Turtle Beach Stealth Pro im Test: Das ultimative Premium-Gaming-Headset

Das Turtle Beach Stealth Pro ist ein Premium-Headset, das sich so gut anfühlt und klingt, wie du es dir angesichts des Preises erhoffen würdest. Ausgestattet mit aktiver Geräuschunterdrückung, atemberaubenden, handabgestimmten 50-mm-Treibern und plattformübergreifender Vielseitigkeit durch 2,4 GHz und Bluetooth, ist es alles, was ein High-End-Modell sein sollte. Nur hat die Bluetooth-Verbindung hin und wieder bei uns gestottert, wodurch einfaches Musikhören etwas anstrengend wurde.

Das Turtle Beach Stealth Pro ist das neueste Flaggschiff unter den Gaming-Headsets der etablierten Marke, die ihr Headset als das Nonplusultra positioniert, egal ob du auf Konsole, PC oder Mobilgeräten spielst. Ausgestattet mit exzellenten Audiotreibern, führendem Design und Verarbeitungsqualität sowie einem unverwechselbaren Stil, setzt es einen unglaublich hohen Standard für das, was bei plattformübergreifenden Modellen möglich ist.

Das Turtle Beach Stealth Pro kann ohne weiteres als eines der besten PS5-Headsets und eines der besten Xbox-Headsets bezeichnet werden. Ich plädiere auch dafür, dass es als eines der besten PC-Gaming-Headsets in die Geschichte eingeht. Der Preis ist zwar happig, aber hier bekommst du wirklich das, wofür du bezahlst, denn es stellt die Konkurrenz in den Schatten und es gibt kaum etwas zu bemängeln. Höchstens, die manchmal doch recht wackelige Bluetooth-Verbindung, die aber fast nicht der Rede wert ist.

(Image credit: Michael Winkel)

Turtle Beach Stealth Pro bei Amazon für 329,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Design des Turtle Beach Stealth Pro ist im Vergleich zu dem, was wir normalerweise von dem Gaming-Headset-Hersteller sehen, deutlich dezenter. Die knalligen Farben der preisgünstigen Recon-Linie und die klobigen Teile des Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurden durch etwas viel Schlichteres und Hochwertigeres in Haptik und Verarbeitung ersetzt. Das Kunstleder des Bügels und der Ohrmuscheln sowie die grauen Metallakzente erinnern eher an einen Studiokopfhörer als an ein Gaming-Headset. Es sieht unglaublich gut aus und ist so dezent, dass das Tragen der Kopfhörer nicht das gleiche Stigma hat wie bei anderen Gelegenheiten, bei denen ich in der Klemme saß und das Haus ohne etwas zum Abspielen von Musik verlassen musste.

Das Spannende am Turtle Beach Stealth Pro im Vergleich zu anderen High-End-Headsets wie dem SteelSeries Arctis Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) und dem Astro A50 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist der Ansatz, der mit dem integrierten Funksender der Dockingstation verfolgt wird. Dieser dient nicht nur zum Anschluss an die Konsole, sondern auch zum Aufladen eines zusätzlichen Akkus, der in Sekundenschnelle in die linke Halterung gewechselt werden kann, um weitere 12-15 Stunden Wiedergabe zu ermöglichen, sondern auch zum Aufladen per USB. Bei meiner PS5 konnte ich so meinen DualSense Wireless Controller aufladen, ohne auf den wichtigen Frontanschluss verzichten zu müssen. Der kabellose Sender hat eine Reichweite von 15 m, so dass ich mir keine Sorgen um eine Unterbrechung der Verbindung machen musste.



Nur kam es leider vor, dass die Bluetooth-Verbindung hin und wieder stark am stottern war. Logischerweise befand ich mich jederzeit in der Nähe meines Computers, weswegen es nicht an der Entfernung lag. Primär passierte das allerdings nur auf der Arbeit, während ich nebenbei Musik hörte. Man könnte hier also argumentieren, dass das ja sowieso nicht der primäre Nutzen für das Stealth Pro ist, aber bei rund 330 Euro dürften diese Fehler eigentlich nicht in dieser Häufigkeit passieren. Da es allerdings während des Spielens von Games nicht wirklich vorkam, ziehen wir nur einen Punkt bei den Funktionen ab.

Die Bedienelemente des Turtle Beach Stealth Pro sind einfach gehalten. Auf der rechten Seite befinden sich Tasten zum ein-/ausschalten, für Bluetooth und das "Superhuman Hearing" (dazu später mehr). Speziell diese drei Knöpfe sind nicht wirklich mein Fall, da sie völlig geräuschlos sind. Und damit meine ich, dass es keine wirklichen Widerstand und kein Klicken beim Betätigen gibt. Ich war mir beim Tragen des Headsets also immer relativ unsicher, die Tasten zu finden und zu drücken. Aber das ist wohl mehr ein persönliches Ding. Auf der rechten Seite gibt es außerdem ein praktisches Drehrad für die Lautstärke und eine Mehrzwecktaste, die du per Software auf deinem Smartphone oder PC/Mac neu belegen kannst. Das ist alles unglaublich intuitiv und für Anfänger sehr leicht zu verstehen. Bei den meisten meiner Tests habe ich mit dem Rad zwischen ANC-Stufen, Mikrofonüberwachung und Lautstärke gewechselt.

(Image credit: Michael Winkel)

Das Turtle Beach Stealth Pro ist eines der besten Gaming-Headsets, das ich letzter Zeit benutzt habe. Die speziell von Hand abgestimmten Nanoclear 50-mm-Neodym-Treiber klingen wirklich unglaublich und stellen ähnlich große Treiber die TriForce Titanium 50-mm-Treiber von Razer in den Schatten, die zum Beispiel im Razer Kraken Kitty V2 Pro verwendet werden.

Das Spielen mit der Turtle Beach Stealth Pro ist meiner Erfahrung nach ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu Mittelklasse-Konsolenprodukten wie dem hervorragenden SteelSeries Arctis 7P+. Egal, ob ich auf meiner PS5 oder auf dem PC spiele, ich bin immer wieder überrascht von der Wärme, der Klarheit und der originalgetreuen Audiowiedergabe, vor allem wenn ich 3D-Audio und andere 7.1-Surround-Sound-Optionen einbeziehe. Ich brauchte nur Wild Hearts anzuwerfen, um mich voll und ganz in die Atmosphäre von Azuma zu versetzen. Völlig egal, ob ich während der Erkundung des Blütengesäumten Weges die farbenfrohe Natur in mich aufnahm, oder in brutalen Gefechten gegen die kolossalen Kemono gekämpft habe. Alles wurde unglaublich gut wiedergegeben.

In Multiplayer-Spielen kann das Turtle Beach Stealth Pro jedoch wirklich glänzen. Das wurde besonders in Overwatch 2 deutlich. Es gibt nicht nur einen Regler für die Mikrofonüberwachung, mit dem du dich selbst hören kannst, ohne durch das Chaos schreien zu müssen, sondern auch die Funktion "Superhuman Hearing" mit drei verschiedenen Intensitätsstufen, die einer eigenen strukturierten Taste zugeordnet ist. Mit dieser Option konnte ich alles hören, von den Schritten der Gegner, die mich verfolgten, bis hin zur genauen Position, an der ich schließlich in einer Sackgasse über den Haufen geschossen wurde.

(Image credit: Michael Winkel)

Die aktive Geräuschunterdrückung, die bis zu 25 dB unerwünschte Hintergrundgeräusche unterdrücken kann, ist hier die Killerapplikation schlechthin. Anfangs wusste ich das nicht zu schätzen, weil ich sowieso allein an meinem Schreibtisch sitze. Aber als ich anfing, die ANC des Turtle Beach Stealth Pro zu nutzen, erwies sich das als sehr praktisch. Du kannst das Headset also auch ohne Probleme als ein normales Paar kabellose Kopfhörer verwenden, da die Geräuschunterdrückung wirklich einen guten Job macht. Mit den besten Kopfhörern kann es also auf alle Fälle mithalten. Ich schätze auch die beiden Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, die in das Headset eingebaut sind. Damit ist es ganz einfach, unterwegs Anrufe anzunehmen und den Lärm des Windes und der vorbeifahrenden Autos zu unterdrücken, wenn du unterwegs bist. Wenn du nach einem guten Gaming-Headset suchst und gleichzeitig viel pendelst, ist das Turtle Beach Stealth Pro vielleicht genau das Richtige für dich.

In den Wochen, in denen ich das Turtle Beach Stealth Pro benutzt habe, habe ich es wirklich geliebt, mit ihm Musik zu hören. Egal, ob ich mit eingeschaltetem ANC an meinem Schreibtisch im Büro arbeite und das hektische Tippen auf meiner Tastatur komplett ausblende oder ob ich unterwegs bin, die Nanoclear 50-mm-Treiber sorgen dafür, dass ich alle möglichen Titel gut hören kann.

Egal, was ich auflege, ob Imperial Triumphant's "Metrovertigo" oder Vomitory's "All Heads Are Gonna Roll", diese Treiber wissen, wie man den Grundton und die tiefen Frequenzen präzise wiedergibt. Das soll aber nicht heißen, dass leisere Musik vernachlässigt wird. Das sanfte Gitarrenspiel von Hoziers "Cherry Wine" und The Lumineers' "Where We Are" klingen mindestens genauso perfekt. Wie schon erwähnt kam es hin und wieder vor, dass speziell beim Musikhören die Bluetooth-Verbindung am stottern war. Und leider war das so oft, dass man dem Stealth Pro einfach nicht die volle Punktzahl geben kann. Aber das hat selbstverständlich nichts mit der Klangqualität zu tun, die wirklich fantastisch ist.

Was mir am Turtle Beach Stealth Pro nicht gefällt, ist das spezielle 3,5-mm-Mikrofon. Es klingt zwar brauchbar, aber nicht so gut wie einige andere Mikrofone, die ich im Laufe der Jahre an Headsets benutzt habe. Bei Videotelefonaten mit Kollegen und bei Gameplay-Sessions mit meinen Freunden klang es etwas blechern und dumpf. Mit der Turtle Beach Audio App auf dem Desktop und auf dem Handy konnte ich den Klang zwar optimieren, aber ich habe nie eine gute Balance gefunden. In Anbetracht des Preises ist das enttäuschend, zumal Headsets, die nur halb so viel kosten, besser klingen. Aber das ist nicht unbedingt ein Grund, vom Kauf abzusehen.

Turtle Beach Stealth Pro: Preis & Verfügbarkeit

Das Turtle Beach Stealth Pro kommt am 23. April in Deutschland zu einem Preis von 329,99€ auf den Markt. Es gibt zwei Varianten des High-End-Gaming-Headsets, die bis auf den kabellosen Sender funktional identisch sind. Die eine Variante ist für Xbox-Konsolen und die andere für PlayStation-Konsolen gedacht und kommt mit grünen und blauen LED-Ringen daher. Beachte, dass die Xbox-Variante nativ mit PS5 und PS4 dennoch funktioniert. Das Turtle Beach Stealth Pro kann über die offizielle Webseite (Öffnet sich in einem neuen Tab) aber auch via Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) vorbestellt werden.

Turtle Beach Stealth Pro: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Treiber 50-mm-Nanoclear ANC Ja Akkulaufzeit 2x 12 Stunden Gewicht 396g Konnektivität Bluetooth 5.1, UCB-A, USB-C Frequenzbereich 10Hz - 22kHz Wasserschutz / Andere Funktionen Turtle Beach Audio App, Multipoint-Verbindung

Sollte ich das Turtle Beach Stealth Pro kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen App-Unterstützung, austauschbare Akkus mit Ladestation und vieles mehr. Nur die Bluetooth-Verbindung stottert manchmal. 4/5 Klangqualität Ein fantastischer Klang, der dich sofort in die Welt deiner Lieblingsspiele katapultieren wird. 5/5 Design Spitzenmäßige Verarbeitungsqualität. Die Optik ist zwar sehr dezent, aber durch die Metallakzente macht das Headset einen sehr hochwertigen Eindruck. 5/5 Mehrwert Das Stealth Pro ist die Elite unter den Gaming-Headsets. Erstklassiger Klang, hochwertige Verarbeitung und tolle Funktionen – wenn man von der wackeligen Bluetooth-Verbindung mal absieht. 4/5

Kaufe das Turtle Beach Stealth Pro, wenn...

...du ein Premium Headset mit Premium-Sound willst.

Das Turtle Beach Stealth Pro klingt hervorragend, egal ob du spielst oder Musik auf einem beliebigen Gerät hörst.

...du auf mehreren Plattformen spielst.

Wenn du gerne auf der PS5, der Xbox Series X und dem PC spielst, wirst du die Möglichkeiten dieses Headsets unabhängig von der Plattform optimal nutzen können.

Kaufe das Turtle Beach Stealth Pro nicht, wenn...

...du ein kleines Budget hast.

Das Turtle Beach Stealth Pro ist mit einem Preis von 329,99€ für ein Gaming-Headset selbst im oberen Preissegment ein echtes Schwergewicht auf dem Markt.

...du ein Headset mit hoher Akkulaufzeit möchtest.

Mit den beiden austauschbaren Akkus des Stealth Pro kommt man immerhin auf insgesamt 24 Stunden. Allerdings gibt es bereits Headsets, die eine weit höhere Akkulaufzeit bieten.

Auch interessant...

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Turtle Beach Stealth Pro ASTRO Gaming A50 SteelSeries Arctis Nova 7P Preis 329,99€ 339,00€ 199,99€ Treiber 50-mm-Nanoclear 40-mm-Neodym-Magnet 40mm ANC Ja Nein Nein Akkulaufzeit 2x 12 Stunden 15 Stunden 38 Stunden Gewicht 396g 370g 325g Konnektivität Bluetooth 5.1, USB-A, USB-C Bluetooth, USB-A, USB-C, AUX USB-C-Dongle Frequenzbereich 10Hz – 22kHz 20Hz – 20.000Hz 20HZ – 22.000 Hz Wasserschutz / / / Andere Funktionen Turtle Beach Audio App, Multipoint-Verbindung Astro Command Center (App), Basisstation SteelSeries Engine (App)

(Öffnet sich in einem neuen Tab) ASTRO Gaming A50 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Astro A50 kann mit den besten Gaming-Headsets locker mithalten. Es bietet erstklassigen Sound, ein Flip-to-mute-Mikrofon und sogar eine eigene Basistation. Nur seine kantige Ästhetik könnte einige Leute abschrecken, vor allem diejenigen, die ein vielseitig einsetzbares Headset suchen.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) SteelSeries Arctis Nova P7 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Dank seiner High-Fidelity-Treiber bietet dir das Arctis Nova P7 von SteelSeries 360° Spatial Audio in einer überragenden Klangqualität. Vervollständigt wird dies mit einem Multiplattform-Dongle, bis zu 38 Stunden Akkulaufzeit und vielen weiteren Funktionen.

So habe ich das Turtle Beach Stealth Pro getestet

(Image credit: Michael Winkel)

Etwa eine Woche intensives Testen

Primärer Nutzen war zum Spielen von Videospielen, aber auch zum Musikhören während der Arbeit

Spiele, mit denen das Stealth Pro getestet wurde: Wild Hearts, Jurassic World Evolution 2 (PS5), Bayonetta Origins: Cereza and the lost Demon (Nintendo Switch), World Of Warcraft, Overwatch 2 (PC)

Die vergangene Woche habe ich das Turtle Beach Stealth Pro als mein Haupt-Gaming-Headset auf meinem Gaming-PC, der PS5, der Nintendo Switch und einem Gaming-Laptop verwendet. In dieser Zeit habe ich mehr als ein Dutzend verschiedene Spiele gespielt und viele Stunden Musik über Streaming-Dienste konsumiert.



Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen.