelgebundene Headsets, aber die PS5 ist nicht unbedingt mit jedem kabellosen Headset kompatibel. Deshalb ist es immer am besten, vor dem Kauf zu prüfen, ob das Produkt mit der Konsole kompatibel ist, vor allem bei Drittanbietern.

Ist PS5 3D Audio gut? Wenn du das Beste aus dem PS5 3D-Audio herausholst, wirst du definitiv einen Unterschied hören. In Kombination mit einem guten Gaming-Monitor oder Gaming-Fernseher werden dich die besten PS5-Spiele stundenlang in eine neue Realität entführen, ohne dass du es merkst. Wenn du also unbedingt ein wirklich packendes Spielerlebnis haben willst, ist 3D-Audio ein großartiges Feature, das du unbedingt nutzen solltest.

