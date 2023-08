Marvel's Spider-Man 2 lässt dich auf Wunsch Kämpfe entschleunigen

Barrierefreiheit ist eine grandiose Sache, erlaubt sie doch eine höhere Zugänglichkeit für moderne Videospiel-Abenteuer und somit einem größeren Publikum in den Genuss von Spieleperlen wie Marvel's Spider-Man 2 zu kommen.

Und wie es richtig geht, beweist der neueste Streich von Insomniac aller Voraussicht nach einmal mehr recht anschaulich: In Marvel's Spider-Man 2 wirst du auf Wunsch die Möglichkeit haben, die Zeit im Kampf zu verlangsamen und dir so in aller Seelenruhe zu überlegen, welchen Widersacher du als Nächstes vermöbeln möchtest.

Auf der offiziellen PlayStation-Website wurden kürzlich neue Details zum Sequel der grandiosen Abenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft publik, die mitunter auch auf die kommenden Zugänglichkeitsoptionen zu sprechen kommen (via GamesRadar).

Die wohl bemerkenswerteste Neuerung ist fortan die Option, die Action der Kämpfe auf 70, 50 oder gar nur 30 Prozent ihrer vollen Geschwindigkeit herunterzuschrauben und in einem jeden Moment das Tempo wieder aufleben zu lassen. Eine brandneue Option, die es so im Vorgängertitel nicht gab, die sich aber als äußerst nützlich für alle Spieler*Innen erweisen dürfte, die an Kämpfe mit mehr Taktik herangehen möchten und gern im Voraus planen.

Noch mehr Komfort gefällig? Spieler*Innen können alsbald auch eine Screenreader-Option hinzuschalten, die Texte auf dem Bildschirm laut vorliest. Besonders cool, wenn du nicht in jedem Moment dem Titel die vollste Aufmerksamkeit widmen kannst und in Menüs oder Zwischensequenzen nicht die wichtigsten Infos versäumen magst.

Wie gute Zugänglichkeit aussehen kann, hat Entwickler Insomniac bereits mit Spider-Man Remastered wie auch Miles Morales unter Beweis gestellt – wenig verwunderlich also, dass auch im Sequel zum Spinnenabenteuer hierauf großer Wert gelegt wird.

Was uns neben den erwähnten Features im finalen Produkt noch erwarten wird, finden wir ab dem 20. Oktober gemeinsam raus, wenn Marvel's Spider-Man 2 (vorerst) exklusiv für PlayStation 5 erscheint. Im Gegensatz zu den früheren Teilen wird das Spiel die Last-Gen-Konsole vollumfänglich überspringen, ob künftig aber noch ein PC-Port erscheinen wird, steht derzeit in den Sternen.

Hierauf darfst du dich freuen: In der Fortsetzung wirst du sowohl mit Peter als auch Miles in der bisher wohl gigantischsten Interpretation von New York unterwegs sein und dich mitunter gegen den ikonischen Comic-Bösewicht Venom oder Kraven zur Wehr setzen, die beide jeweils auf neue Beute aus scheinen. Bisherige Gameplay-Eindrücke wussten in jedem Fall schon einmal zu überzeugen und vor allem die neuen Möglichkeiten des Symbionten-Anzugs von Peter könnten frischen Wind in die ohnehin gelungenen Kämpfe bringen.

Freuen dürfen wir uns auch auf die Rückkehr von Mary Jane Watson, wobei fraglich ist, wie viel Freude die Fangemeinde für den Charakter übrig hat, nachdem die Schleichpassagen in der ersten Insomniac-Interpretation der Superheldenstory von vielen eher als lästig empfunden wurden.

Egal, wie es wird: Bald wissen wir mehr! Nur noch zwei Monate, dann erscheint Marvel's Spider-Man 2. Und wenn du wirklich alles hierzu wissen willst, kannst du dich heute schon hier auf TechRadar belesen ... oder du stöberst noch einmal durch die besten PS5-Spiele, die dir bis zum Release zweifelsohne die Wartezeit versüßen dürften!