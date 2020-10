Die besten PC-Gaming-Headsets 2020

Es wird Zeit, auf ein Gaming-Headset upzugraden. Statt alter, verstaubter Lautsprecher kannst du deinen neuen Gaming-Monitor mit dem passenden Paar Kopfhörer ergänzen. Damit weckst du einerseits nicht mehr deine Nachbarn, sondern kannst auch effektiv die doch überraschend lauten Lüfter deines PCs ausblenden und den besten Sound aus deinen Spielen herauskitzeln.

Um das Letzte aus den besten Gaming-PCs herauszubekommen, musst du in dein Zubehör investieren und Audioqualität spielt dabei eine große Rolle. Damit bekommst du die richtige Soundkulisse, die dich mitten ins Geschehen verfrachtet, dich genau hören lassen, in welcher Richtung deine Gegner sind, und genau den richtigen Bass.

Das beste Gaming-Headset zu finden kann bei all den Optionen schwierig sein, doch es gibt einige klare Gewinner. Wirf also einen Blick auf unseren Ratgeber, wenn du eine Entscheidungshilfe brauchst.

Wir haben die besten Gaming Headset-Preise ausfindig gemacht, die im Moment verfügbar sind.

Günstiges Gaming Headset gesucht und kein passendes Angebot gefunden?

Die besten Gaming-Headsets im Überblick

Der reine Komfort und der erstklassige Klang des HyperX Cloud Revolver S machen seinen hohen Preis mehr als wett. (Image credit: HyperX)

1. HyperX Cloud Revolver S Erstklassiges Gefühl und traumhafter Klang zu einem stolzen Preis Interface: Kabel (USB) | Eigenschaften: 7.1-Kanal-Surround-Sound, 50 mm Treiber, Dolby DSP, 3,5 mm-Klinke 89,90 € Anzeigen bei idealo DE 2 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Hervorragender Rundumklang Den ganzen Tag bequem Frickelige Mikrofon-Position Kabel könnte zu lang sein

Als wir uns das erste Mal hingesetzt haben, um den HyperX Cloud Revolver S zu testen, waren wir ein wenig zwiegespalten. Einerseits verfügt er dank Dolbys digitalem Signalprozessor über einen unglaublichen 7.1-Kanal-Surround-Sound. Und andererseits ist er im Vergleich zu anderen ähnlichen Headsets extrem teuer. Glücklicherweise sind es Kingstons angenehmste Muschelkopfhörer, die wir je gesehen (oder gehört) haben, und alleine der Komfort und der erstklassige Klang machen den hohen Preis und das seltsam platzierte, abnehmbare Mikrofon mehr als wett. Daher führt es unsere Liste der besten PC-Gaming-Headsets an.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): HyperX Cloud Revolver S

(Image credit: Logitech)

2. Logitech G Pro X Wireless Kabellose Freiheit Interface: Kabellos | Eigenschaften: bis zu 20h Akkulaufzeit, abnehmbares Mikrofon mit Schaumstoff-Windschutz, 1,8 m USB-A-zu-USB-C-Ladekabel 199 € Anzeigen bei Proshop DE Hervorragende Klangqualität Überragende Verarbeitung Bequem Etwas teuer Schwaches Mikro

Kabellose Headsets sind nicht mehr geplagt von hoher Latenz und Erscheinungen wie das Logitech G Pro X Lightsped setzen immer höhere Standards für kabelloses Audio. Als eins der besten Gaming-Headsets bietet es dir kabellose Freiheit, gepaart mit geringer Latenz, einer guten Verarbeitung und, allen voran, exzellenten Klang. Außerdem besitzt es eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und eine Reichweite von bis zu 13 Metern. Das Mikrofon könnte zwar besser sein und das gesamte Headset etwas günstiger, aber wenn du das Geld über hast und das Mikrofon sowieso nicht sehr häufig benutzt, machst du hiermit nichts falsch.

Lies unseren kompletten Testbericht: Logitech G Pro X Wireless *

Das SteelSeries Arctis Pro bringt den makellosen Klang von SteelSeries aufs nächste Level. (Image credit: SteelSeries)

3. SteelSeries Arctis Pro Das am besten gehütete Geheimnis im PC-Gaming Interface: Kabel (USB) | Eigenschaften: 40 mm Treiber, einziehbares Bügelmikrofon, DTS Headphone:X v2.0, RGB-Beleuchtung, mitgelieferter DAC 149,90 € Anzeigen bei idealo DE 1 Amazon Kundenbewertung ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Mitgelieferter DAC Für Audiophile geeignet Surround Sound nicht so toll

SteelSeries ist bekannt für tadellose Soundqualität, aber die SteelSeries Arctis Pro bringt die Dinge aufs nächste Level. Dieses Headset bietet nicht nur beeindruckenden Surround-Sound für die explosive Action deiner Lieblingsspiele, sondern dank des mitgelieferten DAC (Digital-Audio-Konverter) ist das Arctis Pro auch bestens fürs Hören deiner Lieblingsmusik geeignet. Es ist aktuell eines der besten PC-Gaming-Headsets. Leider ist es etwas teuer, aber wenn man bedenkt, wie komfortabel es ist und wie außergewöhnlich gut es klingt, ist es offensichtlich, warum es eines der besten Gaming-Headsets ist, die du heute kaufen kannst.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): SteelSeries Arctis Pro

Seit Jahren ist das Astro A50 eins der besten Gaming-Headsets. (Image credit: Astro)

4. Astro A50 Wireless Die S-Klasse der Gaming-Headsets Interface: Kabellos | Eigenschaften: Dolby Audio; Funktioniert mit PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, und Smartphones; Astro Audio; 5,8 GHz Funktechnologie mit MixAmp; USB-Laden mit Basisstation 268 € Anzeigen bei voelkner DE 291 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Dolby Audio klingt wahnsinnig gut Überragend bequem Kantig

Seit Jahren ist das Astro A50 eines der besten Gaming-Headsets, bekannt für seinen erstklassigen Komfort und seine Audioqualität, und das 2019er Modell verbessert es auf fast jeder Ebene. Nicht nur, dass die Klangqualität immer noch in vollem Umfang vorhanden ist, es sieht auch besser aus, mit einem komplett schwarzen Design, statt der grellen Farben früherer Modelle. Auch die Docking-Station ist kleiner und weniger hässlich. Bedenke aber, dass es sich immer noch um ein teures Headset handelt.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Astro A50 Wireless

Beyerdynamic CUSTOM Game ist eins der besten PC-Gaming-Headsets, das wir seit einer ganzen Weile benutzt haben. (Image credit: Beyerdynamic)

5. Beyerdynamic CUSTOM Game Gaming klang noch nie so gut Interface: Kabel (3,5 mm) | Eigenschaften: Sound Slider, weiche Muschelpolster, wechselbare Coverdesigns, abnehmbares Kabel 146 € Anzeigen bei idealo DE 224 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Extrem bequem Eindrucksvolle Soundqualität Irgendwie teuer

Es ist zwar teurer als uns lieb ist, aber das Beyerdynamic CUSTOM Game ist eines der besten PC-Gaming-Headsets, die wir seit langem benutzt haben. Leider verfügt es nicht über auffälligen Surround-Sound oder eine drahtlose Option. Dieses Headset zeichnet sich jedoch in zwei der wichtigsten Kategorien aus: Klang und Komfort. Ganz im Ernst, wenn du es einmal aufgesetzt hast und deine Spiele mit solch atemberaubenden Kopfhörern erlebt hast, gibt es kein Zurück mehr.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Beyerdynamic CUSTOM Game

Das Corsair HS50 Stereo Gaming Headset hat Sound- und Mikrofonqualität, die teureren Headsets Konkurrenz machen. (Image credit: Corsair)

6. Corsair HS50 Stereo Gaming Headset König der unteren Preisklasse Interface: Kabel (analog) | Eigenschaften: 50 mm Treiber, einfache On-Ear-Lautstärkeregler und Stummschaltung,plattformübergreifende Kompatibilität 44,99 € Anzeigen bei Amazon 3 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Starker Stereo-Sound Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mikrofon leicht zu verlieren

Wenn du etwas kaufst, Gaming-Peripherie eingeschlossen, bekommst du in der Regel das, wofür du gezahlt hast. Man geht nicht in den Laden, nimmt ein 50 €-Gaming-Headset mit und erwartet, umgehauen zu werden. Jedenfalls nicht normalerweise. Corsair nimmt diese Regel und stellt sie auf den Kopf. Das Corsair HS50 ist für den preisbewussten Gamer das beste PC-Gaming-Headset, das er heute bekommen kann. Das HS50 für ist für ca. 50 Euro im Handel erhältlich und hat eine Sound- und Mikrofonqualität, die mit Headsets mithalten kann, die doppelt so teuer sind. Alles, bis hin zum verwendeten Material, strahlt Qualität aus. Wenn du kein Problem hast, auf zusätzlichen Schnickschnack zu verzichten – wie z.B. 7.1-Surround Sound und Bluetooth – dann solltest du dir das Corsair HS50 genauer ansehen.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Mit dem SteelSeries Arctis Pro Wireless bekommst du hochwertige, verlustfreie Audiowiedergabe. (Image credit: SteelSeries)

7. SteelSeries Arctis Pro Wireless Ein kabelloses Headset mit Kabel-Sound Interface: Kabellos (Bluetooth) | Eigenschaften: Doppel-Akku-Ladesystem, Bluetooth, 40 mm Treiber 288,40 € Anzeigen bei idealo DE 765 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Verlustfreies Audio Bequemes Doppel-Akku-System Teuer

Kompromisse sind im Alltag allgegenwärtig, doch niemand geht wirklich gerne welche ein. Glücklicherweise muss man das mit dem SteelSeries Arctis Pro Wireless auch nicht. Hier bekommst du hochwertige, verlustfreie Audiowiedergabe in einem kabellosen Headset. Und wenn man noch das Doppel-Akku-Ladesystem hinzufügt, mit dem du das Headset im Dauerbetrieb benutzen kannst, hast du die Formel für eines der besten PC-Gaming-Headsets, die wir jemals benutzen durften. Wenn du das Geld hast und unbedingt die besten kabellosen Kopfhörer brauchst, die es zu kaufen gibt, sind diese hier deine beste Wahl.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): SteelSeries Arctis Pro Wireless

Das Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition zementiert das Vermächtnis von Creative. (Image credit: Creative)

8. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition Verbessert eine perfekte Formel Interface: Kabel (USB und analog) | Eigenschaften: 50 mm Treiber, verstärkte Konstruktion aus Stahl und Aluminium, abnehmbares und flexibles Mikro 92 € Anzeigen bei Amazon Sehr bequem Klarer, präziser Sound Mitten und Höhen unausgeglichen

Creative hat sich im Laufe der Jahre einen Namen mit großartigen Audioprodukten gemacht – und die Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition zementiert dieses Erbe weiter. Anstatt sich einfach zurückzulehnen und die gleiche Erfolgsformel wie bei den Vorgängerprodukten zu verwenden, überholt Creative das Sound BlasterX H7 komplett. So entsteht ein PC-Gaming-Headset, das genauso gut aussieht wie es klingt. Wenn du ein komfortables, solides und satt klingendes Headset suchst, ist das Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition eines der besten PC-Gaming-Headsets, das du bekommen kannst.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Das Turtle Beach Elite Atlas Aero bietet gute Soundqualität gepaart mit seinem ProSpecs Glasses Relief-System. (Image credit: Turtle Beach)

9. Turtle Beach Elite Atlas Aero Wie elitär ist das Elite Atlas Aero? Interface: Kabellos | Eigenschaften: Metallbügel, mächtige PS-Software, Waves NX 3D Audio, ProSpecs Glasses Relief-System 123,89 € Anzeigen bei idealo DE ProSpecs Glasses Relief-System Eine Menge Funktionen Fragwürdiger Look

Ja, es mag ein paar Dinge geben, die den Turtle Beach Elite Atlas Aero von wahrer Größe abhalten – nämlich seine enge Passform und seine nicht allzu ansprechende Ästhetik. Aber wenn es um das geht, was wirklich wichtig ist, dann ist dieses Headset die richtige Wahl. Mit einer großartigen Soundqualität, gepaart mit seinem ProSpecs Glasses Relief-System, das den Tragekomfort für Brillenträger erhöht, einer Fülle von Funktionen und einer unglaublich leistungsstarken Software ist dies eines der besten Gaming-Headsets, das wir je über unsere Ohren gelegt haben. Und dafür wirst du gerne einen Preis bezahlen, der sich sonst überhöht angefühlt hätte.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Turtle Beach Elite Atlas Aero

Das Razer Nari Ultimate hat haptische Motoren in den Ohrmuscheln, die deine Ohren vibrieren lassen. (Image credit: Razer)

10. Razer Nari Ultimate Fühl das Spiel Interface: Kabellos | Eigenschaften: 8 Stunden Akkulaufzeit, HyperSense haptisches Feedback, kompatibel mit vielen Geräten, 50 mm Treiber 159,90 € Anzeigen bei idealo DE 832 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Guter Sound Tolle Konnektivität Vibration ist Geschmackssache

Jeder kann sich seine Spiele einfach nur anhören, aber mit der Razer Nari Ultimate kann man sie auch fühlen. Dieses Gaming-Headset hat haptische Motoren in den Ohrmuscheln, die deine Ohren vibrieren lassen. Das ist mehr als genug, um dieses Headset zumindest zu einem Kuriosum zu machen, aber in Verbindung mit der langen Akkulaufzeit, der erstaunlichen Klangqualität und dem komfortablen Aufbau ist es eindeutig eines der besten Gaming-Headsets auf dem Markt. Tu dir allerdings selbst einen Gefallen und schalte das haptische Feedback aus, selbst wenn du Musik hörst.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Razer Nari Ultimate

Das Asus ROG Strix Fusion 700 bietet fantastischen Sound, ohne an der Leine hängen zu müssen. (Image credit: Asus)

11. Asus ROG Strix Fusion 700 Glänzend Interface: Kabellos (Bluetooth) | Eigenschaften: 7.1-Kanal-Surround Sound, 50 mm Neodym-Treiber, Bluetooth, eingebauter DAC 218,90 € Anzeigen bei idealo DE Gute Soundqualität Schön anzusehen Teuer

Mit der Marke Republic of Gamers hat sich Asus den Ruf gemacht, der Name hinter einigen der besten Gaming-Peripheriegeräte zu sein, die die Standards der Verbraucher stets erfüllen. Das Asus ROG Strix Fusion 700 schließt sich ihren Reihen an. Dieses Gaming-Headset ist mit 50 mm Neodym-Treibern und Bluetooth ausgestattet und bietet eine fantastische Soundqualität, ohne am Kabel hängen zu müssen. Es ist sogar mit anderen Gaming-Plattformen kompatibel, sodass du nicht zwischen verschiedenen Headsets wechseln musst. Es ist ein wenig teuer, aber wenn man bedenkt, wie gut dieses Headset klingt und wie flexibel es ist, würden wir sagen, dass es sich lohnt.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Asus ROG Strix Fusion 700

HyperX Cloud Flight gibt dir zwei volle Tage Gaming mit einer Akkuladung. (Image credit: HyperX)

12. HyperX Cloud Flight Das Headset mit der längsten Akkulaufzeit Interface: Kabellos | Eigenschaften: Lange Akkulaufzeit, widerstandsfähiger, einstellbarer Stahlbügel, PC- und PS4-kompatibel, abnehmbares Mikro mit Geräuschunterdrückung 108,07 € Anzeigen bei Amazon 6 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 30 Stunden Akkulaufzeit Guter Sound Etwas teurer als die Konkurrenz

Das HyperX Cloud Flight ist ein langlebiges kabelloses Gaming-Headset mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich zwei volle Tage Gaming zwischen zwei Ladevorgängen rausbekommst. Es gibt jedoch einen Haken – im Gegensatz zur Konkurrenz des Cloud Flight, nämlich dem Astro A20, bietet dieses Gaming-Headset nur Stereosound und verzichtet auf jegliche Surround-Sound-Fähigkeit. Zum Glück kann man das aber durch die Dolby-Access-App umgehen, und das Klangprofil ist so ausgewogen, dass wir keine Bedenken haben, dieses Headset zu einem der besten PC-Gaming-Headsets des Jahres 2020 zu machen.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): HyperX Cloud Flight

Das Corsair HS70 Wireless Gaming Headset bietet virtuellen Surround Sound. (Image credit: Corsair)

13. Corsair HS70 Wireless Gaming Headset Bei einem guten Headset einfach das Kabel entfernt Interface: Kabellos | Eigenschaften: Corsair CUE, Virtual 7.1 Surround, Discord-zertifiziertes Richtmikrofon 91,48 € Anzeigen bei idealo DE 109 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Guter Sound fürs Gaming Mikro unterstützt Ducking Keine Möglichkeit, das Mikro zu verstauen

Corsair hat Ende letzten Jahres mit dem Corsair HS50 eines der besten PC-Gaming-Headsets vorgestellt. Jetzt hat es das Gerät auf die nächste Stufe gebracht, indem es das Kabel entfernt und virtuellen Surround-Sound hinzugefügt hat. Diese Funktionen allein mögen schon ein großartiges Gaming-Headset ausmachen, aber wenn du dann noch die fantastische Corsair CUE-Software miteinbeziehst, erhältst du eine großartige Ergänzung für dein Gaming-Setup.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Das Void Pro RGB Wireless liefert gute Verarbeitung, fantastischen Sound und RGB-Beleuchtung (Image credit: Corsair)

14. Corsair Void Pro RGB Wireless Crosair hat es mal wieder auf den Punkt getroffen Interface: Kabellos | Eigenschaften: 50 mm Treiber, Mikro mit Geräuschunterdrückung, RGB-Beleuchtung, Dolby Headphone 7.1-Audio 118,72 € Anzeigen bei one Computer Shop 4 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Guter Sound Schönes Design Nur das Logo leuchtet

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Corsair nur für PC-Komponenten bekannt war. Innerhalb der letzten fünf Jahre oder so ist es jedoch möglicherweise noch bekannter für seine Gaming-Peripherie geworden. Bei Produkten wie dem Corsair Void RGB Wireless ist es nicht schwer zu verstehen, warum. Auf den ersten Blick mag man über den Preis spotten, aber das Void Pro RGB Wireless bietet in diesem Preissegment eine hervorragende Verarbeitung, fantastische Klangtreue und – vielleicht am wichtigsten – RGB-Beleuchtung. Und wenn du bereits über ein volles Arsenal an Corsair-Geräten verfügst, passt der Void Pro RGB Wireless perfekt dazu und kann über die Corsair Utility Engine sogar Beleuchtungseffekte mit anderen Geräten synchronisieren.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Corsair Void RGB Wireless

Das Turtle Beach Elite Pro Tournament ist extrem bequem zu tragen und bietet hochkarätigen Sound (Image credit: Turtle Beach)

15. Turtle Beach Elite Pro Tournament Laut und deutlich Interface: Kabel (USB und 3,5 mm) | Eigenschaften: ProSpecs Glasses Relief-System, plattformübergreifend, 50 mm-Treiber Check Amazon 532 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Bequem Hohe Soundqualität Irgendwie teuer

Wenn du zu den Spielern gehörst, die der Welt gerne zeigen, dass sie spielen, dann ist das Turtle Beach Elite Pro Tournament vielleicht das beste PC-Gaming-Headset für dich. Es ist nicht nur äußerst angenehm zu tragen, sondern seine 50 mm-Treiber sorgen auch dafür, dass die Klangqualität immer erstklassig ist – auch wenn es ein bisschen mehr Bass vertragen könnte. Man muss die "Gamer-Ästhetik" wirklich mögen, denn seine Kunststoffkonstruktion und die orangefarbenen Akzente drücken genau das aus. Wenn man jedoch das Aussehen und den Preis überwindet oder sich genau damit anfreunden kann, dann gibt es eine Menge zu lieben beim Turtle Beach Elite Pro-Turnier.

Lies den kompletten Test (in englischer Sprache): Turtle Beach Elite Pro Tournament

