Amazon bestätigt zweiten Prime Day für den Oktober 2023

Leg deine Geldbörse lieber nicht zu weit weg! – Kaum ist ein Monat seit dem sommerlichen Prime Day-Sale vergangen, verkündet Amazon bereits die zweite Welle voller umwerfender Angebote sowie großzügige Rabatte im kommenden Oktober. Während das exakte Datum noch auf sich warten lässt, trägt dieser Verkauf den Namen "Prime Big Deal Days" und tritt folgerichtig die Nachfolge des Prime Early Access Sale an, der in Australien als "Big Smile Sale" am 11. und 12. Oktober 2022 stattfand.

Die Vorfreude ist spürbar, da Amazon nun offiziell bestätigt hat, dass die Prime Big Deal Days in 19 Ländern stattfinden wird, darunter Schwergewichte wie die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Singapur. Während die Details zu diesem kommenden Großereignis noch spärlich sind, hat Amazon bereits durchblicken lassen, dass einige der "hervorragendsten Angebote der Saison" infolge des entsprechenden Events erwerbbar sein werden – exklusiv für Prime-Mitglieder versteht sich.

Neben satten Rabatten auf das hauseigene Sortiment rund um Kindles, Echo-Lautsprecher und Co. dürfen wir also einmal mehr auf Knaller-TV-Angebote, Rabatte für unsere liebsten Gaming-Releases der letzten Monate sowie das ein oder andere Smartphone-Flaggschiff hoffen.

Was dürfen wir konkret von den Prime Big Deal Days 2023 erwarten?

Amazon lässt mit dem Versprechen der "besten Angebote der Saison" zweifelsohne aufhorchen, und das klingt fast so, als würde der Prime Big Deal Day im Oktober den bereits beeindruckenden Sale im Juli noch einmal in den Schatten stellen. Doch bevor wir schon verfrüht in Jubel ausbrechen, müssen wir festhalten: Ein Prime Big Deal Day ist absolutes Neuland für uns.

Schauen wir mal zurück auf den Prime Early Access Sale des letzten Jahres – oder wie er in den Weiten Australiens bekannt ist, den "Big Smile Sale". Ehrlich gesagt, schon etwas ernüchternd, bei genauerer Betrachtung. Beispiel gefällig? Der Kindle Paperwhite (2021) war zum Prime Day 2022 in vielen Regionen zum Rekordtiefstpreis zu ergattern, im Oktober ließen die Rabatte für den entsprechenden eReader aber zu wünschen übrig. Können wir uns also wirklich auf das bloße Wort von Amazon verlassen? Noch sind wir unsicher ...

Eines steht aber schon einmal fest: Die Prime Big Deal Days dürften auch ohne Rekordrabatte eine der günstigsten Gelegenheiten für smarte Käufer sein, sich lukrative Schnäppchen im Techniksegment zu sichern und so dem Chaos entlang der Black Friday-Wochen bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Und alles, was es hierfür braucht, ist eine Prime-Mitgliedschaft!

Solltest du hierbei also zu den glücklichen zählen, die ihre Gratis-Mitgliedschaft im Juli noch aufgespart haben, könnte der Oktober die wohl beste Gelegenheit des Jahres zu sein, sie zu nutzen und somit deinen Geldbeutel gleich in vielerlei Hinsicht zu schonen!

Erfahrungsgemäß erwarten uns mindestens zwei Tage, im Idealfall sogar eine ganze Woche, voller Deals auf TV-Geräte, Peripherie, Games, Smartphones, Notebooks und allerlei sonstiger Technik-Gadgets – ein Paradies für jeden Sparfuchs und womöglich die beste Option für den vorweihnachtlichen Geschenkkauf. Wir freuen uns drauf!

Schon jetzt sparen kannst du übrigens bei einem unsere preisgünstigen Smartphone-Highlights. Oder du holst dir Inspiration und schlägst beim Prime Day im Oktober schließlich für besonders kleines Geld zu!